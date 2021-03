Gdzie spotykają się światy. Marka Scrabble z nową kampanią reklamową [wideo]

gra, graffiti, fot. Scrabble

Marka Scrabble zaprezentowała nowy spot pod hasłem „Gdzie spotykają się światy”. Materiał przedstawia szereg codziennych sytuacji, podpisanych kontrastującymi ze sobą wyrazami. Spot ma na celu pokazać, że słowa, których używamy w grze, mogą o nas wiele powiedzieć i często są odzwierciedleniem otaczającego nas świata.

W nowym spocie marki, gra Scrabble wychodzi poza planszę. Ponad 65-sekundowa produkcja skupia się na przedstawieniu przedmiotów codziennego użytku i zwyczajnych sytuacji z życia wziętych. Widzimy psy podczas spaceru, influencerkę w jej instagramowym świecie, graffiti, a nawet… przenośną toaletę – wszystko to opatrzone podpisami z płytek do gry. Co zaskakuje, do każdego ujęcia dopasowano kilka przeciwstawnych słów. Dlaczego? Bo wszystko zależy od subiektywnej interpretacji obserwatora. Toaleta przenośna może okazać się zarówno piekłem, jak i zbawieniem, a graffiti na ścianie budynku dla jednej osoby będzie dziełem, podczas gdy dla innej to wandalizm.

Indywidualne postrzeganie świata obserwujemy także podczas rozgrywek Scrabble – dając różnym osobom tę samą pulę liter, w rezultacie otrzymamy zupełnie różne propozycje wyrazów. Pokazuje to, jak różnie intepretujemy otoczenie i opisujemy je za pomocą innych słów, tworząc przy tym własny świat. Plansza Scrabble staje się miejscem, w którym te kontrastujące ze sobą światy krzyżują się – i to dosłownie, bo słowa w grze układa się na zasadach krzyżówki, a sama gra może stać się okazją do spotkania z bliskimi i celebrowania tej różnorodności.

Kampania rozpoczęła się w marcu i obejmuje działania digital – aktywacje na platformach: YouTube, Instagram oraz Facebook. Za wprowadzenie globalnej kampanii na rynek polski odpowiada butik kreatywny Coollective.

Scrabble, czyli kultowa gra z portfolio Gry Mattel, jest obecnie jedną z najpopularniejszych gier planszowych na świecie. Polega na układaniu na planszy słów w taki sposób, aby się krzyżowały. Do dyspozycji mamy zestaw wylosowanych wcześniej 7 płytek z literami. Na koniec rozgrywki wygrywa ten, kto łącznie zdobędzie największą liczbę punktów za wszystkie ułożone słowa. W Polsce dostępnych jest kilka wersji Scrabble, m.in.: Scrabble Original, Scrabble Junior i Scrabble Practice & Play.

