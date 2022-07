Aplikacje mobilne. Jak się w nich reklamować i dlaczego warto?

Photo by abillion on Unsplash

Wielkość globalnego rynku aplikacji mobilnych została wyceniona na 106,27 mld USD w 2018 r. i przewiduje się, że do 2026 r. osiągnie 407,31 mld USD, co z jednej strony sugeruje ciągle rosnący potencjał dla marketerów, a z drugiej - sporo wyzwań. Jak więc wykorzystać wciąż niesłabnącą popularność mobilnych kanałów?

Magdalena Wachol

Group Account Manager

Veovee

Reklamy w aplikacjach oferują marketerom bogactwo formatów. Są również pozytywnie odbierane przez konsumentów, ponieważ większość właścicieli aplikacji dba, by nie stracić użytkowników przez zbytnie natężenie reklam.

Co więcej – w przypadku formatów natywnych dedykowanych aplikacjom, jak np. rewarded video, obejrzenie reklamy w formie krótkiego spotu wiąże się z korzyściami dla użytkownika – w zamian może otrzymać bonusy w aplikacji, np. darmowe podpowiedzi, dodatkowe punkty, odblokowanie wszystkich funkcji itd. Format ten jest nie tylko przyjazny dla odbiorców, lecz także efektywny – 79 proc. developerów uważa, że jest to najskuteczniejszy format reklamowy.

W środowisku aplikacji nadal często są wykorzystywane formaty pełnoekranowe, które swego czasu zostały w znacznym stopniu ograniczone na mobilnych stronach internetowych. Jest to szczególnie ważne w kontekście tworzenia interaktywnych rich mediów, np. opartych na mechanizmie minigier. W związku z tym, że kreacja zajmuje całą przestrzeń ekranu, to w stu procentach skupia uwagę użytkownika, a dzięki dużej powierzchni, umożliwia zaplanowanie rozbudowanego scenariusza gry.

Szerokie portfolio formatów reklamowych w aplikacjach mobilnych daje reklamodawcom możliwość wielowymiarowego wyeksponowania swojej marki. Dużą zaletą tego typu reklam jest również możliwość pogłębionego targetowania – behawioralnego lub kontekstowego, w zależności od potrzeb. Na przykład reklamę dla branży motoryzacyjnej w formie wyścigu można wyemitować na pakiecie aplikacji z segmentu racing. Jest to dla użytkownika bardzo naturalna sytuacja, ponieważ grając w grę z wyścigami, otrzymuje reklamę bazującą na tym samym mechanizmie.

Norbert Mazur

Kierownik rozwoju biznesu

aBooster

Już w 2020 r. przekroczyliśmy barierę 9 milionów aplikacji mobilnych na całym świecie. Daje to reklamodawcom ogromne możliwości. Twórcy aplikacji zwrócili bowiem uwagę na przychody uzyskiwane z reklam i proponują wiele jakościowych powierzchni, na których może się pojawić marka.

Środowisko reklam w aplikacjach różni się od tego z ekranów komputerów. Przede wszystkim kreacje mają blisko 100-procentową widoczność (viewability). Wynika to z usytuowania reklam banerowych i pełnoekranowych - odbiorca widzi komunikację na całym ekranie smartfona. To dlatego nawet najprostsze formaty statyczne osiągają znacznie wyższy współczynnik klikalności, niż te same reklamy w przeglądarce internetowej.

Aplikacje mobilne to nie tylko dobre miejsce do promocji usług czy produktów, ale też… innych aplikacji mobilnych! Globalna wartość tego rynku w 2022 r. przekroczyła 118 mld USD[2]. To najefektywniejszy kanał, w którym możemy pozyskać nowych użytkowników dla własnej aplikacji.

Z kolei od strony praktycznej - przy uruchamianiu reklam w aplikacjach warto skorzystać z sieci technologicznych, które konsolidują tysiące aplikacji w ramach swojej oferty. Dzięki temu nie trzeba kontaktować się indywidualnie z każdym twórcą.

Aleksandra Keller

Ekspert ds. zakupu mediów mobilnych

aBooster

Reklamy w aplikacjach mobilnych są obecnie najszybciej rozwijającą się formą reklamy mobilnej na rynku. Według raportu Mary Meeker użytkownicy smartfonów spędzają 89 proc. czasu w aplikacjach mobilnych, a tylko 11 proc. w mobilnej sieci Web. Te trendy zmieniły modele wydatków na reklamę.

Przewagą reklam w aplikacjach mobilnych nad innymi formatami, również w mobilnej sieci Web, jest możliwość precyzyjnego targetowania. Aplikacje są w stanie pobierać bezpośrednio dane o użytkownikach, a więc ich producenci i właściciele dobrze znają swoich odbiorców. Oznacza to, że marketerzy mogą lepiej dopasować działania marketingowe do konsumentów, co zwiększa wartość kampanii reklamowych. Aktualnie na rynku znajduje się wiele globalnych sieci reklamowych, które oferują szeroką gamę opcji dotarcia do konkretnej grupy odbiorców - jest to duże ułatwienie dla reklamodawców, ponieważ nie muszą samodzielnie negocjować stawek i wybierać aplikacji, w których będą emitowane kreacje.

Reklamy in-app oferują niemal nieskończoną liczbę możliwości marketingowych. Świetnym przykładem jest rynek gier mobilnych - można w nich zastosować takie formaty, jak: native, interstitial czy dedykowany tej kategorii rewarded video. W kreacjach warto wykorzystać technologie, które na ten moment są raczej sporadycznie spotykane w reklamach, jak AR, VR czy 3D. W związku z tym, że jeszcze „się nie opatrzyły” to bardziej zwracają uwagę konsumentów, a Ci chętniej w nie klikają i „testują”. Nie warto również przywiązywać się do jednego formatu i jednej kreacji - najlepiej co jakiś czas je zmieniać, ponieważ, jeśli odbiorcy często spotykają się z daną reklamą to w czasem mogą się nią zmęczyć, przestać ją zauważać lub może też zacząć ich denerwować.