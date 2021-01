Robert Lewandowski nowym ambasadorem marki 4F

Robert Lewandowski, ambasador 4f, fot. OTCF

Robert Lewandowski - jeden z najlepszych piłkarzy na świecie, strzelec 71 bramek w Champions League, napastnik Bayernu Monachium i kapitan polskiej reprezentacji został ambasadorem marki 4F. Firma w ten sposób wzmocniła swoją Drużynę Ambasadorów. Grupa OTCF, właściciel takich marek jak 4F czy Under Armour buduje silny zespół ambasadorów pod hasłem WE MAKE A TEAM, co ma przyczynić się do wzrostu rozpoznawalności brandów na arenie międzynarodowej.

Długofalowa współpraca z Robertem Lewandowskim oprze się na wspólnym tworzeniu kolekcji treningowych i sportstylowych oraz m.in. na kampaniach wizerunkowych, mających na celu inspirowanie Polaków do aktywności fizycznej w ich ulubionej formie.

- Od lat zachęcam dzieci, młodzież i dorosłych do aktywności fizycznej – i nie mam na myśli tylko piłki nożnej, ale regularny ruch i zdrowy styl życia. To jest to, co łączy mnie z 4F – zachęcamy wszystkich do uprawiania sportu w taki sposób, w jaki mogą i lubią. Łączą nas nie tylko wspólne cele, ale i wartości, i to właśnie one budują silną drużynę. Wierzę w siłę, wzajemną motywację płynącą ze spójnej i zwartej drużyny – jako zawodnik i kapitan. Bez względu na to, gdzie gram, wiem, że zawsze reprezentuję Polskę. Cieszę się, że mogę pracować z polską marką i wierzę, że razem możemy osiągnąć jeszcze więcej – komentuje Robert Lewandowski.

Drużyna Ambasadorów 4F to nazwiska światowego formatu. W jej skład wchodzi jeden z najlepszych siatkarzy na świecie Wilfredo Leon, tenisista Łukasz Kubot, biatlonistki Paulína Fialková i Kamila Żuk, lekkoatletki Martyna Kotwiła i Adrianna Sułek, a także Anna Lewandowska, wieloletnia mistrzyni w karate tradycyjnym, najpopularniejsza obecnie polska trenerka fitness, a prywatnie – żona Roberta Lewandowskiego.

Kolekcja RL9

- Nawiązaliśmy współpracę z najlepszym piłkarzem na świecie. Już w marcu 2021 roku przedstawimy specjalną multifunkcyjną kolekcję sygnowaną znakiem RL9. Od lat budujemy Team 4F, który tworzą ambasadorzy marki, profesjonalni sportowcy oraz klienci z całego świata. Już teraz jesteśmy obecni na arenach Igrzysk Olimpijskich, ubierając reprezentacje z 7 krajów, a także na najwyższym poziomie skoków narciarskich, biatlonu oraz lekkoatletyki. Jesteśmy pewni, że współpraca z takim autorytetem jak Robert Lewandowski pozwoli zainspirować i zachęcić jeszcze więcej osób do rozpoczęcia przygody ze sportem – mówi Igor Klaja, Prezes Zarządu OTCF S.A. i założyciel marki 4F.

Ubrania tworzone wraz z Robertem będą charakteryzowały się wysoką jakością materiałów, nowoczesną formą, umożliwiającą wygodny trening, a także regeneracje po wysiłku.

Do stworzenia kolekcji 4F x RL9 wykorzystano multifunkcyjne materiały oddychające. Celem było nadanie ubraniom codziennym, sportowych funkcyjnych cech takich jak: oddychalność, antybakteryjność czy odprowadzenie wilgoci. Hybrydowy charakter tych ubrań – połączenie cech odzieży technicznej z uniwersalną odzieżą casualową przedłuża cykl życia ubrań, przy zastosowaniu jakości premium. Pierwsza odsłona kolekcji 4F x RL9 dostępna będzie już w marcu 2021 roku w sklepach 4F oraz na SportStyleStory.pl.

WL9

Serię ubrań stworzoną z innym ambasadorem marki - Wilfredo Leon, sygnowano monogramem WL9. Są to inicjały zawodnika z jego numerem w klubie Sir Safety Perugia. Kolekcja sportstyle Wilfredo Leona dla 4F miała swoją premierę 2 grudnia 2020 roku w sklepach 4F, aplikacji 4F i na 4F.pl