Tidal Odkrywa lokalne biznesy i udostępnia swój profil na Instagramie

Globalna platforma muzyczno-rozrywkowa Tidal rozpoczyna nowy projekt - Tidal Odkrywa. Celem inicjatywy jest wsparcie lokalnych biznesów z całego kraju poprzez ich promocję na oficjalnym profilu TIDAL Polska na Instagramie.

Na czym polega projekt Tidal Odkrywa?

Nowy projekt – Tidal Odkrywa ma na celu wsparcie lokalnych biznesów z całej Polski. W każdą środę obserwatorzy będą mieli okazję poznać osoby, dla których praca jest także pasją. W ramach projektu, przejmą one przez jeden dzień oficjalny profil TIDAL Polska na Instagramie, gdzie pokażą, czym się zajmują i jak wygląda ich działalność „od kuchni”. Ponadto, każda z osób biorących udział w Tidal Odkrywa stworzy dedykowaną playlistę ze swoimi ulubionymi utworami, które będą dostępne w aplikacji.

Przykładowo, w ramach projektu w dniu 29 lipca wystąpiła Hanna Kozłowska. Przejęła ona Instagramowy profil @TIDAL_Polska i pokazała kulisy funkcjonowania kreatywnego bloga haart.pl.

Hanna Kozłowska z haart.pl, a także Katarzyna Malik z MALIKCERAMIK, Paula Bułczyńska z Covigaria Luna oraz florystka Anna Wojtala to tylko część osób, które podzieliły lub podzielą się z obserwatorami swoją codziennością.

Jak się zgłosić?

Jednocześnie serwis zachęca do zgłaszania swoich lokalnych działalności oraz miejsc i ludzi, którzy na co dzień inspirują. Wystarczy wejść na profil @tidal_polska na Instagramie i pod postem zapowiadającym projekt oznaczyć siebie lub proponowaną do akcji osobę. Zespół Tidal skontaktuje się z wybranymi osobami w celu ustalenia dalszych kroków.

Wszystkie osoby, które nie są jeszcze użytkownikami Tidal, mogą teraz skorzystać z wyjątkowej oferty, dzięki której za jedyne 3 złote za 3 miesiące otrzymają nielimitowany dostęp do serwisu.

