Piotr Pilewski obejmie stanowisko szefa serwisu money.pl i obszaru finanse w WP

Piotr Pilewski, szef money.pl, fot. Aleksander Żebrowski

Od 1 września 2021 roku stanowisko szefa serwisu money.pl i obszaru finanse w Wirtualnej Polsce obejmie Piotr Pilewski. Sebastian Ogórek, dotychczasowy szef money.pl, przejdzie do WP Magazynu.

Piotr Pilewski skupi się na rozwoju serwisu i umacnianiu pozycji lidera w tej kategorii wydawniczej. Wesprze też zespół money.pl w dostarczaniu użytkownikom wysokiej jakości treści ekonomicznych i finansowych.

– Piotr przekonał mnie do swojej wizji rozwoju naszego obszaru Biznes i Finanse i porwał entuzjazmem. Łączy w sobie wszystkie cechy, które cenimy w Wirtualnej Polsce u menedżerów: od kompetencji merytorycznych, przez doświadczenie aż po chęć mierzenia się z nowymi wyzwania i dojrzałość. Nie ukrywam, że staram się budować nasz zespół tak, abyśmy nawzajem mogli się od siebie uczyć i inspirować: jestem przekonany, że również na tej płaszczyźnie Piotr ma nam wiele do zaoferowania – mówi Piotr Mieśnik, redaktor naczelny WP.

Sebastian Ogórek, obecny szef money.pl, przechodzi do WP Magazynu publikującego treści premium z dziedzin lifestylu, gospodarki, polityki, kultury, sztuki i sportu. Sebastian wzmocni zespół swoim wieloletnim doświadczeniem jako dziennikarz i wydawca.

– Po kilkunastu latach od odejścia z Money.pl ponownie dostałem szansę nie tylko współtworzenia najlepszego portalu biznesowego w Polsce, w szerokim tego słowa znaczeniu, ale też rozwoju wraz z zespołem całego segmentu biznesowego Grupy WP. Dziękuję za to zaufanie, otwarcie i stworzenie przestrzeni do zmian. Kilkanaście lat temu miałem prywatną i zawodową przyjemność pracy ze specjalistami w swoich dziedzinach. Pracy z ludźmi pełnymi zaangażowania, wartości i zasad. Wierzę, że teraz będzie tak samo, dlatego ani przez chwilę nie zastanawiałem się nad propozycją współpracy. Zamierzam przywrócić prymat serwisów Grupy WP wśród polskich serwisów biznesowych i wzmocnić jakościowe podejście do specjalistycznego dziennikarstwa – komentuje Piotr Pilewski.

Piotr Pilewski to dziennikarz z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach elektronicznych. Poprzednio zajmował stanowiska z-cy redaktora naczelnego Forbes Polska ds. online, gdzie odpowiedzialny był za rozwój digitalu. Wcześniej był szefem newsroomu Business Insider Polska oraz pełnił stanowisko p.o. redaktora naczelnego BI. Pracował też w Polskim Radiu RDC, Radiu Tok FM, portalu Money.pl i Radiu ESKA we Wrocławiu. Ponadto Piotr prowadzi konwersatoria na Uniwersytecie Warszawskim w Instytucie Historii z przedmiotu "nowe media".

Od 1 października 2021 do zespołu dołączy też Damian Szymański, dotychczas związany z Business Insider. Będzie on zastępcą Piotra i wesprze go w planowanych działaniach.