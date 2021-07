Email marketing i marketing automation - jak prowadzić skuteczną kampanię. Raport o trendach w 2021 roku

Email marketing - raport 2021

Przedstawiamy najnowszy ebook redakcji Interaktywnie.com poświęcony email marketingowi i marketing automation. Jak prowadzić skuteczne kampanie? Jak wybrać systemy mailingowe? Jakie są trendy w promocji przez pocztę elektroniczną? Jak automatyzacja może wspomagać sprzedaż online? O tym przeczytacie w raporcie. Polecamy też ofertę firm, które postanowiły się w nim zaprezentować.

Wstęp do raportu o email marketingu i marketing automation





Tomasz Bonek

Email marketing to sprzedażowa potęga.

Są badania, według których e-mail marketing z każdego zainwestowanego dolara daje 42 dolary zysku. Wartość tego rynku szacowana jest na całym świecie na 7,5 mld dolarów. A mimo od lat powtarzanych kasandrycznych przepowiedni o śmierci tej formy promocji, nadal jest ona bardzo skutecznym narzędziem sprzedaży internetowej.

Jak więc prowadzić skuteczne kampanie poprzez komunikację z użytkownikami za pośrednictwem poczty elektronicznej? Jak automatyzować te działania? O tym właśnie przeczytacie w tym ebooku z raportem.



Tomasz Bonek, prezes zarządu i redaktor naczelny Interaktywnie.com



Skuteczność email marketingu i marketing automation





Ponad 4 mld osób korzysta z poczty elektronicznej, natomiast w Polsce, według danych Eurostatu, grupa ta stanowi prawie dwie trzecie populacji.

Popularność tej formy komunikacji sprawia, że jest to potężne narzędzie marketingowe, w ramach którego w naszym kraju w 2020 roku wydano ponad 80 mln zł.

W dodatku 80 procent małych i średnich firm uważa e-mail marketing za najskuteczniejszą formę marketingu internetowego i bardziej go cenią niż promocję w mediach społecznościowych, np. na Facebooku.



Email marketing nadal uznawany jest za jeden z najskuteczniejszych sposobów pozostawania w kontakcie z odbiorcami, zapewniając średni zwrot z inwestycji nawet na poziomie 4400%.

A że w 2020 roku marki potrzebowały skutecznej komunikacji bardziej niż kiedykolwiek, w 2021 obserwujemy kontynuację tego trendu.



I nie, e-mail marketing z dnia na dzień nie stanie się "hot". Nadal na działania realizowane w tym kanale będą przeznaczane znikome - w porównaniu np. do wideo - budżety, ale... to nie problem. E-mail marketing od dawna bowiem nie jest narzędziem do przeprowadzania zmasowanych ataków na konsumentów. Teraz, kiedy musi być oparty o świadomie wyrażoną zgodę odbiorców, jest bardziej precyzyjny, wyrafinowany i wymagający. W 2021 się to nie zmienia, ale - jako że e-commerce w przypadku małych i średnich firm zyskuje na znaczeniu - jest duża szansa na to, że zostanie on bardziej doceniony.





Liczba klientów email marketingu czyli użytkowników poczty elektronicznej

65 procent Polaków korzysta z poczty elektronicznej. Brak skrzynki mailowej to nie tylko rezygnacja z wygody, ale także brak dostępu do wielu usług online.

Wynik z polskiego rynku jest niższy niż wynosi unijna średnia, która według europejskiego urzędu statystycznego to 73 procent.

Ale niski poziom popularności poczty elektronicznej w Polsce nie jest związany z brakiem dostępu do sieci, gdyż spośród populacji polski, internet posiada 83 procent Polaków.

Porównując polskie wyniki w kwestii użytkowania poczty elektronicznej z innymi europejskimi krajami, lepiej wypadają także inne państwa z regionu. Dotyczy to Czech (82 procent), Węgier (72 procent), Litwy (72 procent) oraz Słowacji (71 procent).

Łącznie na świecie adres e-mail posiada 4 mld osób, a w ciągu kolejnych czterech lat wynik ten może wzrosnąć o kolejne 600 mln.

Gmail niekwestionowanym liderem email marketingu

Według danych firmy Gemius, najpopularniejszym systemem poczty elektronicznej w Polsce jest Gmail. W 2020 roku korzystało z niego prawie 11,5 mln osób. To o ponad jedną piątą więcej niż rok wcześniej.

Na drugim miejscu rankingu popularności poczty elektronicznej wśród polskich internautów jest poczta Wirtualnej Polski, z której korzysta 7,7 mln internautów,

a na najniższym miejscu podium uplasowała się poczta Onetu z wynikiem prawie 3,7 mln osób.



Wśród systemów poczty elektronicznej notujących spadek w 2020 roku był m.in. Onet.pl, gazeta.pl oraz yahoo.pl.



W globalnym rankingu również wygrywa Gmail, z większą przewagą niż ma to miejsce w Polsce. Według serwisu Statistics & Data, liczba użytkowników w czwartym kwartale 2020 roku przekroczyła 1,7 mld użytkowników. Na drugim miejscu znalazł się NetEase Mail, z którego korzystało ponad 458 mln osób, a na trzecim Outlook.com (385 mln użytkowników)







E-mail marketing w odwrocie? Wcale nie!



Wartość wydatków na reklamę online w 2020 roku sięgnęła 5,198 mld złotych - to o 4,9 procent więcej w stosunku do 2019 rok. Według danych z badania IAB/PwC AdEx, największy udział w tym rynku ma SEM oraz reklama wideo.

Z kolei e-mail marketing w 2020 roku wypracował udział na poziomie 1,6 procent, co oznacza, że wydatki na ten cel przekroczyły 80 mln zł.

Nie zmienił się on w stosunku do 2019 roku i wyniósł 1,6 procent. Ze względu na wzrost wartości rynku reklamy online ogółem, wartość e-mail marketingu przy tym samym udziale również wzrosła o 3,4 procent.





Powody popularności e-mail marketingu



E-mail marketing jest jednym z najwyżej ocenianych narzędzi marketingowych przez marketerów. Według serwisu smartinsights, 35 procent marketerów ocenia je dobrze, a 18 procent nawet bardzo dobrze.



Pierwszym i zarazem kluczowym elementem przemawiającym za e-mail marketingiem jest popularność rozwiązania. Rzesza czterech miliardów użytkowników pozwala stwierdzić, że jest to potężne narzędzie marketingowe. Ale są też inne.





Przewagi email marketingu i marketing automation



• Współczynnik otwarć



Na przykład według serwisu MailChimp, średni współczynnik otwarć e-maili to 21,33 procent, natomiast współczynnik otwarć to 2,36 procent. Różni się on jednak w zależności od branż.



• Zwrot z inwestycji



Serwis oberlo szacuje natomiast, że zysk z zainwestowanych środków w e-mail marketing to 42 dolary, z każdego zainwestowanego dolara.



• Personalizacja przekazu



Stosując e-mail marketing nie należy zapominać również o personalizacji wiadomości. Skierowanie przekazu bezpośrednio na użytkownika dzięki personalizacji zwiększa open rate (wskaźnik otwarć) o nawet 50 procent.



• Pozyskiwanie nowych klientów



Według serwisu eMarketer, 80 procent małych i średnich firm uważa e-mail marketing za najskuteczniejszą formę marketingu internetowego. Z kolei według badań firmy McKinsey jest on skuteczniejszy w tym przypadku niż social media takie jak Facebook czy Twitter.





Branże, w których sprawdzi się e-mail marketing



To w jakim stopniu e-mail marketing sprawdzi się w danej branży można zmierzyć m.in. współczynnikiem otwarć mailingów. Według mailchimp.com wysokim, bo wynoszącym aż 27,74 procent współczynnikiem otwarć może się pochwalić sektor produktów związanych z hobby oraz zainteresowaniami użytkowników. Widać zatem, że z powodzeniem z tej formy marketingu mogą korzystać te firmy, które oferują usługi lub produkty związane ze spędzaniem czasu wolnego.



Dużą popularnością użytkowników poczty elektronicznej cieszą się też wiadomości związane ze sportem oraz religią.

Analogiczne wskaźniki dla nich wynoszą 24,57 procent i 27,62 procent.



Według campaignmonitor, najmniej interesujące dla użytkowników e-mail są branże motoryzacyjna i lotnicza. Do tego warto również dodać, że użytkownicy chętnie otwierają maile z informacjami dotyczącymi usług publicznych (urzędów) oraz organizacji non-profit.





Wsparcie klienta przez email marketing i marketing automation



E-mail marketing może wspierać sprzedaż na wiele sposobów. Może to być m.in. tworzenie wizerunku marki lub produktu, pozyskiwanie leadów czy upselling. W kwestii posprzedażowej można również dodać kwestie wsparcia dla działu obsługi klienta.



Jak stosować e-mail marketing w działaniach promocyjnych i sprzedażowych? Kilka wskazówek



• Personalizacja - zwrócenie się do klienta bezpośrednio, np. poprzez jego imię, zwiększa open rate oraz click rate. W momencie zastosowania spersonalizowanego przekazu, wskaźnik otwarć wiadomości e-mail rośnie z 7,4 procent do 18,8 procent. Z kolei wskaźnik kliknięć zwiększa się z poziomu 0,4 procent do 2,1 procent.



• Trafione komunikaty promocyjne - chwytliwy przekaz zawarty zarówno w temacie e-maila, jak i jego treści także jest ważny. Warto przygotować sobie co najmniej kilka wersji tego samego maila. Przykładem może być hasło „Tylko teraz przeceny -30%”, „Dla pierwszych 100 kupujących rabat 30%”.



• Dostosuj przekaz do odbiorcy - warto stosować odmienny przekaz w stosunku do stałych klientów, nowych klientów, a także tzw. śpiochów, czyli klientów, którzy wcześniej kupowali lub korzystali z danych usług, jednakże w ostatnim czasie byli nieaktywni.



• Odpowiedni landing page - to, dokąd przekierowywany jest odbiorca po kliknięciu linku w wiadomości e-mail również ma znaczenie. W zależności od typu klienta powinien on zostać przekierowany do odpowiedniej kategorii produktów lub usług. Można również zadbać o nieco inny layout maila, a także odpowiedni komunikat zastosowany na stronie.



• Mierz efekty i modyfikuj strategie - to ważny element nie tylko strategii e-mail marketingu. Reagowanie na zachowania użytkowników, testowanie nowych rozwiązań pozwala efektywniej promować stronę lub sklep internetowy.