Wstęp do poradnika o e-commerce



Czy warto inwestować w sprzedaż produktów lub usług w internecie?

Warto przede wszystkim wiedzieć, że w Polsce już 77% użytkowników internetu kupuje w sieci, a to ponad 23 mln osób. Potencjał rynku ecommerce jest więc w naszym kraju ogromny. Klientela czeka. Polacy pokochali bowiem zakupy online.



Odpowiadając więc na tytułowe pytanie: oczywiście, że warto inwestować w sprzedaż online. Ale rozsądnie. Zmarnować pieniądze nie jest bowiem trudno. Dobrze jest więc oddać się we właściwe ręce - skorzystać z usług ekspertów, którzy pomogli już wielu partnerom.



Dlatego polecam kontakt z firmami i agencjami, które postanowiły zaprezentować swoją wiedzę i ofertę w tym ebooku: Admitad, Asseco Business Solutions, Cyber_Folks, NuOrder, PayPo, TBMS. Porozmawiaj z nimi - zapytaj, co mogą zaproponować Twojej firmie. Życzę owocnej lektury i ogromnych zysków ze sprzedaży internetowej.



Tomasz Bonek, prezes zarządu i redaktor naczelny Interaktywnie.com





Rynek e-commerce w Polsce i za granicą



Ponad 5,7 bln dolarów globalnie i ponad 100 mld złotych w Polsce - tyle wyniosła wartość rynku e-commerce w 2022 roku. Najczęściej przez internet kupujemy odzież, akcesoria i obuwie, a także sprzęt RTV i AGD. Znaczącą rolę w sprzedaży online mają internetowe platformy zakupowe, których udział w e-rynku do 2027 roku sięgnie 55 procent.

Globalna wartość rynku e-commerce niedługo przekroczy 8 bln dolarów. Pandemia istotnie zmieniła oblicze handlu. Wirus COVID-19 przyczynił się nie tylko do wzrostu częstotliwości zakupów online, ale także do zwiększenia ich wartości oraz poszerzenia grona osób korzystających z rynku e-commerce. Jak podaje serwis Statista, jeszcze w 2019 roku wartość globalnego rynku e-commerce wynosiła 3,35 bln dolarów, tymczasem rok później było to już 4,25 bln dolarów i 5,21 bln dolarów w 2021 roku.





Poradnik o e-commerce a rynek w 2023 roku



Stopniowe łagodzenie covidowych obostrzeń i powolny powrót światowej gospodarki do normalnego trybu funkcjonowania sprawił, że chwilowo zmalało zainteresowanie zakupami w sieci. Konsumenci spragnieni opuszczenia swoich domów, w 2022 roku nieco rzadziej korzystali z tej firmy zakupów odwiedzając częściej galerie handlowe oraz sklepy. Trend wzrostowy jednak będzie kontynuowany. Jak przewiduje Statista, w 2022 roku globalny rynek e-commerce osiągnął wartość 5,72 bln dolarów, co daje wzrost rok do roku o około 9,8 procent. Według prognoz w kolejnych latach również będziemy odnotowywać wzrosty. W 2023 roku rynek e-commerce będzie warty 6,31 bln dolarów, 6,91 bln dolarów w 2024 roku oraz ponad 8 bln dolarów w 2026 roku.



Prognozy Statista przewidują również, że chiński rynek e-commerce już wkrótce będzie największym tego typu rynkiem na świecie, a w 2022 roku pochodzący z kraju środka Alibaba, był największym sprzedawcą detalicznym w świecie.

Chiny prowadzą również w kwestii udziału e-commerce w krajowej sprzedaży detalicznej. Statista podaje, że w ubiegłym roku w kraju tym około 50 procent sprzedaży detalicznej stanowiła sprzedaż internetowa. Na drugim miejscu uplasowała się Wielka Brytania z wynikiem 36 procent, a na trzecim Korea Południowa (32 procent). Z kolei najszybciej rozwijającymi się e-zakupowo krajami są Indie i Filipiny.







Dlaczego warto sprzedawać w internecie - porady o e-commerce na 2023 rok?



Wśród zalet sprzedaży produktów lub usług przez internet możemy wymienić przede wszystkim:

dostęp do szerokiego grona odbiorców, który w przeciwieństwie do sklepu stacjonarnego wykracza poza regionalny charakter handlu. O ile możliwości logistyczne na to pozwalają, jego zasięg może obejmować cały kraj, natomiast w przypadku usług, ułatwi zbieranie zamówień lub pomoże w ich świadczeniu też online.

niższe koszty bezpośredniej sprzedaży - własny sklep internetowy to znacznie niższe koszty stałe w porównaniu do sprzedaży offline. Mowa tutaj chociażby o wynajmie powierzchni handlowej, gdzie kupujący może obejrzeć produkt.

prowadzenie sklepu internetowego nie musi być drogie - jednym ze sposobów jest budowa witryny na jednej z darmowych platform lub zakup oprogramowania w modelu Software as a Service (SaaS), których koszt również nie musi być wysoki.

uzupełnienie sprzedaży stacjonarnej - wpisuje się to w model omnichannel, w którym klienci mogą zarówno nabyć produkt przez internet, jak i drogą tradycyjną - w sklepie stacjonarnym. Istnieje również możliwość połączenia tych dwóch dróg poprzez internetowe zamówienie lub rezerwację, a następnie obejrzenie i odbiór produktu na miejscu.

E-commerce w Polsce na krzywej wznoszącej



Według Głównego Urzędu Statystycznego, udział e-commerce w sprzedaży detalicznej w Polsce to około 10 procent. W 2021 roku wahał się w przedziale od 7,4 procent do 11,4 procent.

Sama wartość rynku e-commerce w Polsce, według prognoz PwC, w 2022 roku wzrośnie do 109 mld złotych z 92 mld złotych w 2021 roku. Eksperci firmy są zdania, że dynamika roczna rozwoju utrzyma się na poziomie około 10 procent do przynajmniej 2027 roku. W 2023 roku osiągnie poziom 124 mld złotych, a w 2027 roku 187 mld złotych. Z kolei udział rynku e-commerce w ogólnej sprzedaży detalicznej polskiej gospodarki sięgnie 17 procent.





Według raportu Gemius, w ubiegłym roku liczba internautów w Polsce wynosiła około 30 mln, z czego 77 procent dokonało zakupów w sieci. Społeczność osób kupujących online liczy w naszym kraju około 23,1 mln osób. Badanie podaje również, że 32 procent kupuje w zagranicznych sklepach internetowych, w tym na takich platformach jak Aliexpress czy do niedawna Shopee.





E-commerce nie tylko dla młodych - porady dotyczące grup odbiorców



Dane Gemius wskazują, że spośród wspomnianych 23,1 mln osób kupujących w sieci, 52 procent stanowią kobiety, a 48 procent mężczyźni. Zakupy w internecie to także bardziej domena mieszkańców większych miast - największy odsetek, wynoszący 34 procent badanych, zamieszkiwał w miastach o populacji wyższej niż 200 tysięcy. Z kolei na wsi mieszkało 21 procent kupujących.





Pod względem wieku najwięcej osób kupujących w internecie ma od 35 do 49 lat i, co ciekawe, aż 30 procent stanowią osoby po pięćdziesiątce. Zakupy w sieci to także bardziej domena osób wykształconych, którzy stanowią 40 procent badanych. Można to również powiązać z faktem, iż osoby lepiej wykształcone mają lepszą pracę, przez co ich dochód rozporządzalny jest wyższy, a zatem i możliwości dokonywania zakupów przez internet również jest większa.





Co kupujemy online - to musisz wiedzieć, inwestując w e-commerce



Najczęściej w sieci polscy internauci kupowali odzież wraz z dodatkami, obuwie, kosmetyki i perfumy, książki, produkty farmaceutyczne oraz AGD i RTV. Według raportu Gemius, co najmniej połowa uczestników rynku e-commerce kupowała produkty z tych kategorii.

Okazuje się, że mężczyźni częściej kupują online sprzęt RTV/AGD, telefony, smartfony i akcesoria, części samochodowe, sprzęt i oprogramowanie komputerowe czy gry. Z kolei osoby w wieku od 25 do 49 relatywnie częściej niż pozostałe grupy kupują produkty z większości kategorii. Najmłodsi klienci sklepów online mający mniej niż 24 lata chętnie kupują bilety do kina czy teatru, gry komputerowe oraz biżuterię.

Eksperci firmy Gemius zwracają również uwagę, że obecnie rosnącym zainteresowaniem cieszą się również takie kategorie jak podróże i rezerwacje, meble i elementy wystroju wnętrz oraz materiały budowlane i wykończeniowe. Raport PwC na temat branży e-commerce wskazuje również, że do 2027 roku 54 procent wzrostu sprzedaży tego rynku w Polsce będzie pochodzić z trzech branż: mody, elektroniki oraz zdrowia i urody.



Jak wskazuje badanie firmy PwC, dużą rolę w rozwoju rynku e-commerce w Polsce mają platformy zakupowe (marketplace). Eksperci wskazują, że udział w sprzedaży e-commerce tych platform sięgnie w 55 procent w 2027 roku, wobec obecnych 45 procent.



Liderem popularności jest Allegro, którego znajomość potwierdziło 85 procent internautów - podał Gemius. Według badania Mediapanel, aplikacja Allegro mogła w listopadzie 2022 roku się pochwalić największą spośród aplikacji audytowanych liczbą użytkowników wynoszącą 8,9 mln. Drugą pod względem popularności platformą jest OLX (36 procent), a na kolejnych miejscach znajdziemy Zalando, Amazon i Aliexpress.



Patrząc globalnie, wśród branż, które są największymi beneficjentami rozwoju rynku e-commerce można wymienić modę, w tym odzież wraz z dodatkami i obuwie, branżę zajmującą się sprzedażą RTV oraz szeroko pojętej elektroniki czy zabawek, a także branżę meblową oraz z artykułami do wyposażenia wnętrz. Według danych Statista, przychody branży modowej ze sprzedaży e-commerce w 2022 roku wyniosły 870 mld dolarów, a elektronicznej 770 mld dolarów.

W kwestii prognoz, udział poszczególnych branż pozostaje podobny. Eksperci w prognozach na rok 2027 podobnie jak obecnie zwracają uwagę na branżę odzieżową - 1,5 bln dolarów, elektroniczną - 1,27 bln dolarów, zabawek i hobby - 0,99 bln dolarów, czy wyposażenia wnętrz - 0,76 bln dolarów.