Crowdfunding abonamentowy. W Polsce to wciąż niezagospodarowany rynek

oszczędności, pieniądze, bank, fot. nattanan23

Zrzutki subskrypcyjne zwane również crowdfundingiem abonamentowym nie są jeszcze popularne w Polsce, jednak ten rynek rozwija się prężnie. W 2020 roku jego dynamika wzrostu wyniosła 122 procent. Dzięki takiemu rozwiązaniu najlepsi organizatorzy uzyskują od sponsorów regularne wsparcie, które zsumowane z setek i tysięcy drobnych kwot daje miliony złotych.

Dawni mecenasi sztuki

Zrzutki cykliczne to zjawisko jeszcze relatywnie nowe na rodzimym rynku, jednak już całkiem popularne globalnie. Dedykowane są internautom, którzy chcą umożliwić chętnym, zazwyczaj swoim fanom, przekazywanie pieniędzy w sposób systematyczny i stały. Dzięki idei finansowania społecznościowego, niewielkie jednostkowe kwoty wsparcia sumują się do większych kwot, czasem idących w miliony złotych. Wpłacający pieniądze regularnie, np. co miesiąc, na konto organizatorów przyjmują rolę dawnych mecenasów sztuki, dziś określanych sponsorami. Organizatorzy, w tym twórcy, m.in. YouTuberzy, blogerzy, influencerzy, filmowcy, fotograficy, artyści, malarze, kreatorzy treści, a także podróżnicy, sportowcy, naukowcy, kucharze, projektanci mody czy po prostu uzdolnieni ludzie, zgłębiający świat i zjawiska w nim zachodzące, dzięki uzyskanemu wsparciu finansowemu z crowdfundingu abonamentowego, mają możliwość skoncentrowania się na rozwoju swoich pasji i talentów.

Benefity dla sponsorów

Wspierający w zamian za przekazane środki finansowe, mogą otrzymać nagrody. Wśród nich mogą być, m.in. wcześniejszy dostęp do unikatowych treści, np. premier filmowych i video, zdjęć z podróży, limitowany akces do nowych projektów tworzonych przez organizatora czy ekskluzywne zaproszenia na pokaz mody, występy teatralne.

Dane z polskiego rynku

Aktualnie w naszym kraju organizowanych jest blisko 1,8 tysiąca zbiórek cyklicznych miesięcznie. Statystycznie jednego organizatora wspiera średnio 17 sponsorów. Średnio całościowy przychód z tego kanału dla organizatora to 4 250 zł. Jednak jest sporo takich osób, które zebrały kwoty sumujące się w dziesiątki i setki tysięcy złotych. Natomiast rekordziści zgromadzili dużo większe kwoty: 1,94 mln zł – Langusta na palmie, 1,81 mln – Tomasz Sekielski, i 0,92 mln zł – Grupa filmowa Darwin.

Wartość tego rynku w zeszłym roku, według estymacji zrzutka.pl, wyniosła 9 milionów złotych, co stanowi 1,28 procent wartości całego rynku crowdfundingowego w naszym kraju.

- W 2020 roku wartość rynku zrzutek cyklicznych wzrośnie do 20 milionów złotych, przy dynamice na poziomie 122 procent, podczas gdy cały rynek finansowania społecznościowego zwiększy się w tym roku o 55,43 procent do wartości 1,08 miliarda złotych. Zatem zbiórki cykliczne, choć to na razie relatywnie mały rynek, to jednak atrakcyjny obszar ekspansji, charakteryzujący się małą konkurencją i dużą dynamiką rozwoju, na poziomie ponad dwukrotnie wyższym niż cały rynek finansowania społecznościowego w naszym kraju – prognozuje Tomasz Chołast, współzałożyciel zrzutka.pl.

Zrzutka.pl już tradycyjnie, także w przypadku zbiórek abonamentowych, nie pobiera żadnych opłat ani prowizji, które na polskim rynku wahają się między 6,5 a 11 procent, w zależności od wartości zgromadzonych i wypłaconych środków. Co więcej, platforma nie obciąża także kosztami transakcji swoich użytkowników. Platforma jako jedyna platforma crowdfundingowa w Polsce spełnia regulacje KNF (licencja KIP). Dzięki temu, oferuje wyższe standardy bezpieczeństwa oraz zarządzania ryzykiem w porównaniu do konkurencji. Dodatkowo, na zrzutce nie ma właściwie barier wejścia związanych z założeniem cyklicznych zbiórek, a cały proces jest prosty i szybki, dający organizatorom dużą elastyczność i swobodę.

- Wpłaty jednorazowe są u nas dostępne w całości dla zbierających od razu, czym nie może pochwalić się konkurencja, która wydziela transze, dzieląc zgromadzone środki przez ilość miesięcy wsparcia cyklicznego zadeklarowanego przez sponsorów. Organizator, który wybiera nas, sam decyduje kiedy wypłaca zebrane pieniądze, może to robić nawet co minutę. A wypłacając przez naszą aplikację mobilną, ma środki za darmo w przeciągu kilku minut na swoim koncie bankowym – mówi Tomasz Chołast ze zrzutka.pl.

Pobierz raport o marketingu w Google (SEM)