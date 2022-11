aplikacje, telefon, fot. lobostudiohamburg

Mark Zuckerberg ogłosił dziś wprowadzenie Społeczności w aplikacji WhatsApp. Pozwolą ona na zbieranie różnych grup w jednej strukturze i dadzą możliwość łatwiejszego komunikowania się pomiędzy powiązanymi ze sobą czatami grupowymi. Grupy sąsiedzkie, rodzice uczniów z jednej szkoły czy pracownicy różnych działów firmy od teraz mogą dodawać wiele grup do jednej społeczności.

Aby zastosować zmiany, wystarczy kliknąć w zakładkę "nowa społeczność" (dla urządzeń z Androidem na górze czatu, a w przypadku systemu iOS – na dole). W ten sposób można stworzyć całkowicie nową Społeczność lub dodać do niej grupy, które już istnieją.

Użytkownicy mogą otrzymywać aktualizacje wysłane przez całą Społeczność i w łatwy sposób organizować mniejsze grupy dyskusyjne zajmujące się istotnymi dla nich tematami.

Narzędzia dla administratorów

Społeczności będą również ulepszone o nowe narzędzia dla administratorów – między innymi możliwość wysyłania komunikatów do wszystkich, a także kontrolowania tego, które grupy mogą zostać włączone w sieć czatów.

Inne ulepszenia

WhatsApp wprowadza także wiele ulepszeń w zakresie działania grup – bez względu na to czy są one częścią Społeczności, czy nie. Jednym z przykładów są ankiety, czyli interaktywny i efektywny sposób na podejmowanie decyzji w grupie, bez konieczności wysyłania wielu wiadomości przez poszczególnych członków. Dalej wprowadzono 32-osobowe rozmowy wideo, które przydadzą się w sytuacjach, gdy konieczne jest spotkanie się w większej grupie. Dodatkowo zwiększony został limit osób w grupie – od teraz będą one mogły liczyć nawet do 1024 członków.

