Tomasz Cichocki, dyrektor social mediów, They.pl

Tomasz Cichocki dołączył do agencji digital marketingu They.pl w 2022 roku i stanął na czele zespołu social mediowego, składającego się z 30-osobowego teamu managerów i specjalistów, obsługującego takie firmy, jak m.in. RTV Euro AGD, Nestlé czy Crédit Agricole.

Cichocki związany jest z branżą komunikacyjną od ponad 12 lat. Swoje doświadczenie rozwijał m.in. w polskim oddziale międzynarodowej agencji reklamowej Ogilvy czy w agencji Partner of Promotion. Pracował dla takich klientów, jak: LEGO, Huawei, TK Maxx, IBM, Amazon, Allegro i wielu innych. Współtworzył jedne z najciekawszych i najbardziej nagradzanych polskich kampanii reklamowych na świecie (LEGO – „Zielone Instrukcje” i Greenpeace – „Do ostatniego drzewa”).

Dział social media to jeden z największych zespołów w agencji They.pl, którą współtworzy ponad 150 osób. To jednocześnie bardzo szybko rosnący team, obsługujący największych klientów w branży. Składa się z kilku zespołów managerskich oraz współpracujących z nimi specjalistów.

They.pl to agencja digital marketingu obsługująca największe marki, w tym kilkadziesiąt z listy Fortune Global 500, m.in. Booking.com, Bridgestone, ING, MSD (Merck), New Balance, Panasonic czy wielkie marki polskie (m.in. CCC, Żabka czy Comarch). Jest aktywna w Polsce i na kilku rynkach Europy, a jej kluczowe obszary działania to obsługa projektów w modelu digital 360, komunikacja, kampanie reklamowe i akcje konsumenckie, eCRM (digital CRM). DNA agencji They.pl to mocne współuczestniczenie w rozwoju biznesu klienta, wpływ na wzrost przychodów, zgodnie z ideą „excellence in creative performance”.

They.pl należy do grona certyfikowanych partnerów Google, jest członkiem IAB, a także globalnym partnerem Sales Force, Facebooka, TikToka, Allegro czy Synerise.

