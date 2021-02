Nowa aplikacja mobilna tygodnika Polityka. Oto jej najciekawsze funkcje

fot. Polityka

„Polityka” udostępniła swoją nową aplikację mobilną. Jak czytamy w informacji prasowej, jest to następny krok w rozwoju „Polityki” w świecie cyfrowych treści i subskrypcji internetowych.

Dzisiaj – gdy otaczają nas informacyjny chaos i fake newsy – rzetelne, pogłębione i kompetentne dziennikarstwo jest szczególnie ważne. „Polityka” od dekad jest symbolem wartościowych treści, a jej nowa aplikacja pozwoli czytelnikom łatwo i komfortowo korzystać z bogatej oferty tytułu.

- Ponad 75 proc. cyfrowych czytelników „Polityki” korzysta z naszych treści na urządzeniach mobilnych. Aplikacja dostosowuje się do odbiorcy, proponuje mu indywidualny dobór tematów i ulubionych autorów, pozwala kontrolować częstotliwość powiadomień, ustawić tryb offline i wybrać tempo czytania tekstów przez lektora – mówi Joanna Chmielecka, dyrektor pionu cyfrowego „Polityki”.

Intuicyjna i prosta nawigacja aplikacji, podział tematów na sekcje i kategorie, dostosowywanie się do zainteresowań użytkownika pozwolą mu odkrywać coraz większe pokłady tej dziennikarskiej oferty.

Wybierz ulubionych autorów „Polityki”

Otwarciową sekcję „Dzisiaj” w aplikacji tworzą na bieżąco wydawcy serwisu Polityka.pl. Tu trafiają newsy, wybrane komentarze i analizy, reportaże czy wywiady. Stąd można łatwo przejść do najnowszego numeru „Polityki” i innych czasopism z oferty wydawnictwa, podcastów, a także rysunków Andrzeja Mleczki i Jana Kozy.

Sekcja „Dla Ciebie” to wyjątkowe miejsce, które komponuje sam czytelnik, a aplikacja podąża za jego zainteresowaniami. Znajdziecie tu teksty wybranych przez siebie autorów „Polityki” oraz tematy, które szczególnie go interesują. W tym miejscu można wrócić do zapisanego artykułu, którego lekturę odłożono na później.

W osobnej sekcji „Audio” można odsłuchać kilkanaście wybranych materiałów z najnowszego numeru „Polityki” (tempo czytania przez lektora można ustawić według własnych preferencji), a także podcasty przygotowywane co tydzień przez redakcję.

Wieczorem można skorzystać z trybu nocnego, a w podróży z możliwości pobierania treści do trybu offline.