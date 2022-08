Wideo marketing

Wideomarketing podbija internet. Jak skutecznie reklamować się w sieci przez wideo? Gdzie emitować filmy? Jakie serwisy są najpopularniejsze? Co w ten sposób sprzedaje się najlepiej? O tym przeczytacie w naszym najnowszym ebooku z raportem o wideomarketingu.

Pobierz ebook z raportem "Wideomarketing 2022"

Wstęp do ebooka o wideomarketingu



Chcesz skutecznie promować markę w internecie? Wykorzystaj wideo!



· 80 procent ruchu internetowego generowana jest już na treściach wideo.

· 78 procent internautów co najmniej raz w tygodniu ogląda materiały wideo, natomiast 55 procent robi to codziennie.

· Treści wideo są dwukrotnie częściej udostępniane przez użytkowników mediów społecznościowych, w porównaniu z postami z tekstem i zdjęciami.

· Przeciętny użytkownik internetu spędza tygodniowo 19 godzin na oglądaniu wideo.



Te dane mówią same za siebie: wideomarketing to potężne narzędzie promocyjne.



Jeśli więc Twoja firma jeszcze go nie wykorzystuje, powinna zacząć to robić jak najszybciej. Konkurencja w Twojej branży już w ten sposób zapewne działa.



Dobrze widzą to eksperci, którzy postanowili zaprezentować swoją wiedzę i ofertę w tym ebooku z raportem.



Polecam zapoznanie się z ich propozycjami.



Tomasz Bonek, prezes zarządu i redaktor naczelny Interaktywnie.com











Skuteczność wideomarketingu. Jakie formy promocji wykorzystujące filmy sprawdzają się najlepiej?



Najpopularniejszymi wśród marketerów formami marketingu wideo są webinary, posty wideo w social mediach oraz filmy produktowe. Według prognoz serwisu Statista, w 2022 roku globalny rynek reklamy wideo osiągnie wartość 180 mld dolarów, co potwierdza aktywność i biznesu, i internautów. Aż 78 procent użytkowników co najmniej raz w tygodniu ogląda materiały wideo, natomiast aż 55 procent robi to codziennie.



Promocyjne wideo można znaleźć na stronach internetowych marek, w social mediach, serwisach streamingowych. Ale, według Financesonline, najczęściej wykorzystywaną do marketingu wideo formą są webinary - taką praktykę zadeklarowało 56 procent marketerów. 51 procent zwróciło również uwagę na wideo zamieszczane w social mediach, a niewiele mniej niż 50 procent - na wideo produktowe (47 procent).





Rodzaje treści wideo wykorzystywanych do marketingu wideo



Serwis Social Media Examiner podaje, że 57 procent marketerów korzysta z wideo w swoich strategiach marketingowych.



Popularność marketingu wideo rośnie z roku na rok, co potwierdzają również dane dotyczące liczby odbiorców tej formy reklamy. Według Statista, globalna liczba odbiorców materiałów wideo w 2021 roku wyniosła 3,26 mld. To o prawie pół miliarda więcej niż jeszcze w 2019 roku. Dodatkowo, eksperci tego rynku przewidują, że do końca 2023 roku, liczba ta wzrośnie to niespełna 3,5 mld.





Globalna liczba odbiorców wideomarketingu



Według raportu firmy Cisco, z materiałów wideo w internecie korzysta 85 procent użytkowników. Mimo że najpopularniejszym wśród marketerów contentem wideo są webinary, to dużą siłę marketingową niosą ze sobą filmy produktowe. Według Opinionmonster, 72 procent użytkowników woli obejrzeć film w internecie na temat danego produktu niż czytać na jego temat. Z kolei 84 procent badanych przyznaje, że do zakupu danego produktu zachęciło ich wideo marketingowe przedstawiające jego cechy.



Nie tylko rośnie liczba użytkowników oglądających materiały wideo. Jak wynika z danych Wyzowl, z roku na rok rośnie liczba firm, które korzystają z marketingu wideo do promocji swoich produktów. W 2021 roku było to 86 procent, wobec 61 procent pięć lat wcześniej







Facebook liderem wideomarketingu



Analizując media społecznościowe pod kątem popularności treści wideo, wyróżnić możemy Facebooka, z którego korzysta 81 procent marketerów. Na kolejnych miejscach znajdziemy Instagrama, z których korzysta odpowiednio 76 i 59 procent marketerów oraz serwis LinkedIn. Warto zwrócić uwagę również na narzędzia do prowadzenia transmisji na żywo dostępne na tych platformach, wśród których na podium znajduje się Facebook Live, Instagram Live oraz YouTube Live.



Dane są zbliżone do popularności poszczególnych serwisów społecznościowych wśród użytkowników. Najpopularniejszy jest Facebook, z którego korzysta już prawie 3 mld osób. Na drugim miejscu znalazł się YouTube z wynikiem nieco przekraczającym 2,5 mld użytkowników natomiast Instagram cieszy się społecznością liczącą 1,478 mld.





Wideomarketing a konsumpcja treści wideo



Według danych Cisco, około 80 procent ruchu internetowego generowana jest na treściach wideo. Z kolei dane Hubspot pokazują, że 78 procent internautów co najmniej raz w tygodniu ogląda materiały wideo, natomiast 55 procent robi to codziennie. Dodatkowo z danych serwisu Wyzowl wynika, że treści wideo są dwukrotnie częściej udostępniane przez użytkowników mediów społecznościowych, w porównaniu do postów, artykułów czy zdjęć.

Hubspot opublikował także dane dotyczące średniego czasu oglądania materiałów wideo w ciągu tygodnia. Jeszcze w 2018 roku było to 10,5 godziny. Obecnie czas ten wynosi około 19 godzin, co daje wzrost na poziomie 81 procent na przestrzeni 4 lat.



Analizując konsumpcję materiałów wideo nie można pominąć serwisów streamingowych takich jak Netflix, Amazon Prime czy Disney+. Choć popularność Netflixa spada, to nadal ma on dużą przewagę nad konkurencją. W kwietniu tego roku, globalnie mógł się pochwalić liczbą 765 mln użytkowników, tymczasem wicelider - Disney+, miał niespełna 191 mln użytkowników. Na kolejnych miejscach znalazły się serwisy Hulu, Hotstar oraz Amazon Prime.



Pomijając serwisy streamingowe, internauci najczęściej oglądają materiały zamieszczone w serwisie YouTube (88 procent), oraz LinkedIn Video (68 procent) i Instagram Video (68 procent). Nieznacznie mniejszą popularnością cieszy się Facebook Video z wynikiem 65 procent.





Wydatki na wideomerketing



Według przewidywań serwisu Statista, w 2022 roku globalny rynek reklamy wideo osiągnie wartość 180 mld dolarów. Z kolei rodzimy rynek reklamowy w całym 2021 roku miał wartość 10,5 mld złotych, z czego 4,5 mld złotych pochodziło z marketingu online - podało Publicis Groupe. Kwota ta jest zbliżona do wartości rynku marketingowego w telewizji. W 2021 roku wydano na reklamy w tym medium 4,45 mld złotych.



Jeżeli spojrzymy na dane dotyczące bezpośrednio internetu dostrzeżemy, że marketing wideo jest trzecią najważniejszą gałęzią tego segmentu. Marketing wideo w 2021 roku stanowił 21 procent marketingu online. Większy udział miał tylko marketing display (49,2 procent) oraz SEM (27,8 procent), czyli reklama w wyszukiwarce.





Rynek wideomarketingu na tle reklamy online w Polsce