Edukacja finansowa młodzieży. ING Bank Śląski zachęca do poruszania tematu finansów

wakacje, zabawa, rodzina, fot. ING Bank Śląski

ING Bank Śląski rusza z kolejną odsłoną kampanii „Robimy swoje, tylko inaczej”. Bank podpowiada w niej, jak ogarnąć finanse z Aplikacją Moje ING, a w spocie „Wakacje”, promuje Konto dla młodych. Oprócz tego instytucja zachęca do podejmowania podczas wakacji z dziećmi tematu finansów.

Finanse zajmują spory obszar naszego życia, a umiejętność radzenia sobie z nimi, to jedna z kluczowych, życiowych kompetencji. Aż 93% uczniów z krajów OECD deklaruje, że rodzice, krewni i inni dorośli są dla nich podstawowym źródłem wiedzy na temat finansów, a wśród tych osób najważniejszą rolę odgrywają rodzice. Jednocześnie młodzież rozwija swoje umiejętności nie tylko poprzez naukę w szkole, rozmowy z rodzicami i obserwowanie ich zachowania, ale także poprzez osobiste doświadczenia. Poziom wiedzy młodzieży jest wyższy, gdy daje się im okazję do doświadczania samo­dzielności w dysponowaniu własnymi pieniędzmi, a dobrym momentem na to są wakacje.

- Zachęcamy, żeby w czasie wakacyjnego wypoczynku podejmować temat finansów i uczyć dzieci podejmowania pierwszych decyzji w tym obszarze. Zwłaszcza teraz, gdy podchodzimy do życia i wydatków z większą uważnością. Z jednej strony aż 66% Polaków deklaruje, że będzie szukało oszczędności podczas zakupów większych produktów i usług. Z drugiej strony aż 87% planuje spędzić wakacje w Polsce. Żeby lepiej radzić sobie z często ograniczonym budżetem pomocne okazują się rozwiązania, które wspierają i ułatwiają ogarnianie finansów, zarówno dorosłego jak i dziecka. W aplikacji Moje ING, finanse rodzica i dziecka są widoczne w jednym miejscu, a funkcjonalności takie jak prośba o przelew nie tylko uczą samodzielnego bankowania, ale są też idealnym wstępem do rozmowy na tematy okołofinansowe – komentuje Barbara Pasterczyk, Dyrektor Banku odpowiedzialna za komunikację marketingową w ING Banku Śląskim.

Wsparcie w nauce zarządzania finansami ING Bank Śląski realizuje poprzez konto dla młodych, a w aplikacji Moje ING, finanse rodzica i dziecka są widoczne w jednym miejscu. Dzięki powiadomieniom push i dopasowanym funkcjom aplikacji, rodzic może w spokoju czuwać nad finansami dziecka, a ono ma swobodę własnych wydatków i poczucie uczestniczenia w budżecie domowym.

Narzędzia kampanii ING Banku Śląskiego będą: TV, Internet, Motokino, kina stacjonarne KinAds, a także social media, oddziały banku oraz Domy Maklerskie.

