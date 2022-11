smartfon, Play Later, płatności odroczone, fot. Revolut

Revolut, globalna aplikacja finansowa, używana przez ponad 25 milionów klientów, ruszył z kolejną promocją Black Friday - zniósł opłaty za odraczanie płatności z pomocą funkcji Pay Later.

W październikowych badaniach Revolut Money Report, w których odpowiedzi udzieliło 1007 Polaków, pojawiło się pytanie o sposób płatności za zakupy w trakcie Black Friday i przed świętami. 7% zapytanych osób wskazało, że jeśli znajdą dobrą okazję na Black Friday lub Cyber Monday, do zapłaty użyją odroczonych płatności "kup teraz zapłać później". W innych krajach, z płatności BNPL w Black Friday najchętniej skorzystają Brytyjczycy (7%) i Australijczycy (13%). Revolut, z myślą o kupujących tą metodą, przygotował specjalną promocję.

Promocja Pay Later

Od tego tygodnia, aż do Świąt będzie można zaoszczędzić na opłatach za raty Pay Later. Promocja ruszyła w Polsce i w Irlandii. Dla obecnych klientów usługi Pay Later w Polsce oznacza ona, że co trzeci zakup powyżej 50 zł rozłożony na raty Pay Later w okresie promocji nie będzie obciążony opłatą. Jeśli chodzi o nowych klientów Pay Later, którzy aktywują usługę w okresie trwania promocji, nie zapłacą oni prowizji za żaden rozłożony na raty zakup przez 45 dni od uruchomienia usługi.

Niezależnie czy chodzi o zakup sprzętu elektronicznego, sukienki na sylwestra czy węgla na zimę, klienci Revolut mogą skorzystać z rat Pay Later u dowolnego usługodawcy, który akceptuje płatności Revolut w sklepie stacjonarnym lub online. W przeciwieństwie do niektórych produktów dostępnych na rynku, usługodawca nie musi mieć z Revolut podpisanej żadnej umowy, a Revolut nie obarcza sklepu żadną opłatą z tytułu transakcji Pay Later.

Inne promocje

To już trzecia z kolei promocja Black Friday od Revolut w tym sezonie. Dwie pierwsze dotyczą kart kredytowych i planu Metal.

Nowi posiadacze kart kredytowych Revolut, mogą otrzymać 5% cashbacku za przedświąteczne zakupy. Okres promocji to 3 miesiące. W tym czasie każdy nowy posiadacz kredytówki Revolut skorzystać może z podwyższonego do 5% cashbacku za zakupy kartą kredytową, offline lub online, o wartości do 2 tys. zł (można więc zaoszczędzić 100 zł). Po przekroczeniu tej kwoty cashback wraca do standardowego poziomu 0,1% (już bez limitu). Płatności można dokonywać kartą kredytową fizyczną lub w wersji wirtualnej (w aplikacji).

Po drugie, Revolut zaoferował 50% zniżkę na swój najwyższy plan Metal. Koszt cennikowy to 600 zł przy płatności 49,99 zł co miesiąc, lub 500 zł przy płatności z góry za rok. By skorzystać z promocji, należy dokonać opłaty za rok. Oferta była dostępna (na zaproszenie w aplikacji) między 18 a 20 listopada b.r. dla wybranych, obecnych klientów planu Standard, Plus i Premium. Promocja pozostaje też wciąż aktywna (na zaproszenie w aplikacji) od 15 do 28 listopada b.r. dla nowych klientów Revolut.

Czym jest Pay Later?

Pay Later jest produktem ratalnym z odroczoną płatnością, który wykorzystuje przyznany limit kredytowy i bierze pod uwagę zdolności zakupowe klienta. Karta działa na podobnej zasadzie jak udostępniona latem funkcja w aplikacji. Revolut daje klientowi swobodę decyzji, kiedy chce skorzystać z rat Pay Later, jaką metodą aktywować raty (aplikacja lub karta), nie ogranicza też wyboru do zamkniętej listy sklepów.

Uprawnieni klienci mogą skorzystać z rat Pay Later przy zakupach do maksymalnej kwoty 5000 PLN opłaconych kartą Revolut, zarówno fizyczną jak i wirtualną ze zmiennym numerem, która zapewnia dodatkowy poziom bezpieczeństwa transakcji online - jej numer jest niszczony po każdej płatności. Wystarczy aktywować tryb Pay Later w aplikacji przed dokonaniem płatności, którą chcemy rozłożyć na raty.

Nowością wprowadzoną na jesieni jest opcja skorzystania z wirtualnej karty Pay Later. Tu, podczas płatności kwota zakupu zostanie rozłożona na raty automatycznie, bez konieczności wcześniejszej aktywacji trybu Pay Later. By móc aplikować o limit, należy m.in. posiadać obywatelstwo polskie, a także mieć w telefonie aktualną wersję aplikacji Revolut (minimum 8.67).

- Płatności odroczone to zyskująca na popularności gałąź finansów osobistych. Dlatego, w tym roku poszerzyliśmy oferowane przez nas w Polsce usługi kredytowe - kredyt konsumencki online do 150 tys. zł bez prowizji i ze stałym oprocentowaniem od 7,99% oraz karty kredytowe z limitem do 50 tys. zł z cashback i okresem bezodsetkowym do 62 dni - o raty Pay Later. Oferujemy je w formie przycisku w aplikacji, lub specjalnej karty. Teraz, by zachęcić nowych klientów do przetestowania usługi, znosimy opłaty - powiedział Tomasz Jarczyk, Head of Credit Revolut w Polsce.

Pobierz raport Cyberbezpieczeństwo firm w 2022 r.