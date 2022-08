zakupy, wyprzedaż, sklep, fot. webandi, pixabay

Digital fashion, metaversum czy NFT to w ostatnich miesiącach zyskujące na popularności trendy. Eksperci analizują, czy nowe nawyki zakupowe konsumentów będą wspierać starania korporacji do osiągania celów zrównoważonego rozwoju. Mimo, że wirtualny wizerunek staje się coraz bardziej istotny, to 75 proc. respondentów nadal nie jest przekonanych, aby cyfrowe ubrania mogły nawet częściowo zastąpić te fizyczne.

Boston Consulting Group oraz Vogue Polska wspólnie pracują nad raportem na temat zrównoważonej mody, biznesu oraz dynamicznie rozwijającej się branży wirtualnych aktywów. Cyfrowa sfera fashion przynosi realne dochody, a marki aktywne w metaversum szybko zyskują kolejnych nabywców. Jak pokazują pierwsze dane z globalnego badania BCG, kupowanie wirtualnych aktywów staje się coraz popularniejsze. Wśród respondentów: 39 proc. kupiło kryptowaluty, 23 proc. tzw. „skórki” na awatara, 29 proc. inne aktywa do gier video, a 10 proc. NFT. Wśród tych, którzy zdecydowali się na zakup NFT, największą popularnością cieszą się cyfrowe dzieła sztuki, które nabyło 62 proc. nabywców. Co ciekawe, 7 proc. respondentów dokonało już pierwszych zakupów wirtualnej mody, w postaci filtrów lub nakładek na zdjęcia.

Sportowe marki

Najkorzystniejszą pozycję na rosnącym rynku digital fashion mogą zbudować marki luksusowe i sportowe - jak wskazują badania, to właśnie one mogą wzbudzać największe zainteresowanie odzieżą w formie NFT. Potencjalnie najbardziej ciekawi mody cyfrowej są przedstawiciele Generacji Z, a więc osoby urodzone po 1995 roku.

- W ostatnim roku już 21 proc. osób w wieku 18-25 lat kupiło fizyczne ubrania z myślą, aby stworzyć zdjęcie lub wideo i opublikować je w swoich mediach społecznościowych. Młodzi ludzie lubią dzielić się swoim stylem, szukać inspiracji, tworzyć swój indywidualny wizerunek. Dlatego to co ekskluzywne i jedyne w swoim rodzaju cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Jednak najczęściej ubrania kupowane do jednorazowego użytku są zwracane, a więc generują kolejne zanieczyszczenia związane z transportem oraz czyszczeniem odzieży, albo kończą na dnie szafy, aby po kilku latach trafić na wysypisko - opowiada Kasia Jordan-Kulczyk, wydawca Vogue Polska.

Digital fashion

Czy digital fashion może choć częściowo zastąpić potrzebę kupowania fizycznie istniejących ubrań, które możemy dotknąć i założyć? Obecnie 75 proc. uczestników badania BCG i Vogue Polska uważa, że nie. Co ciekawe, sceptycyzm ten w mniejszym stopniu dotyczy jednak produktów luksusowych. Wygląda więc na to, że – ponownie - w przypadku marek i towarów z najwyższej półki cyfrowa moda najszybciej może stać się alternatywą dla fizycznych produktów. Na naszych oczach otwiera się ogromny, zupełnie nowy rynek.

- Sprzedaż pojedynczych egzemplarzy wirtualnych projektów, na przykład w formie NFT, okazuje się strzałem w dziesiątkę. Przykładów takich cyfrowych tokenów jest wiele. Wirtualna torba ,,Dionysus’’ od Gucci na platformie Roblox Corp. sprzedana została ostatnio za 4115 dolarów, czyli więcej, niż wynosi cena fizycznego egzemplarza - dodaje Kasia Jordan-Kulczyk.

