kobieta, trening, sport, fot. scottwebb, pixabay

Ruszyła kampania Benefit Systems „Dzień dobry na MultiLife”, której celem jest budowanie wśród pracodawców i pracowników świadomości nowego produktu MultiLife – platformy online z Multidostępem do partnerskich usług z obszaru psychologii, zdrowia, rozwoju i odżywiania. Stanowi ona odpowiedź na rosnącą potrzebę kompleksowego zadbania o dobrostan wśród pracujących Polaków. Pierwszy etap kampanii potrwa do końca kwietnia 2023 roku.

Długotrwałe przeciążenie obowiązkami, odpowiedzialne oraz trudne zadania, stres czy wyczerpująca praca coraz częściej skutkują problemami ze zdrowiem lub wypaleniem zawodowym. Problem dostrzegają pracodawcy na całym świecie. Według Willis Tower Watson (raport Benefit Trends 2021), aż 73 proc. pracodawców uznaje problem stresu oraz wypalenia zawodowego swoich podwładnych za najważniejsze wyzwania w zarządzaniu ludźmi. Trzech na pięciu pracodawców zamierza zwrócić szczególną uwagę na wsparcie zarówno kondycji psychicznej, jak i fizycznej zatrudnionych, a także na elastyczność wdrażanych rozwiązań. Odpowiedzią na te potrzeby są benefity związane z wellbeingiem. Muszą być jednak dopasowane do nowych realiów: dostępne online przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, spersonalizowane i dopasowane do potrzeb poszczególnych grup pracowników.

Dzień dobry na MultiLife

Potrzeby pracodawców związane z dbaniem o dobrostan pracowników adresuje prezentowana w kampanii „Dzień dobry na MultiLife” platforma MultiLife. Nowy produkt dostępny jest online i zapewnia dostęp do szerokiej oferty usług z czterech obszarów: zdrowia, psychologii, odżywiania i rozwoju. Użytkownicy znajdą w niej szeroki pakiet usług dostępnych online, który w sposób kompleksowy zaspokaja potrzeby pracowników związane z dbaniem o siebie. MultiLife ma również stanowić wsparcie dla pracodawców w zadbaniu o dobrostan psychofizyczny oraz zaangażowanie i motywację zatrudnionych, a także o wyższą retencję talentów. Jak bowiem wynika z raportu Deloitte „Od fali odejść do fali zmian” aż 91% pracowników stwierdziło, że brak troski o dobrostan ze strony pracodawcy skłoniłby ich do poszukiwania nowej pracy.

W ramach platformy online MultiLife użytkownicy mogą skorzystać m.in.: z kursów rozwojowych Youniversity i językowych ESKK, biblioteki e-booków i audiobooków Legimi, konsultacji z dietetykiem i trenerem personalnym, konsultacji z psychologiem czy aplikacji do medytacji, redukcji stresu i relaksu Focusly. Usługi dostępne są w dowolnym momencie, w 3 pakietach dostosowanych do potrzeb pracowników: MultiLife Extra, MultiLife Basic oraz MultiLife Active&Relax.

– W kampanii, której główną ideą kreatywną jest "Dzień dobry na MultiLife" chcieliśmy pokazać ludzi, którzy entuzjastycznie rozpoczynają dzień z usługami MultiLife. Skupiliśmy się na krótkich, realistycznych, naturalnych scenkach w otoczeniu domowym, które pokazują korzystanie z platformy - tak jak to wygląda w rzeczywistości. W ten sposób zyskaliśmy obrazowe przedstawienie kluczowych benefitów, które nie potrzebują tysiąca słów. MutliLife daje szeroki wybór możliwości zadbania o siebie, swój rozwój i dobrostan - i o tym jest nasza kampania. Wierzymy, że kampania wpłynie także pozytywnie na pracodawców, którzy szukają rozwiązań poprawiających wellbeing pracowników w ich firmie – mówi Dorota Szostek Rejowska - Head of marketing & e-commerce w Benefit Systems S.A.

Wraz ze startem kampanii zostały uruchomione profile MultiLife na Facebooku i Instagramie, których celem jest wspieranie w rozwoju i edukowanie, jak ważny jest wellbeeing w naszym życiu.

Kampania „Dzień dobry na MultiLife” w kanałach digitalowych potrwa do końca kwietnia i będzie realizowana ze szczególnym uwzględnieniem kanałów: YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn - przy silnym wsparciu formatów display. Za strategię komunikacji marki MultiLife oraz przygotowanie spotów do kampanii odpowiada agencja ASAP&ASAP. Agencja zajmie się również obsługą social mediów marki MultiLife. Za zakup i optymalizację mediów odpowiada Benefit Systems.

Pobierz poradnik o e-commerce w pdf