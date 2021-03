Marek Chrostowski jako Head of Media w agencji Cape Morris

Marek Chrostowski, Head of Media, Cape Morris

Marek Chrostowski objął stanowisko Head of Media w agencji Cape Morris. W ramach nowych obowiązków będzie odpowiedzialny za obsługę klientów w obszarze mediów online oraz offline. Wcześniej pracował w domu mediowym ACR Media House i realizował kampanie digital dla takich marek jak Bosch, Zelmer, czy Comarch.

Marek dołączył do agencji strategiczno-kreatywnej Cape Morris w lutym bieżącego roku. Jako Head of Media będzie się zajmował obsługą klientów w obszarze mediów online i offline. Wcześniej pełnił funkcję Head of Digital Media w ACR Media House. Ma ponad 10-letnie doświadczenie w branży reklamowej, specjalizuje się w kampaniach online. Dotychczas prowadził projekty dla lokalnych i międzynarodowych marek w obszarze digital (m.in. Bosch, Siemens, Zelmer, E.Leclerc, Comarch) oraz z zakresu przetargów publicznych i kampanie społeczne. Odpowiadał także za wdrożenie rozwiązań programmatic i działań z zakresu content marketingu. Ukończył studia psychologiczne, w wolnych chwilach rozwija swoją wiedzę związaną z psychologią reklamy.

Cape Morris to agencja strategiczno-kreatywna, zajmująca się obsługą marketingową. Łącząc doświadczenie ze świeżą perspektywą, oferuje niestandardowe rozwiązania i wykracza poza utarte schematy, otwierając przed klientami zupełnie nowe horyzonty w zakresie kompleksowej komunikacji. Do obsługiwanych przez nią marek należą: Tefal, Krups, Bracia Sadownicy, Zyrtec UCB.

