Aplikacja TOK FM została zintegrowana z systemem Apple CarPlay

mikrofon, rozmowa, Fot. lincerta, pixabay

Najnowsza wersja aplikacji mobilnej TOK FM została zintegrowana z Apple CarPlay. Dzięki tej zmianie, programów stacji na żywo oraz podcastów można łatwiej i bezpieczniej słuchać w samochodach posiadających ten system. Dzięki CarPlay użytkownicy korzystający z aplikacji TOK FM mogą wprost na wyświetlaczu auta wybierać audycje do słuchania – również wtedy, gdy znajdują się poza zasięgiem tradycyjnych nadajników radiowych.

W aplikacji TOK FM dostępnej w systemie CarPlay są cztery zakładki. W pierwszej z nich można uruchomić radio na żywo, a także posłuchać niedawno emitowanych na antenie audycji TOK FM. W kolejnych zakładkach dostępne są listy podcastów, prezentujące audycje najnowsze, popularne oraz polecane.

Interfejs aplikacji TOK FM na CarPlay dostosowano do wytycznych i standardów Apple, dzięki czemu jest on spójny z innymi popularnymi aplikacjami i wygodnie się go obsługuje podczas jazdy. Aplikacja w pełni współpracuje z wbudowanymi w samochód funkcjami sterowania usługą CarPlay, takimi jak ekran dotykowy, uniwersalne pokrętło lub przycisk.

- Radio sprawia, że czas spędzony w aucie upływa szybciej i ciekawiej. Dla każdej stacji radiowej na świecie możliwość słuchania jej programu w samochodzie jest więc bardzo ważna. Grupa Radiowa Agory dostosowuje swoją ofertę do zmieniających się systemów rozrywkowych w autach, dlatego obecna wersja aplikacji TOK FM z CarPlay jest wyjątkowo nowoczesna. Zapewnia nie tylko najbezpieczniejsze, bo zintegrowane z systemem informacyjnym auta, korzystanie z radia i podcastów, a nawet przeniesienie się w czasie i cofnięcie programu do ciekawej audycji sprzed kilku godzin jednym ruchem pokrętła. Pozwala też słuchać radia i radiowych treści gdziekolwiek jesteśmy - nawet na małej drodze daleko od nadajnika, a także za granicą - wyjaśnia Adam Fijałkowski, wiceprezes Grupy Radiowej Agory.

Konto premium

Aby wykorzystać wszystkie możliwości aplikacji TOK FM podłączonej do CarPlay i słuchać w niej podcastów, należy posiadać dostęp Premium TOK FM. Wszyscy nowi użytkownicy aplikacji TOK FM mogą go wypróbować całkowicie za darmo przez okres dwu tygodni, a po upływie tego czasu zakupić jako subskrypcję w iTunes lub na stronie internetowej tokfm.pl. W wersji nieopłaconej poprzez CarPlay można słuchać wyłącznie Radia TOK FM na żywo.

Integrację aplikacji TOK FM z Apple CarPlay na zlecenie Grupy Radiowej Agory zrealizowała firma N7 Mobile.

Asystencie Google

Obsługa CarPlay to kolejna technologiczna nowość TOK FM. W 2019 roku Radio TOK FM uruchomiło specjalną akcję w Asystencie Google pozwalającą na sterowanie głosowe Radiem TOK FM w polskiej wersji językowej, a także wdrożyło projekt „Search the Radio”, dzięki któremu możliwe jest pełnotekstowe wyszukiwanie w treściach audycji radiowych.

Radio TOK FM - Pierwsze Radio Informacyjne jest opiniotwórczym radiem „mówionym”, w którym słowo stanowi około 90% programu antenowego. Na koniec 2019 roku liczba wykupiony dostępów Premium TOK FM wyniosła ponad 20 tys. Podcastowa oferta Radia TOK FM to cyfrowa biblioteka ponad 200 audycji i cykli tematycznych o różnorodnej tematyce - m.in. politycznej, ekonomicznej, społecznej, naukowej i poradnikowej - zawierająca ponad 75 tys. podcastów.