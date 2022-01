RMF Classic+ rozpoczęła działalność. Oto nowa platforma premium znanego radia

RMF Classic+, fot. Grupa RMF

Wystartowała platforma RMF Classic+ oferująca stream radia RMF Classic bez bloków reklamowych, za to z dodatkowymi audycjami tematycznymi oraz z ekskluzywnymi podcastami.

Subskrybenci platformy RMF Classic+ po zalogowaniu w specjalnej sekcji na stronie www.rmfclassic.pl otrzymają stream RMF Classic zupełnie bez bloków reklamowych – zamiast nich nadawane jest jeszcze więcej muzyki i zapowiedzi najciekawszych materiałów z anteny.

Specjalne muzyczne audycje

Wieczorami emitowane są specjalne muzyczne audycje dostępne tylko w RMF Classic+ – codziennie do wyboru jest kilka programów. To unikalne rozwiązanie, dzięki któremu każdy może wybrać z poziomu playera audycję, której chce słuchać. Rozpoczynają się one o 20-ej w dni powszednie i trwają 3 godziny.

Początkowo do dyspozycji są, oprócz standardowego programu RMF Classic, trzy tematyczne programy muzyczne, każde z innym dziennikarzem w roli gospodarza:

• RMF Classic+ Piosenki Filmowe z wyłącznie najpiękniejszymi muzycznymi tematami z filmów

• RMF Classic+ Muzyka Klasyczna, w repertuarze którego znajdują się tylko największe arcydzieła muzyki klasycznej – od koncertów Bacha, przez walce Straussa i opery Pucciniego, po symfonie Beethovena

• RMF Classic+ Ballady, gdzie prezentowane są łagodne przeboje takich wykonawców jak Bruce Springsteen, Bryan Adams, Annie Lennox, Edyta Bartosiewicz czy Katie Melua.

Planowane są również kolejne pasma tematyczne do wyboru.

Ekskluzywne podcasy w RMF Classsic+

Oprócz tego na platformie RMF Classsic+ dostępne będą ekskluzywne podcasty. Znajdą się wśród nich zapisy codziennych wieczornych audycji tematycznych nadawanych w RMF Classic+ oraz specjalne, nowe cykle przygotowane przez autorów popularnych audycji RMF Classic, m.in. „Krótka historia informatyki” prof. Ryszarda Tadeusiewicza, „Dwóch na jedną” Tomasza Pindela i Szymona Kloski oraz „Filmowe KLASYKI Classica” Tytusa Hołdysa.

- Wiemy, że RMF Classic jako stacja premium, ma wyjątkowych słuchaczy, skoncentrowanych na tematyce szeroko pojętej kultury. Tworząc RMF Classic+ wierzymy, że ludzie, których łączy zainteresowanie kulturą i sztuką, w wielu aspektach będą chcieli nam zaufać. Nowatorskim rozwiązaniem jest możliwość wyboru w tym samym czasie audycji z różną muzyką, prowadzonych przez dziennikarzy Grupy RMF. Ale rozwijając ten projekt planujemy wiele wyjątkowych atrakcji dla ludzi o podobnej wrażliwości na sztukę – mówi Ewa Miszczak-Dziurdzik, wiceprezes Zarządu RMF.

Dostęp do platformy RMF Classic+ kosztuje 9,90 zł miesięcznie, przy czym pierwsze 30 dni są bezpłatne. Zrezygnować z subskrypcji można w dowolnym momencie.