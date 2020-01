Nowa kampania Benefit Systems. Twórcy karty Multisport zachęcają do ruchu w humorystyczny sposób

MultiSport rozpoczyna rok z hasłem „Rusz się. To proste!”. W najnowszej kampanii wizerunkowej marka zachęca do odnalezienia i wprowadzenia dziecięcej radości w sportowe postanowienia noworoczne. Bo bez przesadnej autokrytyki czy zbyt ciasnych norm, ruch staje się łatwiejszy i o wiele przyjemniejszy. Kampanią wizerunkową marki MultiSport zaprojektowaną na potrzeby mediów społecznościowych, rządzą intensywne barwy i proste formy, a osią narracji są ukazane w humorystyczny sposób sportowe rozterki, które powstrzymują nas przed rozpoczęciem aktywnego trybu życia i przysłaniają najważniejszy cel aktywności fizycznej.

- Chcemy przypomnieć użytkownikom kart MultiSport o radości płynącej z nieskrępowanego, naturalnego ruchu. Ruchu, który jako dorośli często komplikujemy, rozmyślając co, jak i gdzie ćwiczyć. Zamiast na działaniu, skupiamy się na samoocenie naszej aktywności fizycznej. Pamiętajmy, że ruch powinien być źródłem lepszego samopoczucia, a nie dodatkowego stresu – mówi Tomasz Zawistowski, Kierownik ds. Marketingu Benefit Systems.

Głównymi bohaterami kampanii, obok układających plany treningowe dorosłych, są dzieci - mali mistrzowie łamania wszelkich norm i ograniczeń. Ich naturalność i fantazja pomagają spojrzeć na aktywność fizyczną nieco inaczej. Jogging? W dziecięcym wydaniu zawsze jest niezwykły. Można przecież uciekać przed potworem albo być bohaterem i gonić złoczyńcę. W tej konwencji stworzone zostały trzy spoty reklamowe oraz seria kreacji statycznych, które do marca 2020 roku prezentowane będą na profilu Facebook marki MultiSport. Kampania stanie się także elementem bezpośredniej komunikacji kierowanej do klientów Benefit Systems.

- Badania przeprowadzone w ramach programu edukacyjnego Aktywne Szkoły MultiSport dowodzą, że dla 80 proc. dzieci największą motywacją do ruchu jest dobra zabawa. Nawet najprostsze ćwiczenia sportowe połączone z pobudzającą wyobraźnię fabułą zyskują na atrakcyjności. Dziś zapraszamy użytkowników programu MultiSport w podróż do przeszłości. Wierzymy, że w najnowszej kampanii odnajdą nową motywację do ruchu, a dziecięca perspektywa sprawi, że wypełnienie noworocznych postanowień będzie czystą przyjemnością – zaznacza Somar Mahdi, Digital Manager Benefit Systems.