Interia w kampanii Korba na rower. Specjalne treści będą się pojawiać do końca września

Niewielki ślad węglowy, a duża przyjemność z jazdy. Interia w 2. odsłonie „Korby na rower” zachęca do regularnej aktywności fizycznej i pokazuje pozytywny wpływ zielonego transportu na środowisko. W ramach akcji wystartuje dynamiczny format promujący turystykę rowerową. Pojawią się wywiady ze sportowcami, porady i konkurs.. Głównym partnerem akcji jest Nałęczowianka, a wspiera ją Stowarzyszenie Program Czysta Polska.

– Rower może w wielu przypadkach skutecznie zastąpić samochody, które emitują do środowiska szkodliwe substancje. W ramach naszej akcji podpowiadamy, jak przygotować się do takiej zmiany, zabieramy naszych czytelników do sklepu rowerowego i polecamy najlepsze trasy w serii programów premium. Udowadniamy, że jazda rowerem pozytywnie wpływa nie tylko na środowisko, ale także na nasze zdrowie i dobre samopoczucie – mówi Przemysław Białkowski, Dyrektor Działu Innowacje w Grupie Interia.

6 czerwca w związku z akcją wystartuje w Interii program prezentujący najurokliwsze trasy rowerowe w Polsce. Jego prowadzący (dziennikarze Przemysław Białkowski, Joanna Zientarska, Milena Rostkowska-Galant oraz aktorka Maria Niklińska) zabiorą użytkowników portalu w podróż po miejskiej dżungli, nadbałtyckich kurortach oraz popularnym uzdrowisku Nałęczów i jego okolicach. Poznają oni także Rowerowy Szlak Orlich Gniazd.

W akcję „Korba na rower” są zaangażowane wszystkie redakcje Interii, co umożliwiło pokazanie roweru z różnych perspektyw – od ekologicznej, przez biznesową, sportową i technologiczną, aż po turystyczną i lifestylową. Sercem akcji „Korba na rower” jest serwis Zielona Interia.

Przez najbliższych pięć miesięcy aż do 30 września na stronie głównej Interii będą co tydzień prezentowane materiały poświęcone akcji. Raz w miesiącu zostanie uruchomiona specjalna sekcja, gdzie użytkownicy portalu znajdą treści dostosowane do bieżących potrzeb rowerzystów.