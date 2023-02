smartfon, Play Later, płatności odroczone, fot. Revolut

Revolut, globalna aplikacja finansowa, z której korzysta 25 milionów klientów na świecie i ponad 2 miliony w Polsce, w ślad za ostatnim trzęsieniem ziemi, które dotknęło mieszkańców Turcji i Syrii, uruchomił kampanię pomocy dla poszkodowanych. Za pośrednictwem funkcji Darowizny (Donations) w aplikacji Revolut można przekazać datki dla organizacji, które działają na obszarze katastrofy: UNHCR, Disasters Emergency Committee, Save The Children i Action Against Hunger. Wystarczy niewielka kwota i kliknięcie w telefonie. Revolut przekazuje organizacjom dobroczynnym 100 procent otrzymanych darowizn.

Pomoc trafi do zespołów ratownictwa i poszukiwawczych oraz do osób pozbawionych domu i środków pierwszej potrzeby, zwłaszcza do dzieci. Aby złożyć datek przez Revolut, trzeba wejść w aplikacji do zakładki Centrum (Hub) i wybrać kafelek Darowizny (Donations) z ikoną serduszka. Następnie, należy wybrać jedną z organizacji partnerskich i kwotę. Datki mogą być jednorazowe lub cykliczne. Kampania pomocy dla ofiar trzęsienia ziemi jest aktywna w Wielkiej Brytanii i w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (w tym Polsce).

Organizacje pomocowe wspierane przez aplikację Revolut

Disasters Emergency Committee (DEC) zrzesza 15 wiodących organizacji charytatywnych w Wielkiej Brytanii, po to by szybko i skutecznie zbierać fundusze w czasie kryzysu za granicą. Członkowie DEC wspierają wszystkie wrażliwe grupy (np. dzieci) i koordynują reakcję na wiele następstw kataklizmu. Apel w sprawie trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii został ogłoszony w czwartek 9 lutego, a 14 z 15 organizacji charytatywnych zrzeszonych w DEC planuje lub realizuje już działania na terenie katastrofy samodzielnie lub przez lokalnych partnerów.

Bezpośrednim celem działań humanitarnych jest ratowanie życia i pomoc ludziom, którzy odnieśli obrażenia lub stracili domy, zapewnienie opieki medycznej, tymczasowego schronienia i koców. Organizacje charytatywne DEC i ich lokalni partnerzy dystrybuują aktualnie zestawy zimowe i przygotowują miejsca schronienia. Inne priorytety to żywność i zapewnienie czystej wody oraz urządzeń sanitarnych, w celu uniknięcia rozprzestrzeniania się chorób przenoszonych przez wodę, takich jak cholera.

UNHCR, czyli Agencja ONZ ds. Uchodźców, działa poprzez zespoły ratownicze własne i partnerskie na terenie Turcji i Syrii, które dostarczają niezbędną pomoc z baz magazynowych i organizują dodatkowe dostawy środków pierwszej potrzeby. W Syrii dostawy koców, materaców i środków higieny zostały już rozdystrybuowane i UNHCR przygotowuje się do zwiększenia skali działań pomocowych dla potrzebujących w obu krajach.

W następstwie trzęsień ziemi w Turcji i Syrii ucierpiało wiele dzieci. Wydobywane z gruzów, często osierocone przez rodziców, którzy stracili życie w katastrofie, ranne, wyziębione i głodne, potrzebują szczególnej opieki. Save The Children (członek DEC) od lat jest aktywna w dotkniętym kataklizmem regionie i współpracuje z wieloma lokalnymi partnerami. Dzięki temu, pomoc mogła być podjęta natychmiast. Wspólnie z Tureckim Czerwonym Krzyżem, organizacją Support to Life w Turcji i Shafak w Syrii oceniła najpilniejsze potrzeby dzieci i zaczęła działać.

- Jako Revolut, od roku skupiamy się w największym stopniu na zbieraniu datków na pomoc ofiarom wojny w Ukrainie. Poprzez funkcję darowizny (Donations) w aplikacji Revolut prowadzimy zbiórki na pomoc uchodźcom z Ukrainy wspólnie z naszymi polskimi partnerami, Polską Akcją Humanitarną i Polskim Czerwonym Krzyżem. Nie mogliśmy jednak pozostać obojętni na wydarzenia w Turcji i Syrii. Liderami kampanii pomocy dla ofiar trzęsienia ziemi są brytyjscy partnerzy Revolut, ale o wsparcie prosimy naszych klientów w całej Europie. Dziękujemy za każdą, nawet drobną kwotę. 100% każdego datku Revolut przekazuje organizacjom dobroczynnym - powiedział Stefan Bogucki, Communications Manager Revolut w Polsce.

