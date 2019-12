Krzysztof Bednarski nowym dyrektorem kreatywnym agencji The Story

Krzysztof Bednarski, dyrektor kreatywny The Story

Krzysztof Bednarski dołączył do zespołu The Story, gdzie od grudnia pełni funkcję dyrektora kreatywnego. Poprzednio pracował jako senior art director w agencji interaktywnej 180heartbeats + Jung v Matt.

Przed dołączeniem do 180heartbeats + Jung v Matt był związany m.in. z Kalicińscy.com, gdzie zajmował się projektami dla Red Bull, Mitsubishi czy PGE. Przez lata pracował w branży filmowej i telewizyjnej, będąc m.in. szefem kreacji w Kino Polska i art directorem w SPI International Filmbox Channels. Jako wolny strzelec tworzył dla takich marek, jak Play, MTV czy Paramount Network. Specjalizuje się w brandingu, motion designie oraz fotografii.

– Pozyskanie Krzysztofa to ważny krok dla rozwoju naszych projektów. Wiele cyfrowych produktów na rynku jest tylko użytecznymi interfejsami, tymczasem my chcemy dostarczać użytkownikom zarówno użyteczność, jak i pozytywne emocje. Tak doświadczona i kreatywna osoba jak Krzysztof zdecydowanie nam w tym pomoże – ocenia Dymitr Romanowski, CEO w The Story.

The Story to jak na razie jedyna polska firma wyróżniona iF Design Award za Service Design i UX. Specjalizuje się w tworzeniu aplikacji biznesowych, serwisów internetowych i produktów cyfrowych. Łączy w sobie najlepsze cechy agencji UX i software house’u. The Story oferuje usługi z zakresu product design, ux/ui design, motion design, web development oraz cloud development.

– To bardzo ekscytujący czas dla projektantów doświadczeń. Estetyczne i czytelne interfejsy przestały być innowacją i stały się podstawowym wymogiem. Potrzebne są systemy budzące pozytywne emocje. W szczególności cieszy mnie wzrastająca rola storytellingu w UX. Z przyjemnością dołączam do The Story, gdzie wspólnie będziemy zgłębiać potrzeby i intencje odbiorcy oraz poszukiwać wciąż nowych rozwiązań na dostarczenie nie tylko przyjaznych, lecz także pozostających w pamięci interakcji – mówi Krzysztof Bednarski.

