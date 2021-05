Znaczna poprawa wyników Blika za pierwszy kwartał 2021 roku. Zrealizowano 153 mln transakcji

wartość, pieniądze, marka, fot. nattanan23, pixabay

Od stycznia do marca 2021 roku użytkownicy Blika zrealizowali ponad 153 mln transakcji o wartości 20 mld zł. Na koniec pierwszego kwartału aktywnie z tego rozwiązania korzystało aż 7,6 mln osób. Najszybciej rozwijającym się kanałem jest przelew na telefon Blik, ale rośnie też liczba transakcji realizowanych w globalnym e-commerce.

W pierwszym kwartale br. użytkownicy zrealizowali 153 mln transakcji Blikiem – to blisko dwa razy więcej niż w analogicznym okresie roku 2020. Łączna wartość transakcji również podwoiła się w stosunku do pierwszych trzech miesięcy ubiegłego roku i wyniosła 20 mld zł. Liczba aktywnych użytkowników Blika (takich, którzy każdego miesiąca realizują przynajmniej jedną transakcję) wzrosła do 7,6 mln osób – oznacza to wzrost o 55 proc. rok do roku. To także o 600 tys. osób więcej niż na koniec czwartego kwartału 2020 r.

Blik wyprzedza karty płatnicze

Ponad 74 proc. transakcji w pierwszym kwartale br. zrealizowano w internecie, było ich blisko 114 mln, z czego ponad 4 mln to transakcje wykonane w globalnym e-commerce, rozliczane przez międzynarodowych operatorów płatności. Wartość transakcji online osiągnęła prawie 13 mld zł. Pod koniec 2020 roku Blik po raz pierwszy wyprzedził, pod względem liczby transakcji realizowanych w globalnym e-commerce (polskim i zagranicznym), karty płatnicze.

– Nasi użytkownicy chcą płacić Blikiem nie tylko w polskich, ale także w zagranicznych sklepach internetowych. Dlatego tak ważne jest dla nas nawiązywanie partnerstw z zagranicznymi operatorami płatności, którzy obsługują nie tylko krajowe, ale również globalne platformy e-commerce. Chcemy, aby każda osoba korzystająca z Blika mogła płacić nim wszędzie na świecie – mówi Dariusz Mazurkiewicz, prezes Polskiego Standardu Płatności, operatora systemu płatności mobilnych Blik.

Przelewy na telefon

Drugą najchętniej wykorzystywaną funkcją Blika są przelewy na telefon. Od stycznia do marca br. zrealizowano prawie 19 mln takich transakcji. To aż o 156 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Przelew na telefon Blik to szybka i bezpieczna – szczególnie podczas pandemii – metoda na przekazywanie pieniędzy między użytkownikami. Wartość takich transakcji w pierwszym kwartale osiągnęła 2 mld zł. Z tego sposobu przekazywania pieniędzy – natychmiastowo i o dowolnej porze – korzystać mogą klienci 10 banków.

Transakcje w terminalach płatniczych i bankomatach

Liczba transakcji w tradycyjnych terminalach płatniczych wzrosła rok do roku o 94 proc. do poziomu 13,6 mln transakcji w pierwszym kwartale roku. Ich wartość w tym czasie zbliżyła się do miliarda zł. Pandemia przyśpieszyła w Polsce wzrost zainteresowania rozliczeniami bezgotówkowymi oraz trend odchodzenia od płacenia gotówką. Potwierdzają to dane dotyczące liczby transakcji zrealizowanych przez użytkowników Blika w bankomatach – w pierwszym kwartale roku było ich aż 7,2 mln. To 16 proc. więcej niż rok wcześniej, jednak to wynik utrzymujący się na porównywalnym poziomie przez ostatnie trzy kwartały. Wartość transakcji realizowanych Blikiem w bankomatach (wpłaty i wypłaty gotówki) w analizowanym okresie wyniosła 4,5 mld zł. Użytkownicy wypłacają jednorazowo średnio 622 zł.

W pierwszym kwartale roku użytkownicy realizowali Blikiem średnio 1,7 mln transakcji każdego dnia. To dwa razy więcej niż w tym samym okresie 2020 r. W najlepszym dniu pierwszego kwartału odnotowano 2,2 mln transakcji. Średnia kwota transakcji Blikiem to 131 zł.

Blik to powszechny standard płatności mobilnych. Możliwość skorzystania z Blika w aplikacjach bankowości mobilnej ma obecnie ponad 95 proc. wszystkich klientów krajowych instytucji płatniczych. Za rozwój systemu odpowiada spółka Polski Standard Płatności (PSP). PSP stale rozwija możliwości Blika tak, aby system był jak najbardziej funkcjonalny dla jego użytkowników. Udziałowcami spółki PSP są: Alior Bank, Bank Millennium, Santander Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski oraz Mastercard. Z Blik mogą korzystać również klienci Getin Banku, Banku Pekao S.A, BNP Paribas, Credit Agricole, Inteligo, Nest Banku, Banku Pocztowego i banków spółdzielczych zrzeszonych w Spółdzielczej Grupie Bankowej, w Banku BPS i bankach spółdzielczych Grupy BPS.