Revolut Junior udostępnił nową formę płatności

Revolut, aplikacja finansowa, z której korzysta ponad milion osób w Polsce, udostępnił klientom Revolut Junior bezstykowe płatności Apple Pay. To odpowiedź na liczne sugestie od rodziców i dzieci. Bezstykowe płatności telefonem iPhone i zegarkiem Apple Watch zostały dodane przede wszystkim z myślą o nastolatkach, dzięki nim będą mogli płacić łatwo i bezpiecznie.

Apple Pay to metoda płatności, która nie wymaga szukania w portfelu fizycznej karty płatniczej, naciskania guzików w zewnętrznym terminalu ani dotykania gotówki. Cyfrowe portfele Apple Pay upraszczają korzystanie z kart Revolut, są bardzo dobrze zabezpieczone i powszechnie akceptowane.

Bezpieczeństwo i prywatność dzięki Apple Pay

Bezpieczeństwo i prywatność są w centrum usługi Apple Pay. Gdy klienci używają karty debetowej lub kredytowej w połączeniu z Apple Pay, jej dane nie są przechowywane w pamięci urządzenia, ani na serwerach Apple. Jest to możliwe, ponieważ unikalny numer konta urządzenia jest przypisany, zaszyfrowany i zapisany w tzw. "elemencie bezpiecznym" (Secure Element), certyfikowanym czipie zaprojektowanym aby przechowywać dane o transakcjach w sposób maksymalnie bezpieczny.

Chcąc skorzystać z płatności Apple Pay, wystarczy zbliżyć telefon iPhone lub zegarek Apple Watch do terminala i dokonać bezstykowej transakcji. Transakcje są bezpieczne, ponieważ można je autoryzować z pomocą Face ID, Touch ID lub hasła telefonu. Płatności Apple Pay są powszechnie akceptowane w sklepach, restauracjach, kawiarniach, aptekach, taksówkach i punktach usługowych. Ponadto, klienci mogą płacić online dużo szybciej, bo bez konieczności zakładania konta lub wielokrotnego wpisywania danych dostawy i faktury.

Integracja z Apple Pay pozwoli klientom Revolut Junior używać Apple Pay zamiast ich karty fizycznej wszędzie tam, gdzie akceptowane są płatności bezstykowe - z wyjątkiem usługodawców oferujących usługi wyłącznie dla osób dorosłych.

- Klienci stale inspirują nas do wprowadzania innowacji w Revolut. Tak jest i tym razem. Nasze badania pokazały, że młodsze pokolenie preferuje cyfrowe portfele. Dodanie Apple Pay dla nastolatków uprości płatności z pomocą Revolut Junior i zwiększy poziom bezpieczeństwa. Idziemy w stronę społeczeństwa bezgotówkowego. Pandemia uwidoczniła ten trend. Skarbonki na monety przechodzą do historii, a ich miejsce zajmują cyfrowe portfele dla dzieci - powiedziała Tara Massoudi, Head of Product w Revolut.

Revolut Junior - na czym to polega?

Revolut Junior zaprojektowano z myślą o dzieciach w wieku od 6 do 17 lat, by nauczyły się przydatnych w życiu nawyków finansowych. Oferta Revolut dla dzieci obejmuje aplikację, konto, kartę i zestaw narzędzi do wspólnej rodzinnej nauki zarządzania pieniędzmi. Z jej pomocą dzieci mogą zarabiać, zarządzać i wydawać kieszonkowe w sposób swobodny, ale zawsze pod czujnym okiem i kontrolą rodziców.

Poza utworzeniem konta i zamówieniem karty, która pozwala płacić online, w sklepach fizycznych i wypłacać środki z bankomatu, aplikacja Revolut Junior oferuje funkcje wspierające naukę budżetowania, oszczędzania i wydawania pieniędzy. Kieszonkowe pozwala rodzicom ustawić zlecenie stałe i regularnie, automatycznie zasilać konto dziecka kieszonkowym w określonej kwocie. Zadania umożliwiają rodzicom zdefiniowanie obowiązków i wyzwań, których dziecko może się podjąć, i przypisanie im finansowej nagrody. Gdy dziecko poradzi sobie z zadaniem, oznacza je jako zakończone, wtedy rodzic aktywuje nagrodę. Cele to funkcja, która służy ustawianiu celów oszczędnościowych i pomaga dziecku odkładać pieniądze na wymarzone przedmioty, śledzić postęp w oszczędzaniu i świętować osiągnięte cele.

Konto Junior jest przedłużeniem kont rodzica i współrodzica. Funkcja Apple Pay jest już dostępna dla klientów Revolut Junior w Europie (EEA) i Wielkiej Brytanii (UK), a niebawem także w USA, Singapurze i w Australii. Apple Pay wymaga do logowania konta Apple ID, w Polsce jest ono dostępne dla dzieci od 16 roku życia.

