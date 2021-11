Black Friday na smartfonach. Święto handlu przeniesie się z galerii do aplikacji

kobieta, smartfon, fot. nastya_gepp, pixabay

Wyprzedaże, promocje i tłumy w sklepach – tak wyglądał Black Friday przed pandemią. W tym roku, jak wynika z najnowszego badania preferencji konsumenckich Mojej Gazetki i Spicy Mobile, to największe święto w handlu ma szansę przenieść się z galerii handlowych do internetu i aplikacji zakupowych.

Black Friday, czyli tzw. Czarny Piątek, rozpoczyna najgorętszy w handlu okres przedświątecznych zakupów. Wielu Polaków skorzysta w tym czasie z ofert aplikacji zakupowych i sklepów internetowych. Taki wniosek płynie z raportu „Change and People”, który przygotowała agencja Spicy Mobile. Opublikowano w nim między innymi dane z pasywnego pomiaru aktywności Polaków na urządzeniach mobilnych oraz wyniki badania wpływu pandemii na zwyczaje zakupowe, w którym wzięło udział blisko 2400 użytkowników aplikacji Moja Gazetka.

Zakupy na smartfonie

Jak czytamy w raporcie, aż 65% konsumentów robi zakupy na smartfonie. Polacy kupują na stronach i w aplikacjach mobilnych (36%) lub tylko w aplikacjach (20%). Nieliczni robią zakupy wyłącznie na stronach (9%). Te deklaracje znajdują potwierdzenie w wynikach badania Mobience. Badanie to ma charakter pasywny i stanowi cenne źródło informacji na temat rzeczywistych zachowań użytkowników na urządzeniach mobilnych. Według niego aż 74% osób korzystających z telefonu lub tabletu z systemem Android ma zainstalowaną na swoim urządzeniu przynajmniej jedną aplikację zakupową.

Grupą wiekową, która najczęściej kupuje na mobile’u, są użytkownicy w wieku 25-34 lata. Wśród nich jedynie co piąty (19%) nigdy nie kupił nic na telefonie komórkowym. Ta grupa wydaje się też być najbardziej przekonana do aplikacji zakupowych: niemal co drugi deklaruje, że kupuje w aplikacjach mobilnych i na stronach (48%), a kolejne 23% tylko w aplikacjach mobilnych. Pandemia zintesyfikowała też częstotliwość zakupów przez internet – co trzeci respondent przyznał, że z jej powodu częściej robi zakupy online (35%).

Aplikacja czy strona mobilna?

Z badania Mojej Gazetki dla Spicy Mobile płynie jeszcze jeden ważny wniosek – badani częściej dokonują zakupu z poziomu aplikacji niż strony mobilnej. Posiadanie aplikacji zakupowej jest więc kluczowe dla tych detalistów, którzy chcą wzmocnić swój e-commerce. Aktualnie, jak wynika z danych Spicy Mobile, rynek aplikacji zakupowych jest kształtowany przez kilku dużych graczy. W pierwszej dziesiątce aplikacji według zasięgu znajdują się między innymi popularne platformy e-commerce, jak Allegro, OLX i AliExpress, a także aplikacja drogerii Rossmann, sieci handlowej Lidl oraz sklepów Żabka. Za zakupy w aplikacji lub na stronie mobilnej Polacy najchętniej płacą BLIKIEM (42%) i szybkim przelewem przez serwisy do płatności online (38%). Rzadziej wybieraną formą płatności jest wysyłka za pobraniem (10%) i płatność kartą przy składaniu zamówienia (8%).

- Aplikacje zakupowe pełnią ważną rolę we wspieraniu tradycyjnej sprzedaży, a sam smartfon jest wykorzystywany do wielu czynności okołozakupowych. Wyniki naszego badania potwierdzają wzajemne przenikanie świata online i offline: 78% badanych często przegląda oferty na telefonie, aby dokonać zakupu stacjonarnie, a 42% przyznaje, że zdarzyło im się dokonać zakupu pod wpływem reklamy, którą widzieli na smartfonie – podsumowuje Tomasz Kąkol ze Spicy Mobile.