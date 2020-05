Rynek reklamy internetowej w Polsce warty były 4,9 mld zł. Czy pandemia koronawirusa to zmieni?

25 proc. wydatków na reklamę online stanowią nakłady na promocję na urządzeniach mobilnych. Dynamika wzrostu wydatków na reklamę wideo wyhamowała. Na email marketing wydajemy natomiast coraz mniej. Trzymają się mocno Google, media społecznościowe i model programmatyczny zakupu.

Mamy w końcu wiarygodne podsumowanie danych o rynku reklamowym w Polsce w 2019 roku. Tak, jak przewidywaliśmy, wydatki na reklamę online wyniosły 4,9 mld zł. To wzrost o prawie 500 mln zł rok do roku, czyli o 10,4%.

Może i rynek reklamy internetowej nie będzie rósł, ale raczej nie będzie notował drastycznych spadków.

- Wierzę, że reklama on-line nie tylko najmniej ucierpi w wyniku recesji, ale również odegra kluczową rolę w wychodzeniu z kryzysu oraz w odbudowie i transformacji gospodarki. To właśnie dzięki reklamie on-line wszyscy przedsiębiorcy będą mogli wrócić do swojej działalności i zachęcić konsumentów i klientów do powrotu do korzystania z ich usług i produktów. Reklama cyfrowa będzie też jednym z głównych narzędzi dla tych, którzy jeszcze są na etapie transformacji cyfrowej – mówi Włodzimierz Schmidt, prezes zarządu IAB Polska.