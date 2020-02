Riad Gydien stanie na czele regionu EMEA w SAS

Riad Gydien, wiceprezes SAS

Riad Gydien, starszy wiceprezes w SAS stanie na czele regionu EMEA obejmującego obszar Europy, Bliskiego Wschodu oraz Afryki. Zajmie się m.in. rozwojem biznesu w Polsce, a jego priorytetem jest umieszczenie klienta w centrum uwagi poprzez kompleksową obsługę – począwszy od procesu sprzedaży, przez wdrożenie i szkolenie, aż po wygenerowanie wartości w oparciu o systemy analityczne. Strategia obejmuje stworzenie działu Customer Experience, który będzie odpowiadał za koordynację wszystkich działań dotyczących klientów. W innych regionach firma planuje podobne kroki.

– Kluczem do sukcesu naszych klientów jest połączenie technologii, edukacji, wsparcia, a także usług SAS oraz naszej sieci partnerskiej. Nasi klienci stoją w obliczu niesamowitych wyzwań: rosnącej ilość danych, potrzeby podejmowania natychmiastowych decyzji na masową skalę, mnogości nowych technologii czy braku odpowiednich umiejętności. Jeżeli organizacje chcą zachować znaczącą pozycję na rynku, muszą rozwijać umiejętność szybkiego wyczuwania, zrozumienia i odpowiadania na zmieniające się warunki rynkowe oraz oczekiwania klientów – mówi Riad Gydien.

W czasach cyfrowej transformacji dostawcy oprogramowana biznesowego pełnią rolę doradców wspierających realizację celów biznesowych. Jak wynika z badania opracowanego przez Futurum Research na zlecenie SAS pt. „Doświadczenie w 2030 roku: Przyszłość budowania doświadczeń klienta”, przedsiębiorstwa muszą na nowo określić ekosystem klientów, aby nadążyć za ich zmieniającymi się potrzebami i rozwojem technologii. Chcąc pomóc biznesowi zrealizować ten cel, SAS zmienia struktury wewnętrzne w regionie EMEA i mianuje na jego szefa Riada Gydiena, starszego wiceprezesa.

Doświadczenie zdobyte w ciągu ponad 20 lat zarządzania rozwojem biznesu w branży technologicznej przygotowały Riada Gydiena do objęcia przywództwa nad zróżnicowanym ekonomicznie i kulturowo regionem EMEA. Gydien na co dzień pracuje w Cape Town w Republice Południowej Afryki. Z SAS jest związany od 2007 roku. Ostatnio zajmował stanowisko starszego wiceprezesa południowej części regionu EMEA.

Zmiany w SAS są poparte doświadczeniem zebranym podczas pracy dla klientów z całego świata przy wspieraniu ich organizacji w przechodzeniu od danych do decyzji podejmowanych w oparciu o analitykę. W 2019 roku SAS ogłosił inwestycję w wysokości miliarda dolarów w sztuczną inteligencję, włączając w to działania edukacyjne i usługi eksperckie, które pozwalają odpowiednio przygotować liderów biznesu i specjalistów na stanowiskach data scientist na nadchodzące zmiany. Ta inwestycja opiera się na silnych fundamentach SAS w obszarze sztucznej inteligencji, włączając w to zaawansowaną analitykę, uczenie maszynowe, deep learning, analizę języka naturalnego oraz rozpoznawanie obrazów.

– Innowacje oparte o dane zmieniają świat, a my stoimy na czele tych zmian, pomagając klientom we wdrożeniu systemów analitycznych, które pozwalają podejmować lepsze decyzje biznesowe. Naszą misją jest wspieranie klientów w procesie cyfrowej transformacji, a każdy ich sukces jest dla Riada niezwykle ważny. Riad koncentruje się na pomaganiu organizacjom w implementacji najbardziej zaawansowanej analityki, sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, aby rozwiązywać ich najważniejsze problemy biznesowe – tłumaczy David Macdonald, wiceprezes wykonawczy i dyrektor sprzedaży w SAS.

Gdy organizacje stawiają kolejne kroki na drodze do cyfrowej transformacji, coraz częściej zdają sobie sprawę z tego, że inwestycje w systemy analityczne muszą być nastawione na generowanie zysku, a nie samą technologię. Przykładowo, zespoły data science były kiedyś rozliczane z liczby stworzonych algorytmów lub modeli analitycznych. Obecnie ich wpływ na rozwój organizacji jest oceniany z perspektywy wyników biznesowych.