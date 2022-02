Pinterest rozwija funkcjonalności oparte o AR

Pinterest, który w temacie AR nie jest nowicjuszem, dodał do swojej aplikacji funkcję „Wypróbuj wystrój wnętrz”, dzięki której można zobaczyć meble ze sklepów takich jak Crate & Barrel, CB2, Walmart, West Elm i Wayfair w swoim własnym domu. Nie jest to pierwszy ruch Pinteresta, w stronę AR-u, ale z pewnością może on umocnić pozycję Pinteresta na rynku e-commerce.

Zgodnie z informacją opublikowaną przez firmę, będzie można użyć aparatu Lens, aby wypróbować ponad 80 000 mebli z "zakupowych Pinów", a potem ewentualnie przeklikać się na stronę sprzedawcy. Sam pomysł wykorzystania ARu w funkcjonalnościach sprzedażowych też nie jest nowy. Target, Amazon, Shopify, a nawet Etsy już wprowadziły sposoby, aby zobaczyć, jak niektóre produkty sprawdzą się w Twoim domu.

Wysiłki Pinteresta nie mogą więc nikogo dziwić. Ta aplikacja od dawna nie kryje bowiem e-commerce'owych ambicji i nie jest to pierwsza sprzedażowa funkcjonalność, którą udostępniła. Są już Piny produktowe rozbudowane o dodatkowe informacje, rekomendacje Shopping Spotlights na karcie wyszukiwania, nowe etykiety „Popularne” i „Bestseller”, a także Pinterest Shop (nie jest dostępny w Polsce). W nim małe i średnie firmy mogą tam prezentować swoje produkty, które następnie automatycznie przekształcane w piny produktowe.

Ostatnio pojawił się również Pinterest TV, format umożliwiający kupowanie na żywo (tzw. life shopping). W formacie, który zadebiutował w listopadzie, pojawia się wybrany twórca, a programy dotyczą różnych tematów, od mody, urody, domu, jedzenia itd. W piątki z kolei odcinki zamieniają się w pokaz zakupów w stylu QVC, w którym widzowie mogą kupować, korzystając ze specjalnych rabatów, ekskluzywne produkty różnych marek, takich jak Patagonia, Crown Affair, Allbirds, Outdoor Voices, Mented i Melody Ehsani.

Widać więc, że e-commerce Pinterest traktuje bardzo poważnie i rozumie, że statyczne obrazy nie działają już na konsumentów tak jak robi to np. video. W zeszłym roku firma wkroczyła i w tę przestrzeń z opóźnieniem, wypuszczając swój debiutancki produkt wideo, Idea Pins, i od tego czasu zainwestowała w narzędzia dla twórców, które umożliwiłyby internetowym wpływowym osobom zarabianie na ich treściach.

Social commerce przybiera na sile

Pinterest nie jest jednak sam na polu walki o stale rosnący rynek social commerce, który przecież dopiero się rozkręca. Wiele wskazuje na to, że funkcje sprzedażowe, z których korzystamy teraz, to dopiero początek. Większość aplikacji społecznościowych opracowuje nowe sposoby, które pozwalają użytkownikom robić zakupy bezpośrednio z ich platform. Facebook umożliwia katalogowanie produktów, zarządzanie sprzedażą i wyświetlanie reklam dla dużych i małych firm na całym świecie. Snapchat nawiązał współpracę z Shopify, aby umożliwić markom takim jak Kylie Cosmetics udostępnianie opcji płatności w aplikacji dla użytkowników z USA, a wspomniany już Pinterest umożliwia wyświetlanie reklam z wezwaniem do działania „kup”, a także reklamy ukierunkowane na podstawie osobistych pinów.

Wejście social mediów w e-commerce wydaje się obiecujące zwłaszcza dla małych i średnich firm. Media społecznościowe, które specjalizują się w dbaniu o UX będą w stanie - w ich imieniu - zapewnić użytkownikom płynne i spójne doświadczenia zakupowe od odkrycia produktu do ostatecznej transakcji. Oznacza to oczywiście większą konkurencję między markami i platformami, ale także większy wybór dla konsumentów.

Szacuje się, że globalny rynek handlu społecznościowego, w latach 2020-2027 będzie rósł w tempie 31,4%, osiągając wartość 604,5 mld USD do 2027 roku. Według danych Stock Apps, 15% firm e-commerce na całym świecie już teraz sprzedaje za pośrednictwem mediów społecznościowych, a 25% planuje zacząć.