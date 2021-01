Click & Collect będzie pochodną rozwoju e-commerce

fot. Claudio Schwarz | unsplash

Pandemia, które przyspieszyła rozwój rynku e-commerce, znacząco odbiła się na wynikach branży TSL. W pierwszej połowie lipca poziom wydatków na zakupy online wyniósł blisko 140 proc. wydatków z analogicznego okresu w 2019 roku, co nałożyło na branżę TSL konieczność optymalizowania procesów oraz znalezienia nowych sposobów obsługi zamówień detalicznych. Proste "postawienie na e-commerce" nie załatwia bowiem sprawy. Kluczem - zwłaszcza w przypadku sklepów spożywczych i ogólnospożywczych - będzie płynne połączenie światów online i offline.

W pierwszej fali pandemii wielu klientów faktycznie po raz pierwszy przekonało się do zakupów online i można bezpiecznie założyć, że przyzwyczaili się do nich na tyle, że - w momencie gdy COVID-19 stanie się przykrym wspomnieniem - nie zmienią już swoich nawyków. Ale to, co sprawdza się w przypadku okazjonalnych zakupów, takich jak ubrania lub produkty techniczne, może nie być tak doskonałym rozwiązaniem dla bardziej podstawowych towarów. Zresztą, nawet w przypadku tych pierwszych, system doręczeń "pod drzwi" sprawdza się dobrze, tylko w momencie, gdy za nimi jesteśmy, a wszyscy mamy jednak nadzieję, że sytuacja wróci do normy i znowu będziemy częściej wychodzić z mieszkań.

Wszystko to sprawa, że zarówno sklepy, jak i firmy logistyczne zaczęły szukać sposobów usprawnienie procesu dostaw, przez połączenie zalet sprzedaży online z wygodą i łatwością fizycznego odbioru. Najlepszym przykładem jest Walmart.

Nasza sprzedaż w handlu elektronicznym wzrosła o 97% w drugim kwartale, a od lutego zwiększyliśmy czas odbioru i dostawy w naszym sklepie o prawie 30%. Rodziny dbają o bezpieczeństwo i są ostrożne, więc zauważyliśmy, że ograniczyły liczbę zakupów, które zabierały je do fizycznych sklepów i na początku pandemii wydawały więcej na każdą podróż. Widzieliśmy również, że nasi klienci wybierają płatności zbliżeniowe, zwiększając wykorzystanie Walmart Pay. Stephen Howard-Sarin, wiceprezes Walmart Media Group ds. Strategii i transformacji.

Co jednak w przypadku, gdy sieci sklepów stacjonarnych nie można wykorzystać? Dla firm logistycznych najpewniej będzie to oznaczało rozwój tzw. self-lockerów, które pozwalają na odbieranie i nadawanie przesyłek w zautomatyzowany sposób. Kurier, zamiast odwiedzać dziennie kilkaset punktów może mieć pod opieką kilka, kilkanaście urządzeń i regularnie je obsługiwać bez ścigania klientów po całym mieście, o czym kariera inpostowych paczkomatów świadczy najlepiej.

Oczekiwania klientów biznesowych i indywidualnych znacząco się zmieniły w 2020 r., a nie wiadomo, co nam przyniesie 2021. Musimy więc dostosować się do tych zmian i szukać rozwiązań, które uwzględniają nową rzeczywistość. Obserwując rynek w Polsce jestem przekonany, ze formuła Click & Collect oraz urządzenia działające na podobnej zasadzie co SelfLockery przypadły Polakom do gustu i nie trzeba już ich ani edukować, ani namawiać do skorzystania z tej usługi. Natomiast własna sieć takich urządzeń może stać się dla firm TSL przewagą konkurencyjną. podsumowuje Przemysław Wójcicki, Trading Director z iMretail.pl

Rozwój sieci self-lockerów w miastach rodzi jednak wyzwania, którym lada moment trzeba będzie stawić czoła. Po pierwsze, o czym już teraz przekonuje się Wielka Brytania, w której pojawiły się ograniczenia regulujące funkcjonowania punktów odbioru, bezkontaktowe dostawy działają, jak ludzie unikają kontakty, także w stojąc w kolejce; po drugie - punkty odbiory nie mogą powstawać gdziekolwiek. Teraz, kiedy faktycznie wszyscy kupujemy online, problem nie jest może tak dojmujący, jednak niekontrolwany rozrost sieci odbiorów, już za chwilę zacznie mocno zaburzać miejski krajobraz. Fajnie, jakby znalazło się w nim miejsca na coś innego niż Żabki i paczkomaty.