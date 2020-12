Black Friday 2020. Czy prezenty świąteczne kupujemy z wyprzedzeniem? [infografika]

prezenty, choinka, fot. Pexels, pixabay

Black Friday co roku kusi ofertami, a wielu konsumentów planuje zakupy właśnie z nastawieniem na listopadowe obniżki cenowe. Mimo że ten rok był wyjątkowy, nie przeszkodziło to w rekordowej sprzedaży. Przykładem znaczącego wzrostu sprzedaży jest Empik.com, który w czasie Black Friday zanotował zwyżkę na poziomie 65% względem ubiegłego roku. Te wyniki potwierdzają wcześniejsze deklaracje z badania SW Research dotyczące prezentów świątecznych.

Ostatni tydzień listopada z roku na rok coraz liczniej przyciąga klientów do sklepów internetowych. W tym roku liczba kupujących na Empik.com podczas całego Black Week była o 20% wyższa niż w 2019. Natomiast w sam Czarny Piątek sprzedaż poszybowała o 65% w stosunku do ubiegłego roku. Zakupu dokonywano średnio co sekundę! Co ciekawe – niemal połowa zamówień (46%) została złożona za pośrednictwem aplikacji mobilnej.

Najpopularniejsze produkty kupowane podczas Black Friday

Zdecydowanie najczęściej klienci sięgali po książki. Wśród 10 najpopularniejszych produktów znalazło się aż sześć pozycji z tej kategorii. Najczęściej wybieranym tytułem było najnowsze dzieło Olgi Tokarczuk Czuły narrator, a tuż za nim Powrót z Bambuko Katarzyny Nosowskiej. Tym samym potwierdziły się deklaracje konsumentów z badania SW Research, w którym książka została wskazana jako jeden z pięciu najbardziej pożądanych oraz najczęściej kupowanych przez Polaków upominków bożonarodzeniowych.

Zakupy nie tylko online

Wyjątkowe okazje przyciągnęły również klientów do sklepów stacjonarnych – liczba odnotowanych transakcji w salonach Empiku podwoiła się w porównaniu do średniej z wcześniejszych dwóch tygodni. Klienci odwiedzają salony także po to, by odebrać paczki z Empik.com. Możliwość łączenia różnych kanałów (online i offline) bardzo im odpowiada – z takiej formy dostawy skorzystano przy ponad ⅓ zamówień.

Listopadowe badanie pokazało, że sklepy stacjonarne pozostają istotnym kanałem zakupu prezentów: 21% z nas zadeklarowało zakup offline przynajmniej części upominków, a kolejne 20% chciałoby w ten sposób nabyć wszystkie prezenty. Przewagą zakupów tradycyjnych, według ankietowanych, jest przede wszystkim fakt, że mogą obejrzeć produkt przed zakupem (56%); cenią też to, że produkt od razu zabierają ze sobą (42%). Wskazali także, że w taki sposób po prostu łatwiej jest wybrać im prezent (42%).

Wygrywa model hybrydowy

31% respondentów badania deklaruje, że przy zakupach prezentów będzie korzystać zarówno ze sklepów stacjonarnych, jak i tych online.

- Nasze wewnętrzne obserwacje i wyniki badania SW Research dla Empiku utwierdzają nas w przekonaniu, że współcześni konsumenci doceniają synergię zalet, jaką daje połączenie zakupów stacjonarnych z internetowymi. Nastawienie na omnikanałowość przynosi rozwiązania podnoszące komfort zakupów. Dlatego w Empiku oferujemy m.in. usługę ekspresowej rezerwacji produktów oraz bezpłatny odbiór zamówień ze wszystkich 16 kategorii z naszej platformy, nie tylko w salonach stacjonarnych, ale i w tysiącach innych punktów w całym kraju - Szymon Bujalski, Dyrektor E-commerce w Empiku.

E-sklepy są cenione za wygodę (55%), możliwość dokonywania zakupów bez wychodzenia z domu (51%), a także oszczędność czasu (49%). Istotna jest również duża różnorodność produktów w jednym miejscu (38%) – np. w przypadku sklepu internetowego Empik oferta obejmuje kilkanaście kategorii.

Z wyprzedzeniem czy na ostatnią chwilę?

Niemal ¼ ankietowanych zadeklarowała zakup świątecznych prezentów już przy okazji Black Week, a więc ze sporym wyprzedzeniem, ale co dziesiąty pytany zajmie się upominkami tuż przed Wigilią. 7% Polaków kilka prezentów kupi wcześniej, ale większość skompletuje na ostatnią chwilę. Biorąc pod uwagę, że niemal połowa “mikołajów” będzie się posiłkować listami stworzonymi przez obdarowywanych, nie powinno być z tym problemu.