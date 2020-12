CCC zrealizuje zamówienie online w 60 minut. Marka przedstawia nowe rozwiązanie

Kurier, Fot.: Pixabay

W Warszawie, wybrane przez klienta CCC za pośrednictwem sklepu online buty czy torebki, pojawiają się przed jego drzwiami w 60 minut od momentu zamówienia. Będzie to możliwe dzięki wdrażanemu przez markę systemowi analityki opartego o chmurę Microsoft Azure i rozwiązania Synerise oraz Elitmind. Tak szybko i dobrze spersonalizowana oferta dostarczona prosto do klienta, to innowacja w tym sektorze rynku na skalę europejską.

Historia współpracy Microsoft, CCC i Synerise w obszarze cyfrowej transformacji sięga 2018 roku, kiedy spółki podpisały umowę o partnerstwie w obszarze innowacji. Microsoft zadeklarował wówczas dostęp do technologii, know-how oraz ekosystemu firm partnerskich, a CCC zapowiedziało kontynuację efektywnego i dynamicznego wdrażania nowoczesnych technologii we wszystkich spółkach Grupy. Synerise ze swojej strony dołożył cegiełkę technologiczną AI i Big Data.

- W czasie kryzysu wywołanego światową pandemią i przyśpieszenia zmian zachowań klientów, rynek detaliczny stoi przed niespotykanymi do tej pory wyzwaniami, w szczególności w zakresie obecności w środowisku omnichannel. CCC od kilku lat realizuje strategię cyfrowej transformacji, dzięki czemu w mijającym roku nie tylko nie zwolniliśmy tempa rozwoju biznesu, ale jeszcze go przyspieszyliśmy – między innymi wprowadzając szereg kolejnych innowacji służących klientom. Dzięki współpracy z Microsoft, w zakresie zarządzania danymi na temat relacji CCC z 11 milionami naszych stałych klientów, mamy dostęp do bezpiecznej technologii chmurowej oraz rozwiązań i wiedzy ich polskich partnerów, mówi Karol Półtorak, wiceprezes zarządu CCC.

Dobrze dobrana oferta

CCC zdecydowało się na wykorzystanie Microsoft Azure, platformy analitycznej w chmurze, a także platformy Synerise, dzięki czemu będzie możliwe przetwarzanie danych z wielu kanałów jednocześnie w czasie rzeczywistym. Równocześnie Grupa chce wykorzystać potencjał sztucznej inteligencji (AI) oraz przetwarzania dużych zbiorów danych do realizacji strategii koncentrującej się na potrzebach klientów wykorzystując do tego rozwiązanie zbudowane przez firmę Elitmind.

Platforma technologiczna Synerise pozwoliła na ujednolicenie danych o zachowaniach klientów we wszystkich kanałach. Zakupy w sklepie stacjonarnym czy interakcje użytkownika w e-commerce w czasie rzeczywistym trafiają do centrum zarządzania danymi (Customer Data Platform) tworząc profile behawioralne. Dzięki czemu możliwa jest automatyzacja i personalizacja ścieżki zakupowej dla każdego klienta używając przy tym najbardziej efektywnego dla niego kanału komunikacji (e-mail, sms, notyfikacje push, aplikacja mobilna, strona www).

Cyfrowa platforma omnichannel jest już w pełni wykorzystywana na potrzeby codziennej pracy zespołu CRM w CCC. Ze względu na szybkość implementacji nowych usług oraz odpowiednie monitorowanie ich kosztów jest ona w dalszym stopniu rozwijana o nowe obszary i funkcjonalności.

W nowych czasach dla handlu detalicznego przejście do chmury i dokładne zrozumienie danych w celu jak najlepszego i najszybszego odpowiadania na potrzeby klienta to kluczowy element budowy przewagi konkurencyjnej.

- Projekt realizowany z CCC to jeden z przykładów wykorzystania mocy AI i Data Analytics, która w tym przypadku wspomaga człowieka w analizie ogromnych zbiorów danych i dostrzeganiu prawidłowości, trendów i potrzeb klientów, których „tradycyjny” analityk nie miałby nawet szansy zauważyć, a już na pewno nie w czasie rzeczywistym. Rozwiązanie, które wdrożyło i wykorzystuje CCC jest jednym z pierwszych w Europie i na świecie – mówi Paweł Jakubik, członek zarządu w polskim oddziale Microsoft.

Każdy klient jest najważniejszy

Z idealnym dopasowaniem usługi jest jak z rozmiarem buta. Projekty realizowane przez Grupę CCC z założenia zakładają więc postawienie w centrum klienta w ramach tzw. customer experience. Klient, który robi zakupy w kanałach i tradycyjnym, i cyfrowym (www, aplikacja, tablety w sklepach itp.) generuje średnio o ponad połowę większe przychody w trakcie roku, w porównaniu do klienta jednokanałowego.