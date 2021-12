Kampania świąteczna Allegro. Zobaczmy w sobie to, co najważniejsze

kampania świąteczna, fot. Grupa Allegro

Tak jak nie powinno się oceniać książki po okładce, tak samo nie powinno się oceniać ludzi po ich wyglądzie. Najważniejsze jest przecież to, jacy jesteśmy w środku, a świadczą o nas przede wszystkim nasze czyny. Takie przesłanie niesie ze sobą tegoroczna kampania świąteczna Allegro. Tegoroczna emocjonująca opowieść płynie z obserwacji, że z powodu braku czasu i zabiegania, w jakim stale żyjemy, niektórzy z nas mają skłonność do powierzchownego oceniania różnych sytuacji i ludzi.

Historia opowiada o tym, co nas łączy, co mamy wspólnego i co może sprawić, że na Święta będziemy naprawdę razem. Główny motyw kampanii to dostrzeganie w innych tego, za co ich podziwiamy, kochamy czy szanujemy, a film wizerunkowy pokazuje, że pojednanie ponad różnicami jest wartością samą w sobie.

Allegro jako platforma, na której co miesiąc spotyka się ponad 21 mln Polaków, pokazuje w tej kampanii, jak ważne jest, by dostrzegać siebie nawzajem, stawiać na pierwszym miejscu drugiego człowieka, a przy okazji Świąt dać sobie najważniejszy prezent – prawdziwych siebie.

Zobaczmy w sobie to, co najważniejsze

Idea „Zobaczmy w sobie to, co najważniejsze” została przeniesiona na grunt filmu wizerunkowego w kilku wersjach. 2-minutowy film można zobaczyć na YouTube. Krótsza, 60-sekundowa wersja będzie emitowana w telewizji. Kampania będzie miała także swoje odzwierciedlenie w mediach społecznościowych. Oprócz filmu wizerunkowego powstało także kilkanaście filmów produktowych.

W filmie świątecznym wykorzystany został współczesny cover znanego utworu “Never Ending Story”. Reżyseria filmu została powierzona Jakobowi Strömowi, twórcy znanemu m.in. z filmu “Dear Daddy”.

Scenariusze i koncept kampanii przygotowała agencja Ogilvy. Za przeprowadzenie kampanii w mediach społecznościowych jest odpowiedzialna agencja Hand Made. Za produkcję filmów odpowiada dom produkcyjny MOON Films, za postprodukcję studio Televisor, a za montaż dźwięku Juice. Zakupem mediów zajęła się agencja mediowa Starcom.