Pandemia koronawirusa napędza cyfryzację biznesu. MŚP nie wstrzymały inwestycji

freelancer, komputer, praca, biurko, fot. lukasbieri, pixabay

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce jest bardzo dynamiczny, innowacyjny i świetnie dostosowany do działania pod kątem konkurencyjności rynku. Jak wskazują autorzy raportu Cyfryzacja, chmura i nowe technologie. MŚP w drodze do cyfrowej transformacji opracowanego przez firmę Polcom i Intel, nad którym honorowy patronat objęło Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, proces np. adaptacji chmury wśród małych i średnich przedsiębiorstw wyraźnie przyspieszył, a 36 proc. spośród firm z tego sektora już dzisiaj z sukcesem zakończyło wdrażanie tego typu rozwiązań.

Jak wynika z badani firmy inwestują mimo pandemii. Ok. 21 proc. podmiotów jest obecnie w trakcie implementacji rozwiązań chmurowych, 7 proc. przygotowuje właśnie plan wdrożenia, a kolejne 10 proc. ujęło taką inwestycję w strategii rozwoju. Wyniki badania pozwalają więc z optymizmem spoglądać w przyszłość, ponieważ wiele firm zdecydowało się wyjść poza utarte schematy rozwoju.

- W przypadku MŚP wykorzystują one chmurę np. w celu obniżenia kosztów. Niezależnie jednak od czynników decydujących o tym wyborze, wspólnym mianownikiem dla nich jest kwestia bezpiecznego przechowywania i przetwarzania danych – mówi Marcin Gwóźdź, prezes zarządu Polcom.

Adaptacja nowych rozwiązań w IT

Firmy, które zdecydowały się na wdrożenie cloud computingu, starają się szeroko i intensywnie adaptować nowe rozwiązania w swoich środowiskach IT. Odpowiadając na pytanie o sposoby wykorzystania chmury obliczeniowej, respondenci wskazywali przeciętnie aż 3,82 odpowiedzi spośród 6 możliwych.

Aż 91 proc. spośród wszystkich pytanych osób wskazało, że wykorzystuje możliwości chmury obliczeniowej w zakresie wsparcia istniejących procesów biznesowych. Oznacza to, że cloud computing to optymalne rozwiązanie w obszarze dostarczania aplikacji biznesowych do obsługi klientów czy zarządzania zasobami przedsiębiorstwa.

Dla 67 proc. respondentów chmura to sposób na poszerzenie zasobów IT bez konieczności inwestowania we własny sprzęt, oprogramowanie i miejsce przechowywania infrastruktury. Zamiast inwestować w kolejne zasoby, firmy mogą korzystać z mocy obliczeniowej w modelu abonamentowym, dostosowanym do bieżących potrzeb danego przedsiębiorstwa. Ogromnym atutem usług chmurowych jest możliwość płacenia wyłącznie za wykorzystane zasoby i rezygnowania z nich, kiedy nie są dłużej potrzebne.

W zależności od profilu przedsiębiorstwa, cloud computing jest wykorzystywany do budowania i testowania nowych aplikacji i modeli biznesowych (53 proc.) oraz pilotażu i wdrożeń innowacyjnych technologii, np. zakresu sztucznej inteligencji, big data czy uczenia maszynowego. W podobnym stopniu usługi chmurowe wykorzystywane są do zapewnienia ciągłości działania firmy (59 proc.) oraz backupu i archiwizacji danych (56 proc.). W tych zastosowaniach przedsiębiorstwa mogą odkrywać wartość dodaną chmury w postaci ograniczenia kosztów inwestycji oraz uzyskania dostępu do nowoczesnych technologii.

– Cyfryzacja procesów to już nie trend, a biznesowa konieczność. Dzieje się tak nie tylko za sprawą pandemii COVID 19, choć bez wątpienia stanowi ona akcelerator zmian w tym obszarze. W świecie, w którym digitalizacja to coraz częściej standard w poszczególnych segmentach rynku, rozwiązania chmurowe stały się nieodłączną częścią prowadzenia biznesu. Doświadczenia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pokazują, że firmy skupiające się jedynie na narzędziach IT poprawiają co prawda swoje zdolności operacyjne, ale nie są w stanie budować trwałych przewag konkurencyjnych. Kluczem do sukcesu jest dążenie do osiągnięcia trwałej zmiany poprzez wpłynięcie na zachowania klientów i sposób konsumowania przez nich dóbr – komentuje w raporcie dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, które objęło nad nim patronat honorowy.

Mimo, że chmura obliczeniowa jest obecna na rynku od dawna, a adaptacja tego typu rozwiązań znacząco przyspieszyła w ostatnim czasie, co czwarta polska firma (26 proc.) nie korzysta z rozwiązań chmurowych i nie planuje w nie inwestować. Wśród najważniejszych i najczęściej wymienianych przyczyn braku planowanych inwestycji są: obawa o utratę kontroli nad przetwarzaniem i bezpieczeństwem danych (74 proc.), brak budżetu na dodatkowe przedsięwzięcia (56 proc.) oraz brak odpowiednich kompetencji chmurowych (52 proc.).