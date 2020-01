Piotr Morkowski nowym przewodniczącym rady nadzorczej Brand New Galaxy

Piotr Morkowski

Po doskonałym zamknięciu 2019 roku i licznych sukcesach, nowy rok holding Brand New Galaxy zaczyna od ogłoszenia zmian w akcjonariacie i strukturze inwestycyjnej spółki. Dotychczasowy główny inwestor firmy – Nomad Fund, który zainwestował w BNG zaraz po jej starcie w 2017 roku, został w całości wykupiony przez aktualnych inwestorów oraz Piotra Morkowskiego. Konsekwencją tych zmian było również dołączenie do rady nadzorczej Brand New Galaxy Piotr Morkowski.

Piotr Morkowski jest założycielem i jednym z ojców sukcesu Interactive Solutions (2006), po przejęciu IS przez Grupę Publicis (2013 roku) prezes Saatchi&Saatchi IS. Po odejściu z Grupy Publicis (2017) business angel specjalizujący się w inwestycjach w spółki z pogranicza technologii, e-commerce i komunikacji. Jedną z ostatnich inwestycji (z 2017 roku) jest Wisebase (największa w CE baza danych o produktach), sprzedany w 2019 roku do Syndigo - globalnego lidera branży danych produktowych z USA.

Brand New Galaxy może się pochwalić takimi działaniami za 2019 rok jak powiększenie zespołu, rozszerzenie współpracy z klientami na poziomie międzynarodowym oraz rozwojem dotyczącym zarówno zakresu, jak i jakości świadczonych usług.

– Jestem pod wielkim wrażeniem osiągnięć Brand New Galaxy i dokonań wspaniałych ludzi, którzy tworzą tę prawdziwie globalną i wyjątkową firmę, wyrastającą ponad standardy biznesowe i komunikacyjne, charakterystyczne dla tej geografii. Jestem przekonany, że inwestycja w rozwój platformy holdingowej Brand New Galaxy przyniesie doskonałe rezultaty, pozwalając przyspieszyć i wesprzeć ambitne plany rozwojowe spółki. Cieszę się również, że będę miał ponownie okazję pracować z wieloma wybitnymi talentami, z którymi miałem już przyjemność działać przy wcześniejszych projektach – komentuje Piotr Morkowski, Inwestor, Szef Rady Nadzorczej Brand New Galaxy.

Zarząd spółki wraz z radą nadzorczą pracują nad szczegółowym planem rozwoju, który będzie sfinalizowany i ogłoszony do końca pierwszego kwartału 2020 roku. Wstępne założenia zakładają agresywną ekspansję poprzez rozwój międzynarodowy i budowę nowych centrów kompetencji.