Jak marki sprzedają w mediach społecznościowych?

Według analizy przygotowanej przez Research and Markets do 2027 r. wartość globalnego handlu za pośrednictwem mediów społecznościowych ma wzrosnąć blisko 7-krotnie w porównaniu do 2020 roku. Przewiduje się roczny przyrost na poziomie 31,4%. Z jednej strony, ten wzrost może być wynikiem coraz większych inwestycji platform, takich jakich jak Facebook, Pinterest czy Youtube w rozwiązania dedykowane dla e-commerce. Z drugiej – w równym tempie przybywa marek i biznesów uwzględniających te kanały w swoich strategiach w celu zwiększania sprzedaży. Mimo tego nieliczne mogą pochwalić się efektywnym wykorzystaniem dostępnych narzędzi i być wzorem dla innych.

Jak wykorzystać YouTube w sprzedaży?

Urodomaniaczki by Hebe

To kanał, który z powodzeniem buduje społeczność kobiet wokół sieci drogerii Hebe. Filmy są publikowane regularnie, a ich treść wpisuje się w najnowsze trendy konsumenckie (less waste, produkty wegańskie). Dzięki współpracy z popularnymi Youtuberkami, tworzony content jest profesjonalny i dopasowany do grupy docelowej. Youtube bez wątpienia pozwala marce budować wizerunek specjalisty w sektorze beauty oraz – w sposób nienachalny – wspierać sprzedaż produktów.

Castorama

Marka już od wielu lat przyciąga potencjalnych klientów na swój kanał, dzięki inspirującym seriom i filmom poradnikowym, tworzonym we współpracy z takimi gwiazdami jak Dorota Szelągowska czy ekipą „5 Sposobów Na”. Każdorazowo pod filmem umieszczana jest lista materiałów, które użytkownicy mogą kupić bezpośrednio w sklepie online. Wsparcie poszczególnych odcinków poprzez płatne kampanie dodatkowo zwiększa liczbę konwersji generowanych dzięki kanałowi.

Jak wykorzystać Pinterest w sprzedaży?

Westwing i Bonami

Obie marki z powodzeniem korzystają z karty „Sklep”, która, bazując na pliku produktowym, wyświetla dostępny w sklepie asortyment i umożliwia dokonanie zakupu bezpośrednio na stronie. Oferta została uporządkowana według kategorii, nowości czy bestsellerów, dzięki czemu ścieżka zakupowa klienta jest uproszczona i skrócona. Ta dodatkowa e-commerce’owa funkcja wyróżnia produkty w ramach profilu i pomaga w zwiększeniu sprzedaży – niezależnie od działań płatnych.

Sfmeble i Meble Beliani

Dedykowane kody rabatowe dla użytkowników Pinteresta mogą być skutecznym sposobem na generowanie sprzedaży. Szczególnie, jeśli sponsorowane piny kierowane są do bazy remarketingowej, składającej się z użytkowników, którzy odwiedzili stronę, ale z różnych przyczyn nie dokonali zakupu.

Jak wykorzystać Instagram w sprzedaży?

Annabelle Minerals

Polski profil marki to jeden z ciekawszych przykładów efektywnego wykorzystania dostępnych na platformie rozwiązań dla e-commerce. W ramach niezwykle estetycznie prowadzonego konta, użytkownicy mogą odkrywać produkty dzięki Przewodnikom oraz regularnie publikowanym tutorialom na IG TV. Ponadto, marka stawia swojego konsumenta w centrum uwagi, wyróżniając jego zdjęcia, makijaże, oceny oraz polecenia w formie relacji. Skonfigurowany na koncie sklep pozwala zainspirowanym użytkownikom zakupić niezbędne akcesoria do samodzielnej metamorfozy.

Eobuwie.pl

Marka konsekwentnie oznacza swoje produkty w każdym poście i korzysta z dedykowanych hasztagów, aby lepiej wypozycjonować publikowane treści. Pogrupowane, wyróżnione relacje to przykład przemyślanego i zgodnego z najlepszymi praktykami działania wspierającego sprzedaż. Na pochwałę zasługuje również zwiększający się udział zdjęć, generowany przez mikro- i makroinfluencerów, uzupełniony o konkursy angażujące społeczność.

Kazimierz odnowiciel

Profil funkcjonujący jako galeria prac, realizowanych przez firmę z Rudy Śląskiej to idealny, nienachalny sposób wspierania sprzedaży za pośrednictwem Instagrama. Przyciągające wzrok zestawienia „przed i po” wyróżniają markę na tle innych profili z tej samej branży.

Bezmiesnymiesny

Tego profilu lepiej nie przeglądać z pustym żołądkiem – marka postawiła na żywe, kontrastowe i apetyczne zdjęcia potraw, opatrzone prostymi przepisami z wykorzystaniem własnych produktów. Regularnie publikowane, ciekawe Stories oraz wyróżniający się wizualnie feed produktowy w sklepie – to argumenty, dzięki którym społeczność Instagrama może chętniej sięgać po wegański asortyment.

Anna Chehab

SEM&Social Strategist

Mindshare Polska