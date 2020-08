Tarcza prywatności unieważniona. Co to oznacza dla rynku ecommerce?

prawo, wyrok, sąd, fot. jessica45, pixabay

W lipcu Trybunał Sprawiedliwości UE unieważnił Tarczę Prywatności - umowę, która od czterech lat regulowała przesyłanie danych między państwami UE a USA. Obowiązywała też europejskie e-biznesy, które korzystają z usług amerykańskich firm technologicznych np. Google i Facebooka. Wyrok oznacza, że sklepy internetowe muszą zmienić zapisy w swoich regulaminach.

Każdy sklep internetowy gromadzi dane osobowe swoich klientów. A każdy sklep, który korzysta z narzędzi firm z USA, np. do prowadzenia kampanii reklamowych, obowiązują międzynarodowe regulacje dotyczące przekazywania tych danych. Jeszcze kilka tygodni temu najważniejszą z takich regulacji była Tarcza Prywatności - umowa, z którą zgodne musiałby być działania zarówno internetowych gigantów jak i współpracujących z nimi e-biznesów.

Powody zmian

16 lipca TSUE wydając wyrok w sporze austriackiego obywatela z Facebookiem uznał, że Tarcza Prywatności nie zapewnia adekwatnej ochrony danych jego i innych Europejczyków, gdyż przetwarzane są poza obszarem UE, w związku z czym stwierdził jej nieważność. Tym samym wszystkie zapisy w regulaminach serwisów, aplikacji czy sklepów internetowych powołujących się na Tarczę Prywatności również przestały obowiązywać. Zgodnie z prawem przekazywanie danych osobowych do USA nie może już odbywać się na tej podstawie.

Co zmiany prawne oznaczają dla właścicieli sklepów?

Wyrok sądu nie sprawia jednak automatycznie, że wszystkie e-sklepy w Polsce, które prowadzą kampanie z Google Ads czy wysyłki newsletterów przez platformę z siedzibą w USA, działają nielegalne.

- Monitorujemy sytuację i nie mamy jak dotąd informacji, aby policja czy odpowiednie urzędy zaczęły ścigać sprzedawców i karać ich za działanie niezgodnie z przepisami, które zmieniły się przecież nagle. Nie spodziewamy się też takich działań w bliskiej przyszłości. Warto jednak pamiętać, że każdy sprzedawca może kiedyś znaleźć się w sporze prawnym z klientem czy partnerem biznesowym i wtedy odwoływanie się do regulaminu opartego o nieistniejące przepisy działa zdecydowanie na jego niekorzyść. Dobrze więc wcześniej czy później sprawić, by kwestie prawne zostały formalnie uregulowane - wyjaśnia Oliwia Tomalik, Marketing Manager Shoper.

Jak dostosować sklep do nowych przepisów?

Aby rozwiązać problem nieistniejących przepisów należy znaleźć inną podstawę prawną regulującą tego typu działanie.

- Jeśli korzystasz z usług firm, które przetwarzają przekazane przez ciebie dane (np. klientów lub pracowników) w Stanach Zjednoczonych, musisz jak najszybciej znaleźć inną niż Tarcza Prywatności podstawę prawną na dalsze przekazywanie takich danych albo zrezygnować z tych usług, które wiążą się z przekazaniem danych osobowych do Stanów Zjednoczonych – podpowiada sprzedawcom prawnik z kancelarii Legal Geek.

Realnie znalezienie innej podstawy prawnej oznacza odszukanie wciąż ważnych przepisów, na które można się powołać jako regulujących współpracę sklepu z amerykańskimi firmami technologicznymi i umieszczenie odwołania do nich w zaktualizowanym regulaminie sklepu. Większość sprzedawców naturalnie nie jest na tyle biegła w kwestiach prawnych, by zrobić to samodzielnie. W takim przypadku konieczna będzie konsultacja z prawnikiem, najlepiej specjalizującym się kwestiach technologicznych.

