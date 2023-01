Goumbik, Pixabay - laptop, komputer, praca zdalna

Philips we współpracy z agencją gaming i metaverse marketingu Gameset (grupa LTTM) uruchomił w Polsce nowy kanał komunikacji dla marki Philips OneBlade. Serwer Discord pod nazwą „Philips OneBlade | Shave & Play” stanowi element kolejnych działań skierowanych do społeczności graczy. Marka jest aktywna w tym segmencie od 2019 roku.

W grudniu wystartował oficjalny serwer marki Philips OneBlade na Discordzie, który jest popularnym komunikatorem wśród graczy, zyskującym coraz większą popularność także poza tą społecznością. To także nowy kanał komunikacji marki Philips OneBlade ze społecznością graczy w Polsce. Na serwerze o nazwie „Philips OneBlade | Shave & Play” są organizowane różne konkursy oraz inne aktywacje skierowane do tej grupy docelowej.

Do promocji zostali zaangażowani popularni twórcy gamingowi, tacy jak Dealereq, iSuperMwk, Bladii, Goldzor, Weza, Pago, Skydoom, Rafa, Jacob, Żelazny czy Kaluch. Promują oni różne aktywacje na serwerze, a część z nich uczestniczy również w konwersacjach z fanami. Do tej pory do serwera dołączyło już prawie 1000 użytkowników.

– Stworzenie własnego serwera Discord to jeden z elementów naszej długofalowej strategii komunikacji ze społecznością graczy. Staramy się realizować ją na polskim rynku już od ponad 3 lat. Nasze wcześniejsze aktywacje pokazały nam, że to bardzo ciekawa grupa konsumentów. Cały czas staramy się ją obserwować i pozostajemy otwarci na nowe rozwiązania, które pozwolą nam na budowanie z nimi długowaflowych relacji – mówi Aneta Jeziorska, Consumer Marketing Manager w Philips Personal Health.

Za stworzenie serwera Discord i jego administrację, a także koordynację współpracy z influencerami odpowiada Gameset (grupa LTTM). Agencja specjalizująca się w gaming i metaverse marketingu w 2019 roku wprowadziła markę Philips OneBlade do świata graczy w Polsce.

Dotychczasowa współpraca obejmowała różne realizacje na polskim rynku (w tym m.in. Wielkie Golenie Streamerów, turnieje z udziałem influencerów czy grę osadzoną w chatbocie). Gameset przeprowadził dla tej marki także kampanie gamingowe na rynkach zagranicznych - czeskim, słowackim i francuskim.