Zwyczaje zakupowe Polaków. Kupujemy więcej i bardziej spontanicznie [wyniki badań]

sklep, zakupy, fot. Victoria Borodinova, pixabay

Jak wynika z danych GUS, Polskiej Federacji Banków Żywności oraz raportu Polska w Unii Europejskiej 2019, większość Polaków nie planuje zakupów. Tylko co 10 konsument na zakupy wybiera się z wcześniej przygotowaną listą, a co trzeci robi to rzadko lub prawie nigdy. Wpływ tego trendu widać nie tylko w zawartości koszyka, a także w działaniach marketingowych firm.

Polak wydaje więcej

Co kupują polscy konsumenci? Jak wynika z badań opublikowanych przez GUS, podobnie jak w poprzednich latach największą grupę, pochłaniającą niemal 25 proc. miesięcznego budżetu domowego w 2018 roku, stanowiły wydatki na żywność i napoje bezalkoholowe. Co warte podkreślenia, z raportu „Polska w Unii Europejskiej 2019” dowiadujemy się również, że Polacy na te dwie kategorie produktowe wydają o 4,6 proc. więcej, niż przeciętni mieszkańcy innych krajów członkowskich. Paradoksalnie nie wiąże się to jednak ze wzrostem wydatków w Polsce. W większości z wyróżnionych grup społeczno-ekonomicznych w 2018 roku wysokość miesięcznych kosztów ponoszonych przez osobę nieznacznie spadła w porównaniu do roku 2017.

Szybka decyzja

Zakupowe koszyki polskich klientów najczęściej zapełniają się spontanicznie, a jak podaje Polska Federacja Banków Żywności wybór produktów, które wcześniej nie były planowane deklaruje niemal ¾ przebadanych osób.

– Wśród produktów, które wybierają konsumenci ważne miejsce zajmują produkty impulsowe, a więc te znajdujące się przy kasie. Najczęściej są to drobne słodycze, które Polacy zjadają od razu bądź niedługo po wyjściu ze sklepu oraz gumy do żucia, np. te z linii Mentos Pure Fresh, dostępne w poręcznych opakowaniach i cenione przez konsumentów m.in. za smak i gwarancję natychmiastowego odświeżenia – mówi Michał Bonecki, Consumer Marketing Manager w Perfetti Van Melle Polska.

Spontanicznym zainteresowaniem klientów cieszą się także produkty wyróżniające się na sklepowej półce. Wiedzą o tym producenci, dlatego dokładają wszelkich starań, aby przyciągnąć uwagę konsumenta. Liczy się nie tylko opakowanie i ekspozycja, ale także aktywności promocyjne w social media, outdoorze, czy w formie samplingów.

Co to oznacza dla rynku?

Zawartość i wielkość koszyka polskiego konsumenta ma ogromny wpływ na sytuację całego rynku. Według ostatnich danych GUS, sprzedaż detaliczna w ostatnich miesiącach zyskuje. W październiku wzrost, w porównaniu do tego samego okresu z roku 2018 wyniósł 4,6 proc., a we wrześniu 7 proc. Najwięcej zyskały firmy prowadzące sprzedaż detaliczną w niewyspecjalizowanych sklepach (o 9,1 proc. wobec 5,9 proc. wzrostu przed rokiem).

Zakupy bez planu stanowią ważny element, wpływający na wydatki Polaków. Klienci sięgający po produkty spontanicznie, lepiej reagują na oferowane przez producentów promocje, łatwiej też ulegają działaniom marketingowym. Firmy, które to zauważą i wykorzystają, mają szansę na zwiększenie swoich zysków.

Co z nowościami?

Mimo że decyzje zakupowe zwykle podejmujemy spontanicznie, to często trzymamy się produktów znanych przez nas marek. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez SW Research we współpracy z frii.cc, Polscy konsumenci są przywiązani do kilku znanych im marek i niechętnie próbują czegoś nowego. W przebadanych, popularnych kategoriach FMCG (szampony, płyny do mycia naczyń, mydła, płyny pod prysznic oraz pasty do zębów) zaledwie kilka procent badanych deklarowało skłonność do kupowania czegoś nowego. Najmniej, bo jedynie 4% respondentów decyduje się na nowości w przypadku past do zębów i płynów do mycia naczyń, natomiast najwięcej (7% badanych) próbuje nowych płynów pod prysznic.

Szanse na przechwycenie klienta pojawiają się przede wszystkim w sklepach stacjonarnych. Według badania to właśnie tam, a dokładniej w drogeriach i dyskontach, klienci najczęściej decydują się na odkrywanie nowych marek.