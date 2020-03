Rynek zamówień jedzenia online rośnie w siłę [wyniki badań]

pizza, jedzenie, fot. joshuemd, pixabay

Do 2025 roku rynek zamówień jedzenia online wzrośnie ponad czterokrotnie. Pod koniec 2020 roku jego wartość wyniesie blisko 1,8 mld zł – wynika z najnowszego raportu PizzaPortal.pl „Klikasz i jesz. Raport o rynku dostaw jedzenia w Polsce 2019”. Jedzenie z dowozem najczęściej zamawiają osoby pomiędzy 15 a 34 rokiem życia. Klienci którzy odwiedzają agregatory typu PizzaPortal.pl, w 2019 roku częściej dokonywali zamówień za pomocą urządzeń mobilnych.

Branża HoReCa w Polsce dynamicznie rozwija się. Z najnowszego raportu PizzaPortal.pl „Klikasz i jesz. Raport o rynku dostaw jedzenia w Polsce 2019” wynika, że średni wzrost tego sektora wynosi od 3 do nawet 5 procent rocznie. Sam rynek restauracyjny również notuje wzrosty. Systematycznie zwiększa się też rynek zamówień jedzenia online, bo aż 40 procent rok do roku.

Millenialsi jedzą online

Największą grupę zamawiających jedzenie z dostawą stanowią osoby pomiędzy 15 a 34 rokiem życia – 64 proc. Natomiast najliczniejsza grupa zamawiających jedzenie online np. za pomocą agregatorów, takich jak PizzaPortal.pl, to klienci w wieku 25-34 lata – 39 proc. Systematycznie rośnie też odsetek osób powyżej 40 roku życia, które zamawiają posiłki. Ich zamówienia są większe o kilkadziesiąt procent od średniego koszyka.

Wiek osób zamawiających dania za pomocą PizzaPortal.pl

Źródło: PizzaPortal.pl

Mobile nadal wygrywa

Ponad 80 proc. internautów zamawia jedzenie z dowozem, ale nadal ponad połowa z nich dzwoni bezpośrednio do restauracji. Zamawiający, którzy odwiedzają agregatory typu PizzaPortal.pl, w 2019 roku częściej dokonywali zamówień za pomocą urządzeń mobilnych – 64 proc. Z komputera natomiast korzystało 36 proc. Zdecydowanie częściej zamawiają użytkownicy telefonów z Androidem – ich liczba jest ponad dwukrotnie wyższa niż osób korzystających ze smartfonów z systemem iOS.

Polacy przywykli do niedziel niehandlowych

Konsumenci przywykli już do nowych regulacji związanych z handlem w niedziele. Liczba zamówień w niedziele – bez względu na to czy sklepy były otwarte czy nie – zaczęła się wyrównywać.

- Gdy w 2018 roku rząd wprowadził ograniczenia związane z handlem w niedziele, serwis PizzaPortal.pl notował nawet 40-procentowe wzrosty zamówień. Widzieliśmy wyraźną różnicę między niedzielami handlowymi i niehandlowymi. Rekordowa liczba zamówień padała również w święta takie jak Andrzejki czy Walentynki. Dziś sytuacja wygląda inaczej. Procentowy średni wzrost liczby zamówień w niedziele niehandlowe w stosunku do niedziel handlowych wynosi 21 procent. Z naszych obserwacji wynika, że konsumenci przywykli już do zamkniętych sklepów w niedziele i są bardziej przygotowani, zaopatrując się w jedzenie w tygodniu - mówi Piotr Kruszyński, CEO PizzaPortal.pl.

Wartość zamówień i najpopularniejsze dania

Średni koszyk zamówienia w 2019 roku wyniósł 43,90 zł. To wzrost o prawie 3 zł w porównaniu do 2018 roku. Najbardziej popularnym daniem w dostawie nadal jest pizza i stanowi ponad 50 procent wszystkich zamówień. Na drugim miejscu znajduje się kuchnia amerykańska i burgery, a na kolejnych kuchnia azjatycka, arabska i dania domowe.

- Najchętniej zamawiają mieszkańcy Łodzi, Trójmiasta i Wrocławia. To zmiana w porównaniu do 2018 roku, gdzie na pierwszym miejscu znajdował się Kraków, a Łódź była wówczas na dziesiątej pozycji. Wśród ulubionych smaków Polaków nadal króluje Capricciosa i wybiera ją niemal co dziesiąty zamawiający pizzę. Na pozostałych miejscach są takie klasyki, jak Margherita, Pepperoni czy Hawajska - Tomasz Lipiński, dyrektor marketingu PizzaPortal.pl

Ceny pizzy znacznie wzrosły w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Średnio za pizzę zapłacimy o 2,5 zł więcej niż w 2018 roku, czyli o 8 proc. Największy wzrost ceny o 23 proc. odnotowano w Lublinie.

PizzaPortal.pl działa na rynku od 2010 roku i skupia oferty blisko 4000 restauracji z ponad 300 miast w całym kraju.