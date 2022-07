Email marketing i marketing automation - ebook z raportem o wspieraniu sprzedaży online

Email marketing i marketing automation

Jak wspierać sprzedaż online przez email marketing i marketing automation? O tym właśnie przeczytacie w najnowszym ebooku z raportem przygotowanym przez redakcję Interaktywnie.com i ekspertów z uznanych agencji oraz firm wspierających procesy promocyjne.

Pobierz ebook "Email marketing i marketing automation"

Email marketing i marketing automation skutecznie wspierają sprzedaż online

Dziennie na świecie wysyłanych jest 333,2 mld wiadomości email, a średnio co piąta jest otwierana. Za trzy lata z poczty elektronicznej może korzystać nawet 4,6 mld osób. W naszym kraju skrzynki ma natomiast około 20 mln Polaków. Email marketing i powiązane z nim systemy marketing automation są więc nadal potężnym orężem sprzedaży. Tylko trzeba wiedzieć, jak dobrze je wykorzystać.



Doskonale znają się na tym eksperci firm, które postanowiły się zaprezentować w tym ebooku.

Zachęcam do lektury oraz zapoznania się z ich wiedzą i ofertą.



Tomasz Bonek, prezes zarządu i redaktor naczelny Interaktywnie.com







Jak e-mail marketing i marketing automation mogą wspierać sprzedaż online?



Z danych IAB wynika, że w 2021 roku na kampanie marketingowe wykorzystujące e-mail marketing wydano w Polsce niespełna 75 mln złotych. Statista przewiduje natomiast, że do 2027 roku globalne przychody generowane przez ten rodzaj marketingu sięgną niespełna 18 mld dolarów. Dane Adobe potwierdzają natomiast, że dla około połowy firm, e-mail stanowi podstawową formę komunikacji z klientami. Tymczasem w Polsce według danych GUS z poczty elektronicznej korzysta prawie 20 mln osób. Czy to nadal dobry sposób na dotarcie do nich z ofertą sprzedażową?



Mianem e-mail marketingu określamy ogół działań marketingowych wykorzystujących pocztę elektroniczną. Może przyjmować charakter bezpośredni, co ma na celu stworzenie więzi z użytkownikiem. Pozwalają na to możliwości personalizacji przekazu, jakie daje e-mail marketing. Jeśli dołoży się do tego tzw. marketing automation, będziemy mieć do czynienia z automatyzacją procesów marketingowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, które mą wspierać np. działania remarketingowe.





Miliardy na reklamę online, na email marketing i marketing automation dość niewiele



W całym 2021 roku na reklamę online wydano w Polsce 6,237 mld zł, co jest wynikiem o 20 procent wyższym w ujęciu rocznym - wynika z badania IAB/PwC AdEx. Warto dodać, że ubiegły rok był trzecim najlepszym pod względem dynamiki wzrostu rynku reklamy online, odkąd w 2007 roku zaczęto prowadzić badanie. Lepsze dane odnotowano jedynie w 2007 i 2011 roku. Według raportu, szczególnie dobry był drugi kwartał, kiedy wzrost w ujęciu rocznym wyniósł 28 procent, natomiast najsłabiej wypadł czwarty kwartał. Według wewnętrznych analiz IAB Polska, wydatki na reklamę internetową stanowiły w 2021 roku połowę budżetów przeznaczonych na zakup powierzchni reklamowej.



Z podziału “tortu reklamowego” przedstawionego przez IAB wynika, że wydatki na e-marketing stanowiły w 2021 rok 1,2 procent ogółu wydatków na reklamę online w Polsce. To o 0,4 punktu procentowego mniej w stosunku do danych sprzed roku, co daje spadek rok do roku o 5,2 procent. Wartościowo jednak warto wziąć pod uwagę ogólny wzrost rynku, co powoduje, że według raportu na e-mail marketing wydano 74,8 mln złotych natomiast w 2020 roku było to 83,2 mln złotych.







Skuteczność e-mail marketingu i marketing automation



Spadek wydatków na e-mail marketing w Polsce może sugerować pogorszenie koniunktury na tym rynku oraz może świadczyć o mniejszej skuteczności tego rozwiązania. Jednakże patrząc na globalne dane, a także perspektywy generowanych przez ten segment marketingu przychodów, wnioski nasuwają się inne.



Jak podaje Statista, w 2021 roku przychody wygenerowane przez e-mail marketing wyniosły niespełna 8,5 mld dolarów, a według prognoz, rynek ten do 2027 roku ulegnie podwojeniu. W 2022 roku ma to być 9,62 mld dolarów, w 2025 roku 13,69 mld dolarów, a w 2027 roku 17,9 mld dolarów.





Według Fortune Business Insights, sam rynek e-mail marketingu w 2021 roku osiągnął wartość 1,24 mld dolarów, a do 2028 roku będzie to 2,53 mld dolarów. Według tego raportu, rynkowi e-marketingu pandemia COVID-19 nie zaszkodziła, wręcz nawet przyczyniła się do rozwoju automatyzacji niektórych działań. Zaawansowana technologia ma na celu nie tylko ułatwienie pracy marketerów, ale także poprawienie wyników sprzedaży. Eksperci zwracają uwagę, że wzrost tego rynku generują coraz mniejsze podmioty - od małych i średnich przedsiębiorstw po start up’y.





Rynek poczty elektronicznej, email marketingu i marketing automation



Według raportu Głównego Urzędu Statystycznego “Jak korzystamy z internetu” za 2021 rok, korzystanie z poczty elektronicznej to jedna z najpopularniejszych czynności wykonywanych w internecie przez polskich internautów. Łącznie w 2021 roku robiło to 68,3 procent społeczeństwa - to o 2,4 pkt. procentowego więcej niż rok wcześniej. Jeżeli zestawimy to z danymi Gemius pochodzącymi z badania Mediapanel za czerwiec 2022 roku, wówczas okaże się, że z poczty elektronicznej korzysta około 20 mln osób.



Od lat najpopularniejszym systemem poczty elektronicznej jest Gmail. W 2020 roku znaczącą przewagą odznaczał się właśnie ten system, notując aż 1,7 mld użytkowników. Na drugim miejscu uplasował się NetEase Mail z wynikiem 458 mln użytkowników, a na trzecim Outlook - 385 mln użytkowników.



Popularność Gmaila w Polsce potwierdzają również dane z badania Mediapanel za czerwiec 2022 roku. Według niego, z tej aplikacji korzysta 18,7 mln internautów, czyli prawie 63 procent internautów. Z aplikacji WP Poczta natomiast 1,7 mln polskich użytkowników, a z poczty Interia niespełna 1,2 mln internautów.





Zalety e-mail marketingu :

Według Snov, dla 89 procent marketerów traktuje e-mail marketing jako główne źródło pozyskiwania leadów.

86 procent specjalistów ds. marketingu traktuje ten rodzaj marketingu priorytetowo.

29 procent ocenia marketing e-mail jako skuteczny.



Według badania Adobe, e-mail marketing jest głównym kanałem komunikacji dla 52 procent firm. Drugim popularnym sposobem komunikowania się z klientami jest Facebook (20 procent).





Co zatem sprawia, że marketerzy chętnie korzystają z e-mail marketingu? Jednym z najczęściej wymienianych elementów jest personalizacja przekazu. Skierowanie przekazu bezpośrednio do danego użytkownika zwiększa wskaźnik otwarć (open rate) nawet o połowę. Za e-mail marketingiem przemawiają również inne dane liczbowe.

Zebrane przez Snov prezentują się następująco:

Open rate - 21% e-maili otwieranych jest w pierwszej godzinie od doręczenia, a średni współczynnik otwarć wynosi 18 procent.

Współczynnik konwersji w przypadku e-mail marketingu jest o 40 procent wyższy niż w przypadku Facebooka. Dodatkowo około 50 procent klientów zwraca uwagę na przesłane wiadomości podczas finalizacji przedzakupowego.

Wskaźnik spamu, a zatem prawdopodobieństwo, że wiadomość od razu trafi do tej zakładki poczty elektronicznej użytkownika, to 18 procent.

Współczynnik odpowiedzi plasuje się na poziomie 10 procent.

Marketing automation i email marketing sposobem na efektywność?



Według danych zebranych przez Snov, marketing automation, czyli automatyzowanie działań związanych z e-mail marketingiem, pozwala:





oszczędzić 30 procent czasu,

generować o 22 procent więcej leadów,

zwiększyć o 11 procent przychody,

o 8 procent poprawić monitorowanie kampanii reklamowej.



W sumie z narzędzi służących do automatyzacji korzysta 51 procent firm, natomiast te związane z wysyłką wiadomości mailowych wykorzystuje 64 procent badanych firm.



Najczęściej firmy wykorzystują tego typu automatyzację do wysyłki:



wiadomości powitalnych (47 procent),

promocyjnych (46 procent),

związanych z zakupem (28 procent),

zaproszeń i powiadomień (27 procent).



Wśród najpopularniejszych systemów służących do obsługi marketingu internetowego są: Getresponse, ActiveCampaign, ConvertKit, HubSpot czy woodpecker.





Branże, w których sprawdzi się e-mail marketing i marketing automation



To w jakich branżach najlepiej sprawdzi się e-mail marketing dobrze odzwierciedla open rate, click-through rate, czyli współczynnik otwarć wiadomości mailowych oraz współczynnik kliknięć elementów wewnątrz wiadomości.



Według Campaign Monitor, jednym z najwyższych open rate’ów może się pochwalić branże związane z edukacją, finansami, żywnością czy organizacjami non-profit. W rankingu współczynnika kliknięć szczególnie wysoko plasuje się również branża nieruchomości, żywności oraz opieka zdrowotna.







E-mail marketing i marketing automation w praktyce



Stosując e-mail marketing inny przekaz będziemy kierować zarówno do nowych a inny do dotychczasowych klientów.

Warto pamiętać o kilku kwestiach:

* personalizacja treści - zwrócenie się do czytelnika po imieniu lub odniesienie się do przeglądanych na stronie lub w sklepie internetowym elementów;l

* hasło promocyjne - ten element warto przygotować sobie w kilku wersjach, tak aby mogło ono trafi do różnego typu klientów;