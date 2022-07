Snapchat z trzema nowościami dla marketerów. Oto szczegóły

Snapchat, reklama, fot. Httpol

Snapchat wraz z Httpool – wyłącznym partnerem reklamowym platformy w Polsce, wprowadzają trzy nowości dla marketerów. Wśród nich są „First Lens” – zupełnie nowy model emisji kampanii reklamowych z wykorzystaniem soczewek, „Catalog-Powered AR Shopping Lenses” – nowa funkcja, dzięki której reklamodawcy mogą w prosty sposób tworzyć soczewki „shoppingowe”, w oparciu o swój katalog produktów, a także „Profile Engagement Custom Audiences” – dodatkowe możliwości targetowania kampanii, w oparciu o dane zbierane podczas interakcji użytkowników z profilem publicznym marketera na platformie Snapchat.

First Lens

Snapchat to globalna platforma wymiany krótkich treści wideo, z której na świecie korzysta 332 mln użytkowników, a w Polsce jest ich już 5,5 mln, stawia na rozwój platformy w kierunku doświadczeń użytkownika z rozszerzoną rzeczywistością (Augmented Reality). Snap Soczewka („Lens”) to format reklamowy obecny na Snapchacie od długiego już czasu, natomiast nowość - „First Lens” - wiąże się z zupełnie odmiennym podejściem do modelu emisji i większymi możliwościami dla reklamodawców.

Snap Soczewka jest to brandowana maska Augmented Reality (AR) na głównej kamerze Snapchata. Średni czas zabawy użytkownika z soczewką wynosi 20 sekund. W Polsce każdego dnia z soczewek AR korzysta ponad 1,4 mln osób, a globalnie ponad 250 mln użytkowników, co oznacza, że użytkownicy soczewek Snapchata (“Lenses”) są największą i najbardziej zaangażowaną społecznością AR na świecie.

- Nowa opcja, czyli „First Lens”, to szansa dla marketerów na posiadanie first impression z kamery Snapa. Soczewka reklamodawcy wyświetla się na pierwszej pozycji w karuzeli soczewek, co pozwoli uzyskiwać jeszcze większe zasięgi i zaangażowanie użytkowników, z dużo wyższymi współczynnikami wyświetleń i udostępnień. Całkowitą „rewolucją” w ramach platformy Snapchat jest tu model emisji, dający reklamodawcy wyłączność na first impression na 24 godziny, z ograniczeniem częstotliwości do jednego wyświetlenia na jednego użytkownika - wyjaśnia Anna Stanisławska, Multiplatform Sales Lead w Httpool Polska.

Pozostałe formaty „soczewkowe” na Snapchacie oferowane są w modelu BID CPM. Podobnie jak w przypadku innych modeli zakupowych soczewek, także „First Lens” daje możliwości przekierowywania użytkowników na pożądany landing page, reklamodawca ma również możliwość targetowania po wieku, płci, geolokalizacji, zainteresowaniach, czasie, sieci, urządzeniu itp.

- Ze względu na duży zasięg, na poziomie ok. 1 mln real users w ciągu doby, „First Lens” świetnie nadają się do wykorzystania w kluczowych momentach kampanii, czy jako narzędzie taktyczne na specjalne okazje, np. Walentynki, czy Dzień Kobiet – dodaje Anna Stanisławska.

Catalog-Powered AR Shopping Lenses

Druga z wprowadzanych przez Snapchat nowości również dotyczy soczewek („Lens”) i jest to funkcja o nazwie „Catalog-Powered AR Shopping Lenses”, będąca nową opcją dostępną z poziomu panelu reklamowego Snapchata, w ramach “Lens Web Builder” (zautomatyzowanego narzędzia do budowania soczewek przez reklamodawców).

Dzięki “Catalog-Powered AR Shopping Lenses” marketerzy znajdą w panelu reklamowym gotowe szablony do budowania soczewek i mogą w prosty sposób tworzyć własne soczewki, w oparciu o swój katalog produktów. Jest to narzędzie, które ma charakter prosprzedażowy i dedykowane jest przede wszystkim branży e-commerce – wykorzystanie technologii Augumented Reality ułatwiać będzie użytkownikom Snapchata dokonanie wyborów zakupowych.

- Dzięki przygotowanym przez reklamodawcę soczewkom użytkownik będzie mógł wygodnie i błyskawicznie przymierzać (wirtualnie) na przykład: okulary, torebki, ubrania czy biżuterię, łatwo można też sobie wyobrazić zastosowania związane z wyborem mebli, urządzeń RTV itp. Ważne jest też to, że z poziomu soczewki użytkownik może być bezpośrednio przekierowany na landing page, gdzie będzie mógł dokonać zakupu wybranego przedmiotu. Jest to ważny krok w kierunku tych marketerów, którzy do tej pory mogli obawiać się kosztów, czy nakładu pracy, związanych z przygotowaniami soczewek na potrzeby kampanii w Snapchacie – dzięki „Lens Web Builder” i „Catalog-Powered AR Shopping Lenses” cały proces został zautomatyzowany, a narzędzie to jest w pełni darmowe – komentuje Anna Stanisławska

Profile Engagement Custom Audiences

Od lipca br. Snapchat wprowadza konieczność posiadania publicznych profili dla marketerów, którzy chcą na tej platformie prowadzić swoje kampanie reklamowe (do tej pory mogli prowadzić kampanie, nie posiadając profilu). Wraz z tym nowym podejściem pojawia się ostatnia ze wspomnianych nowości dla reklamodawców – narzędzie o nazwie „Profile Engagement Custom Audiences”.

„Profile Engagement Custom Audiuences” związany jest właśnie z profilami publicznymi reklamodawców. Oferować będzie dodatkowe możliwości targetowania kampanii, dzięki wykorzystaniu danych zbieranych podczas interakcji użytkowników Snapchata z profilami publicznymi danej marki.

- W Polsce jest już 5,5 mln aktywnych użytkowników Snapchata, przy czym większość stanowią osoby w wieku 13-34 lat. Spopularyzowanie profili publicznych marek i nowe narzędzie jakim jest „Profile Engagement Custom Audiences” spowodują, że już w najbliższym czasie pojawią się nowe możliwości targetowania kampanii. Reklamodawca będzie mógł jeszcze głębiej wejść w optymalizację kampanii, na różnych etapach lejka sprzedażowego. Do szerokiej gamy możliwości targetowania, jakie reklamodawcy mieli na Snapchacie do tej pory, dojdą jeszcze dane zbierane na podstawie interakcji użytkowników z tymi profilami, np. czy użytkownik wszedł na profil, czy pobawił się kamerką, czy obejrzał film wideo reklamodawcy, czy obejrzał go do końca itp. – podsumowuje Justyna Duszyńska, CEO Httpool Polska.

Liczba użytkowników

Snap Inc w wynikach finansowych za I kwartał br. wykazał wzrost liczby dziennych aktywnych użytkowników (DAU) platformy Snapchat aż o 18 proc. rok do roku, do 332 milionów. Snap Inc stawia na rozwój platformy w kierunku doświadczeń użytkownika z rozszerzoną rzeczywistością (Augmented Reality) – firma poinformowała, że codziennie aż 250 mln użytkowników Snapchata (a więc większość z całej bazy 332 mln użytkowników) korzysta z funkcji Augmented Reality (źródło - Snap Inc: https://investor.snap.com/news/news-details/2022/Snap-Inc.-Announces-First-Quarter-2022-Financial-Results/default.aspx ).

Httpool jest częścią Aleph Group i największym na świecie globalnym partnerem reklamowym czołowych platform social mediowych, m.in.: Twitter, TikTok, Facebook, Spotify, LinkedIn, Snapchat, Warner Music, Outbrain czy Brainly - reprezentuje je w ponad 30 krajach, będąc na części rynków Europy i Azji ich wyłącznym partnerem reklamowym. Firmy należące do Aleph Group reprezentują łącznie 25 najważniejszych platform społecznościowych na ponad 70 rynkach na świecie.