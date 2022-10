smartfon, fot. Revolut

Revolut, czyli globalna aplikacja finansowa, z której korzysta 20 milionów klientów, wchodzi na rynek wynajmu domów. Usługa Homes to nowy element oferty turystycznej Revolut Stays, który pomoże znaleźć i wynająć jeden z setek tysięcy gotowych do zamieszkania domów.

Wynajem domu może być alternatywą dla osób wyjeżdżających na wakacje całą rodziną lub w większym gronie znajomych, planujących rodzinne uroczystości poza miejscem zamieszkania lub wyjeżdżających wraz z bliskimi na zagraniczny kontrakt. Usługa jest dostępna dla klientów z Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii.

Cashback przy rezerwacjach

Standardem przy rezerwacjach hoteli i noclegów w Revolut Stays jest natychmiastowy cashback (moneyback) i usługa Homes nie jest wyjątkiem. Klienci, opłacając wynajem domu, mogą liczyć na zwrot do 4% kwoty zapłaty (najwyższy cashback wypłacany jest w planie Metal).

Revolut policzył niedawno, że przelał klientom już łącznie ok. 10 mln zł cashbacku z tytułu rezerwacji przez funkcję Stays, w tym ok. 400 tys. zł klientom z Polski. Biorąc pod uwagę średni wydatek na pobyt, kwota cashbacku wynosiła ok. 43 £ (227 zł). Teraz, fintech zacznie wypłacać cashback przy okazji rezerwacji domów.

Funkcja Stays oferuje zarówno atrakcyjne ceny, bez opłaty rezerwacyjnej, jak i możliwość odroczenia płatności i uregulowania jej w obiekcie (BNPL). Turystom w trasie przydają się też atrakcyjne kursy walut, karty kredytowe z cashbackiem, ubezpieczenia podróżne (w planach Premium i Metal), automatyczne dzielenie rachunków i sejfy grupowe, dla podróżujących w grupie.

Jak to działa?

Wynajem domów w aplikacji jest prosty. Klienci, po wejściu do platformy Stays - przez ekran główny lub sekcję Centrum (Hub), wybierają termin i lokalizację. Następnie, mogą zapoznać się z dostępnymi ofertami domów na wynajem przez wyszukiwarkę Homes. Opcje filtrów obejmują m.in. domy przyjazne zwierzętom, lub posiadające stanowisko do pracy zdalnej. Po dokonaniu wyboru, rezerwacja i płatność to przysłowiowe 1 kliknięcie.

- Rynek turystyczny zmienia się dynamicznie podążając w ślad za budżetem i potrzebami klientów. Od końca pandemii obserwujemy zwiększoną mobilność klientów, którzy gotowi są testować nowe rozwiązania. W cenie są oferty tanie i dopasowane do specyfiki wyjazdu. Dlatego, poszerzamy ofertę - prócz hoteli, apartamentów i hosteli, klienci będą mogli wybierać spośród setek tysięcy prywatnych domów na wynajem - mówi Christopher Guttridge, General Manager, Lifestyle Products w Revolut.

W okresie czerwiec-sierpień b.r. za granicę wyjechało blisko 600 tysięcy polskich klientów Revolut (+72% r/r) wydając w tym czasie 1227 mln zł (+78% r/r). Wśród wakacyjnych destynacji prym wiodły Włochy, Chorwacja i Hiszpania. Na okres wrzesień-listopad b.r., najwięcej rezerwacji z pomocą funkcji Stays przypadło na: Warszawę, Gdańsk, Rzym, Wiedeń, Kopenhagę, Pragę, Berlin, Wenecję, Bangkok i Nowy Jork.