Rafał Madajczak redaktorem naczelnym Gazeta.pl

Od 1 lipca br. Rafał Madajczak będzie redaktorem naczelnym Gazeta.pl. To całkowicie nowe stanowisko w strukturach portalu. Madajczak jako dyrektor kreatywny Gazeta.pl był współtwórcą m.in. „Alarmu dla klimatu" – najbardziej zasięgowej akcji w historii portalu, a także wielu nagradzanych projektów i kampanii, jak „Historia bez Polki", „Odbetonowani" czy „Nie karm Putina".

Jako redaktor naczelny Gazeta.pl Rafał Madajczak będzie nadzorował pracę wydawców strony głównej portalu oraz dział rozwoju marki, a także odpowiadał za jakość i dobór treści tworzonych we wszystkich redakcjach Gazeta.pl. Do jego obowiązków będzie należało stanie na straży deklaracji redakcyjnej Gazeta.pl oraz tworzenie i realizacja świeżej i atrakcyjnej linii redakcyjnej, która położy nacisk na aktywizm oraz innowacyjność.

– Dla Gazeta.pl kluczowa jest jakość, kreatywność, zabawa formatem i przekazywanie najważniejszych informacji rzetelnie i szybko. Na tych kompetencjach chcemy budować nową strategię contentową, mając na uwadze przede wszystkim potrzeby młodszych odbiorców, konieczność wielokanałowego dotarcia do czytelnika i chęć wyróżnienia się pośród innych mediów. Jestem przekonana, że gotowość do wychodzenia poza utarte schematy i pomysłowość Rafała Madajczaka, a jednocześnie jego świetne zrozumienie trendów i potrzeb czytelników, sprawia, że jest on idealną osobą, by poprowadzić Gazeta.pl ku tej zmianie – mówi Agnieszka Siuzdak, dyrektorka pionu Gazeta.pl.