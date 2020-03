Piotr Wiśniewski nowym dyrektorem kreatywnym w Admind Branding & Communications

Piotr Wiśniewski objął stanowisko Dyrektora Kreatywnego w agencji Admind Branding & Communications. Wcześniej Wiśniewski pełnił funkcję Art Directora w Opus B oraz HiBrands, a specjalizuje się w złożonych projektach z zakresu brandingu i packagingu.

Wiśniewski jest projektantem, który został wielokrotnie doceniony w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach branżowych. Jest współzałożycielem grupy projektowej NOBO, miłośnikiem i propagatorem historii polskiego wzornictwa, autorem licznych tekstów poświęconych polskiemu projektowaniu. Ma na swoim koncie liczne nagrody i wyróżnienia, w tym m.in. Red Dot Award, Pentawards, Dieline Award, International Design Awards, Transform Awards, Creativity International Awards. W Admind pokieruje zespołem kreatywnym oraz wzmocni działania New Buissnesowe oraz PR.

- Admind to niewątpliwe najbardziej dynamicznie rozwijająca się agencja brandingowa w Polsce, obsługująca największe światowe marki. To przede wszystkim fantastyczni ludzie i doświadczeni specjaliści którzy rozumieją jak kompleksowo zaopiekować się brandem. Bardzo się cieszę, że dołączam do tego zespołu i będę mógł aktywnie wziąć udział w jego dalszym rozwoju – mówi Piotr Wiśniewski, nowy Dyrektor Kreatywny w agencji Admind.