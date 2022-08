Dropbox rozpoczyna działalność w Polsce i po raz pierwszy uruchamia proces rekrutacji na naszym rynku, kontynuując wzmacnianie swojej obecności w Europie w ramach strategii „Virtual First”. Zgodnie z tym podejściem zespół firmy staje się bardziej rozproszony geograficznie, obejmując specjalistów zlokalizowanych na całym świecie. Firma opublikowała już ponad 20 ogłoszeń o pracę w Polsce i planuje dodać kolejne w najbliższych miesiącach. Obejmują one oferty zatrudnienia w takich obszarach, jak Content Security, Platform Infrastructure, Product Growth, Quality Engineering oraz HelloSign, czyli usługa podpisów elektronicznych Dropbox.

Dropbox jako jedna z pierwszych firm bazujących wcześniej na pracy w przestrzeni biurowej, przyjął na stałe model pracy zdalnej. Od ponad roku Dropbox wdraża swoją strategię Virtual First. Ten model pracy pozwala pracownikom firmy na jeszcze lepsze zapoznanie się z jej produktami, ponieważ pracują oni w zespołach rozproszonych, tworząc rozwiązania dla zespołów pracujących w podobnym środowisku pracy. Jednocześnie mają możliwość korzystania z najlepszych doświadczeń zarówno z pracy zdalnej, jak i interakcji w środowisku „fizycznym”.

Kluczowym elementem tego modelu pracy są możliwości Dropbox w obszarze rozwijania strategii zatrudnienia w modelu pracy rozproszonej. Region EMEA odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu i dalszym rozwoju firmy, dlatego Dropbox zdecydował, aby wzmocnić swoją obecność w tym regionie, z Polską jako najnowszym rynkiem, w którym otwarto rekrutację pracowników.

- Virtual First był dla nas śmiałym posunięciem. Musieliśmy całkowicie przeformułować sposób działania, aby zapewnić naszym pracownikom warunki, w których mogą wykorzystać swój potencjał i jak najlepiej wykonywać swoją pracę. W tej chwili możemy pochwalić się świetnymi rezultatami: 80% naszych pracowników przyznało, że dzięki modelowi pracy zdalnej mogą pracować bardziej efektywnie, a 72% z nich ma poczucie lepszej równowagi pomiędzy pracą a życiem osobistym. Zauważyliśmy też, że wyłoniły się nowe ośrodki rekrutacji talentów: na koniec 2021 roku ponad połowa nowych pracowników pochodziła spoza typowych dla nowych technologii dużych rynków pracy. Dlatego tym bardziej cieszymy się, że możemy poszerzyć zasięg naszej rekrutacji o nowe regiony, jak np. Polska, co pozwoli nam skorzystać z nowych rynków pracy w obszarach inżynierii i nowych technologii – powiedział Bryan Tsao, wiceprezes ds. rozwoju i danych, Dropbox.

Ekspansja firmy stanowi element rosnącej obecności firmy w regionie EMEA, w którym Dropbox zatrudnia już kilkaset pracowników. Początkowo firma poszuka w Polsce specjalistów, którzy wzmocnią głównie obszary Content Security and Protection, Platform Infrastructure oraz Product Growth.

- W zgodzie z naszą strategią Virtual First, wierzymy, że otwieramy nowy rozdział w myśleniu o środowisku pracy, dlatego będę miała możliwość powitać pierwszych „dropboxerów” z Polski w naszym już bardzo zróżnicowanym i wielonarodowościowym zespole. Będą oni odgrywać kluczową rolę jako wsparcie dla naszych klientów w tworzeniu środowiska pracy przyszłości, przekładając to, co działa w naszych własnych zespołach w pracy wirtualnej, na rozwój naszych produktów. Jesteśmy dumni, że tworzymy środowisko pracy inspirujące naszych pracowników do jak najbardziej efektywnego działania. Wprowadziliśmy pełną elastyczność godzin pracy – wraz z wprowadzeniem programu Core Collaboration Hours nasi pracownicy na całym świecie nie muszą pracować w trybie 9-17. Jednocześnie cały czas wzmacniamy kulturę firmową poprzez takie inicjatywy jak program Dropbox Neighbourhoods, który zbliża pracowników z tej samej lokalizacji, oferując im wsparcie w organizacji różnych wydarzeń, takich jak dni wolontariatu czy mniej formalne spotkania „po godzinach" – powiedziała Melanie Collins, dyrektor ds. zasobów ludzkich, Dropbox.