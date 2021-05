Popularność poczty elektronicznej. Polska za unijną czołówką

Aż 35% Polaków nie korzysta z poczty elektronicznej – wynika z danych Eurostatu. Oznacza to, że co trzeci obywatel nie może korzystać z wielu usług online.

Dania, Islandia, Norwegia, tak wygląda podium krajów, których mieszkańcy najczęściej korzystają z poczty elektronicznej. Na liście państw, w których z e-mali korzysta co najmniej 90% społeczeństwa znalazły się też: Holandia, Szwecja, Finlandia. Tabelę zamykają Kosowo (29%), Turcja (34%) oraz Bośnia i Hercegowina (37%).

Polska z wynikiem 65% znajduje się nie tylko za liderami, ale także poza unijną średnią wynoszącą 73%. Znacząco wyprzedzają nas Czesi (82%), Węgrzy, Litwini (72%) czy Słowacy (71%). Co ciekawe, liczba osób korzystających z poczty elektronicznej w Polsce jest niższa niż suma wszystkich internautów w Polsce (ponad 83%). Powodem niekorzystania z e-maila nie jest więc brak dostępu do sieci.

- To nie przypadek, że na rynkach rozwiniętych liczba osób korzystających z poczty elektronicznej jest najwyższa. Dostęp do maila to istotny wskaźnik cyfryzacji społeczeństwa. Nie mając konta pocztowego trudno przecież skorzystać nie tylko z usług w chmurze obliczeniowej, ale także zakupów online, bankowości elektronicznej, e-usług w urzędach, czy mediów społecznościowych. Utrudniony jest dostęp do edukacji czy szczepień, bo nawet rejestracja w ramach Narodowego Programu Szczepień przebiega w dużej mierze z wykorzystaniem maili. De facto można powiedzieć, że co trzeci Polak jest w jakiejś mierze pozbawiony dostępu do wielu usług i udogodnień – zwraca uwagę Katarzyna Garbaciak z EmailLabs.