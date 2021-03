P24NOW. Przelewy24 i Santander Consumer Bank prezentują nową metodę płatności

P24NOW, fot. Przelewy24, Santander Consumer Bank

Wnikliwa obserwacja rynku oraz oczekiwań, zarówno partnerów biznesowych jak i segmentu b2c, zaowocowały produktem P24NOW. Nowa metoda płatności powstała przy współpracy serwisu Przelewy24 i Santander Consumer Banku. Jest to ogólnodostępna metoda płatności „trzy w jednym”, charakteryzująca się limitem odnawialnym aż do 10 000 zł, płatnością odroczoną do 54 dni i korzystnymi ratami. Wybór sposobu spłaty jest możliwy każdorazowo przy płaceniu za zakupy P24NOW.

- Płatności odroczone w ostatnim czasie cieszą się coraz większą popularnością. Zależało nam na tym, żeby dać klientowi dużą elastyczność jeśli chodzi o wybór sposobu płatności. Połączenie limitu odnawialnego, rat oraz płatności odroczonych to przyjazny, wygodny produkt, w którym klient decyduje w jakiej formie chce zapłacić za zakupy. Dla naszych partnerów biznesowych to szansa na zwiększenie koszyka zakupowego i konwersji, co finalnie przełoży się na rentowność biznesu – mówi Jacek Kinecki CCO serwisu Przelewy24.

Sprzedający otrzymuje zapłatę od razu po dokonaniu zakupu przez klienta, nie martwiąc się formalnościami pomiędzy klientem a bankiem. A te również ograniczone są do minimum. Procedura uruchomienia limitu jest szybka i przyjazna. Klient wypełnia wniosek tylko raz, a z przyznanego limitu korzysta podczas kolejnych zakupów. Ciągła dostępność środków w wirtualnym portfelu zapewnia możliwość korzystania z nadarzających się okazji zakupowych oraz bezpieczeństwo w razie nieplanowanych, nieprzewidzianych wydatków.

- Klienci oczekują szybkiego dostępu do finansowania wszelkiego rodzaju towarów, usług czy subskrypcji, bez konieczności wypełniania wniosków kredytowych za każdym razem. Rozumiemy te potrzeby i właśnie dlatego wspólnie z Przelewy24 wypracowaliśmy rozwiązanie, które daje dostęp do elastycznego, odnawialnego, całodobowego finansowania, dzięki któremu płatność za bieżące e-zakupy można odłożyć w czasie lub rozłożyć na dogodną liczbę rat – komentuje usługę Piotr Dolata, Członek Zarządu odpowiedzialny za sprzedaż kredytów konsumenckich z Santander Consumer Banku.

Aktywacja P24NOW w sklepie nie wymaga dodatkowych prac developerskich ani formalności po stronie merchantów. Produkt został zaprojektowany tak, aby zarówno partnerom biznesowym jak i kupującym zapewnić komfort, bezpieczeństwo i łatwość obsługi na każdym etapie.

