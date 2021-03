E-mail wciąż bardzo ważny. W jakich godzinach oraz dniach tygodnia używamy go najczęściej?

Mimo popularności darmowych komunikatorów, poczta e-mail pozostaje jednym z najważniejszych kanałów komunikacji, szczególnie w firmach. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez home.pl, przeciętny polski przedsiębiorca lub pracownik musi poświęcić około 1 godziny dziennie na odbieranie i wysyłanie maili.

Badani użytkownicy poczty e-mail w 2020 roku wysłali i odebrali łącznie 6 mld wiadomości, a według danych home.pl, pojedynczy użytkownik rocznie wysyła i odbiera 2524 wiadomości. Daje to wynik prawie 50 e-maili tygodniowo i około 7 dziennie. Do przyjęcia? To zależy, jak spojrzeć na przedstawione dane, gdyż realnie przeciętny przedsiębiorca i pracownik często musi sobie radzić z większą liczbą wiadomości dziennie.

– Trzeba mieć na uwadze, że część z przebadanych skrzynek e-mail jest wykorzystywana do niszowych zadań i akcji specjalnych. Niektóre z nich powstają jedynie po to, by obsługiwać pewne procesy techniczne, na przykład instalację certyfikatu SSL, która wykonywana jest raz do roku. Jeśli weźmiemy to pod uwagę, liczba maili w przeciętnej, używanej na co dzień skrzynce przedsiębiorcy, może wzrosnąć do nawet 20 dziennie. Oczywiście zdarzają się też skrzynki firmowe, w ramach których liczba wysłanych i odebranych maili w typowy dzień roboczy przekroczy 100 – podkreśla Agnieszka Wojsznis, Head of Customer Development w home.pl.