Marketing przez wideo i streaming w internecie. Ebook z raportem o tym, jak promować się skutecznie

Raport wideo w internecie

Jak promować się najskuteczniej w sieci za pomocą wideo oraz różnego rodzaju streamingów? Które platformy są najskuteczniejsze? Jakie formaty reklamowe działają najlepiej? Prezentujemy najnowszy ebook z raportem przygotowanym przez redakcję Interaktywnie.com i ekspertów uznanych agencji specjalizujących się w tym obszarze marketingu.

Pobierz ebook z raportem w pdf o wideo i streamingu w internecie





Jak wykorzystać wideo w marketingu

Wideo online zmieniło nawyki związane z konsumpcją mediów na całym świecie i przetasowało budżety marketingowe we wszystkich niemal branżach. Nic dziwnego. Czas, jaki odbiorcy poświęcają na oglądanie filmów i filmików zwiększał się o 32% rocznie w latach 2013-2018. Według agencji mediowej Zenith, w tym roku spędzimy na tym 84 minuty dziennie, a za rok być może nawet 100.

Coraz większe rozmiary wyświetlaczy, szybsze urządzenia, większe mobilne pakiety danych, a przede wszystkim coraz lepszy content wideo sprawiają, że zmiany są nieuniknione. Zresztą, już się dzieją. W Chinach i Szwecji, jak podaje Zenith, czas spędzany na oglądaniu wideo w sieci już przekroczył 100 minut dziennie, ale reszta krajów błyskawicznie nadrabia ten dystans. Do 2021 roku do tej dwójki dołączą Kanada, Indie, Meksyk, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone.

Ta zmiana nawyków konsumentów nieuchronnie pociąga za sobą zmiany w budżetach marketerów.

Zenith prognozuje, że wydatki na reklamy wideo online osiągną 61 miliardów dolarów do 2021 roku,

podczas gdy wydatki na reklamę w telewizji mają spaść z 183 miliardów dolarów w 2019 roku

do 180 miliardów dolarów w 2021 roku.

Wydatki na wideo online wzrosną zatem do równowartości jednej trzeciej całego rynku telewizyjnego w 2021 roku.

Eksperci, nie bez podstaw, są więc przekonani, że reklama wideo zdominuje następną dekadę. Już teraz jednak kolejka chętnych, by czerpać z niej zyski robi się bardzo długa i coraz częściej pojawiają się opinie, że clutter czai się za rogiem, o ile już nie mamy z nim do czynienia. Marketerzy, by uniknąć "displayowego scenariusza", który zakończył się masowym wykorzystaniem adblocków - muszą więc bardzo uważać, aby tworzyć reklamy, które widzowie postrzegają jako wartościowe i trafne.

Jakie możliwości daje wideomarketing w sieci

Platformy, udostępniające możliwość publikowania wideo, obserwując rynkowe zapotrzebowanie, wyszły do wydawców z szeroką ofertą narzędzi reklamowych i nie ograniczają się do tych budujących wizerunek. Coraz więcej z nich idzie w kierunku, tak lubianej przez przywiązanych do liczb marketerów, reklamy efektywnościowej. Nie tak dawno, YouTube, który - jeśli chodzi o wideo, wciąż wiedzie prym w internetowym krajobrazie, udostępnił nowe narzędzia do monetyzowania ruchu przez twórców. Wśród nich znalazła się - oczywiście - opcja umożliwiająca sprzedaż gadżetów bezpośrednio na kanale, opcja płatnej miesięcznej subskrypcji i Super Chat YouTube - usługa, która pozwala widzom płacić za przypinanie komentarzy do transmisji na żywo.

Dzięki temu, niszowi twórcy, którzy dotychczas zarabiali na głównie na współpracy z markami, publikując sponsorowane materiały lub sprzedając gadżety, książki czy usługi, mogą także czerpać zyski niejako z wnętrza serwisu.

You Tube zresztą, jako lider, z roku na rok oferuje coraz lepsze możliwości reklamowe. Dzięki formatom takim jak TrueView for Shopping (umożliwia wyświetlanie reklam z możliwością przejścia na stronę produktu) lub TrueView for Action (wyraźnie zaakcentowana opcja Call to Action w trakcie i po zakończeniu wyświetlania reklamy) reklamodawcom o wiele łatwiej skłonić użytkownika do dokonania konwersji.

Pobierz ebook z raportem w pdf o wideo i streamingu w internecie





Najpopularniejsze formaty reklamowe na YouTube:

● TrueView for Action: Optymalizacja TrueView for Action pozwala dodać przycisk wezwania do działania do reklam typu inStream. Płacimy, gdy ktoś kliknie w nasze wezwanie.

● TrueView for Reach: W kwietniu 2018 roku Google wprowadził TrueView for Reach, czyli nowy rodzaj optymalizacji reklam TrueView na podstawie celów kampanii. TrueView for Reach umożliwia włączenie cen CPM (koszt za 1000) dla krótszych reklam. By kwalifikować się do tego rodzaju optymalizacji, reklama musi mieć od sześciu do 30 sekund.

● Bumper Ads: Reklama w przerywniku (Bumper Ads) to reklama niemożliwa do pominięcia, ale nie tak znowu intruzywna, bo trwa zaledwie 6 sekund. Warto potraktować ją jak teaser, który ma przyciągnąć użytkowników do głównej produkcji - bez względu na to, co miało nią być. Za Bumper Ads rozlicza się w modelu CPM, czyli płacimy za tysiąc wyświetleń.

● Reklama Out Stream: To reklama przeznaczona na urządzenia mobilne, która odtwarzana jest w witrynach partnerów i w aplikacjach. Rozpoczynają się z wyłączonym dźwiękiem, a reklamodawca płaci w modelu za tysiąc wyświetleń (vCPM) tylko wtedy, gdy więcej niż połowa reklamy jest widoczna na ekranie przez co najmniej dwie sekundy.

● Reklamy niepomijalne: Reklamy tego typu muszą być wyświetlone w całości, zanim rozpocznie się odtwarzanie Twojego filmu. Mogą pojawiać się przed filmem, w jego trakcie lub po zakończeniu. Zależnie od regionalnych standardów ich maksymalna długość to 15 lub 20 sekund. Kiedyś był 30, ale YouTube uznał, że to jest jednak zbyt nachalne.

● Reklamy displayowe: Reklamy banerowe o wymiarach 300 x 250 lub 300 x 60 są wyświetlane na prawo od filmu, nad listą proponowanych pozycji lub - w przypadku większych odtwarzaczy - poniżej filmu. Kampanią można zarządzać z poziomu panelu Google Ads.

● Overlay Ads, czyli nakładki reklamowe: Częściowo przezroczyste reklamy graficzne lub tekstowe w rozmiarze 468 x 60 lub 728 x 90 widoczne w dolnych 20% okna filmu.

Marketing przez wideo online to jednak nie tylko YouTube

Świat reklamy wideo zmienia się bardzo dynamicznie i wszystko wskazuje na to, że to dopiero początek trendu, któremu kształt będą nadawały przede wszystkim urządzenia mobilne. Udział smartfonów wpłynie bowiem na to, jak będę wyglądały reklamy.

Badania wskazują bowiem, że mobilni użytkownicy częściej oglądają długie reklamy wideo niż te trwające tylko sześć sekund. Gdy oglądają przez sześć sekund, 72% użytkowników nadal się angażuje, co z kolei skłania marketerów do wydłużania przekazów.

Długość reklam wideo regulowana jest jednak indywidualnie przez każdą z platform, a to może rodzić konfuzję, bo wideo można już publikować na każdej. Gdzie więc osiągniemy najlepsze rezultaty? Odpowiedź nie może się spodobać, bo brzmi oczywiście: to zależy. A zależy oczywiście od celu, jaki chcemy osiągnąć. Celem reklamy wideo może być zbudowanie wizerunku, zwiększenie zaangażowania czy też - o czym pisaliśmy wyżej - zwiększenie konwersji.

Mimo mnogości platform udostępniających wideo, trudno jednak nie zacząć od YouTube'a, który dzisiaj jest już drugą co do wielkości wyszukiwarką internetową na świecie. I to właśnie różni go od wszystkich innych.

Użytkownicy YouTube'a wpisując w pasek wyszukiwania konkretne frazy kluczowe wprost wyrażają swoje intencje, a więc filmy, które się im wyświetlają nie są przypadkowe. Marki, które się przy nich reklamują, mogą więc liczyć nie tylko na szczere zainteresowanie, ale także wykorzystywać dane tworząc powiązania między wyszukiwaniami w YouTube a określonymi słowami kluczowymi. Zestawiając to z profesjonalizacją materiałów dostępnych na YouTube, można powiedzieć, że serwis działa już jak telewizja. Zresztą, jego ostatnie ruchy nie pozostawiają wątpliwości, że to właśnie w niej widzi konkurenta, któremu chce odebrać budżety.

Zaledwie w maju, pojawił się bowiem program YouTube Select, którego celem jest ujednolicenie istniejących produktów dla reklamodawców premium. Podobnie jak w przypadku Google Preferred, który zostanie wycofany do końca 2020 roku, celem YouTube Select jest zapewnienie reklamodawcom dostępu do bardziej wyselekcjonowanej i jakościowo lepszej grupy twórców i wydawców.

Facebook to zupełnie inna para kaloszy. Reklamy tam emitowane mogą liczyć na największą liczbę odbiorców i to nie tylko ze względu na zasięg samego Facebooka. Platforma tworzy bardzo szczegółowe profile odbiorców, co umożliwia precyzyjne targetowanie przekazu tak, by mógł on "chwycić" uwagę odbiorcy podczas scrollowania news feeda. Facebook pozwala więc dotrzeć do odbiorców, których intencja jest jeszcze nieokreślona i - jeśli wszystko pójdzie tak, jak powinno - pomaga ją wykonać. Instagram, w porównaniu do starszych kolegów, nie jest może tak powszechny, ale - zwłaszcza dla marek modowych i kosmetycznych od dawna jest już niezbędny. Dzięki połączeniu z Facebookiem, ma takie same jak on możliwości analityczne, ale pozwala dotrzeć do młodszej grupy docelowej. I o ile kiedyś był on skoncentrowany głównie na zdjęciach, po debiucie Instagram Stories ciężar przesunął się w stronę wideo.

Możliwości emisji reklam wideo bynajmniej jednak nie są ograniczone do tych trzech platform. Mimo że to właśnie one gwarantują największe zasięgi, wybór platformy nie powinien być podyktowany ogólnymi raportami, ale wewnętrznymi analizami, które pozwolą precyzyjnie zidentyfikować, gdzie najwięcej czasu spędza konkretna grupa docelowa.

Pobierz ebook z raportem w pdf o wideo i streamingu w internecie